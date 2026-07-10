Какой церковный праздник в Украине 16 июля

Церковный праздник 16 июля / © unsplash.com

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16 июля (29 июля), в православном календаре день памяти святого священномученика Антиногена и десятерых его учеников. Святой Антиноген жил в конце III — начале IV века, в то время, когда Римская империя переживала одну из самых жестоких волн гонений на христиан. Он был епископом Севастии в Малой Армении и пользовался большим уважением среди верующих. Известный своей мудростью, смирением и глубокой верой, он без устали проповедовал Евангелие, поддерживал отверженных и укреплял христиан во времена преследований.

По преданию, жизнь святого была преисполнена молитвы, поста и жертвенного служения. Он не стремился к земной славе, а все свои силы посвящал духовному воспитанию людей и утверждению Церкви.

По приказу правителя начались массовые преследования христиан. Правители требовали приносить жертвы языческим богам, а отказывавшихся ждали пытки и смерть.

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Когда воины пришли за Антиногеном, он не пытался скрыться или скрыться. Напротив, святой с миром принял арест, зная, что истинная жизнь начинается в Царстве Божьем. Вместе с ним были схвачены десять его ближайших учеников, которые тоже не отреклись от своей веры.

Ученики святителя были воспитаны на примере. Они хорошо знали, что верность Христу может стоить жизни, но ни один из них не согласился поклониться идолам.

Перед казнью их неоднократно склоняли к отречению от веры, обещая свободу, богатство и высокие должности. Однако все десять остались непоколебимыми. Они отвечали, что не могут поменять вечную жизнь на кратковременные земные выгоды.

Святой Антиноген поддерживал своих духовных детей, укрепляя их молитвой и словами надежды. Он напоминал им об обещании Христа, что тот, кто вытерпит до конца, будет спасен.

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После многочисленных пыток правитель приказал казнить всех одиннадцати исповедников веры.

Перед смертью святой Антиноген обратился к Богу с молитвой за своих учеников, за Церковь и за всех, кто в будущем будет читать Евангелие и оставаться верным Христу.

Церковный праздник в Украине 16 июля по старому календарю

По старому календарю 16 июля в Украине чтили память святых мучеников Мокия и Марка. Они мужественно отказались поклониться языческим богам, оставшись верными Господу даже перед угрозой смерти. За свое непоколебимое исповедание веры святые подверглись тяжким пыткам и приняли мученическую кончину.

Приметы 16 июля

Народные приметы 16 июля / © pexels.com

Если пчелы активно летают с самого утра — погода будет солнечной.

Ласточки летают низко над землей — скоро дождь.

Лягушки громко квакают вечером — на смену погоды и осадки.

Что нельзя делать 16 июля

Считалось нежелательным пользоваться острыми орудиями, в том числе топором или пилой. Не советовали и мыть пол в доме, поскольку верили, что вместе с водой можно вымыть благополучие и счастье. Кроме того, 16 июля не считали удачным временем для разговоров с руководством о повышении зарплаты или карьерном росте — по народным представлениям такие просьбы вряд ли принесут желаемый результат.

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Что можно делать 16 июля

В народном календаре 16 июля известно как Финогеев день. Такое название оно получило в честь святого мученика Афиногена, память которого чтят в этот день. По давним обычаям, этот день рекомендовали посвятить домашнему уюту, общению с родными и отдыху от лишних хлопот.

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