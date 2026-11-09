Какой церковный праздник в Украине 16 ноября

Церковный праздник 16 ноября / © pexels.com

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16 ноября (29 ноября), в православном календаре день памяти апостола и евангелиста Матфея. Апостол Матфей, также называемый Матфеем, принадлежал к числу двенадцати учеников Иисуса Христа. В Новом Завете он упоминается среди апостолов, а в христианской традиции считается автором Евангелия от Матфея — одной из четырех канонических книг о земной жизни, проповедях, смерти и воскресении Спасителя.

Имя Матей имеет древнееврейское происхождение и означает «дар Божий». В Евангелии от Марка и Евангелии от Луки этот апостол упоминается под именем Левий. В Евангелии от Матфея он назван сыном Алфея.

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Прежде чем стать учеником Христа, Матей жил в Капернауме — городе на берегу Галилейского озера. Он работал таможенником, то есть собирал налоги и пошлины для римской администрации.

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В те времена таможенников часто презирали. Они сотрудничали с римскими властями, устанавливавшими налоговые сборы на покоренных территориях. Кроме того, некоторые сборщики требовали от людей больше денег, чем полагалось, оставляя часть средств себе. Поэтому таможенников считали грешниками и людьми, которые предали собственный народ.

Именно из такой среды Христос призвал будущего апостола.

После призвания Матей стал одним из двенадцати апостолов. Он сопровождал Иисуса во время Его земного служения, был свидетелем многочисленных проповедей и чудес, учился вместе с другими учениками и находился рядом со Спасителем в важнейшие моменты евангельской истории.

Матей принадлежал к кругу людей, которым Христос поручил особую миссию — распространять известие о Царстве Божьем. После воскресения Иисуса апостолы получили задачу проповедовать Евангелие всем народам.

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Сведения о дальнейшей жизни Матея в библейских текстах достаточно ограничены. Книга Деяний апостолов вспоминает его среди учеников, которые после вознесения Христа находились в Иерусалиме и молились вместе. Дальнейший путь апостола описывает преимущественно церковное предание.

Церковный праздник в Украине 16 ноября по старому календарю

По старому календарю 16 ноября в Украине чтили память святой княжны Анны Всеволодовны. Святая Анна Всеволодовна была внучкой великого князя Ярослава Мудрого, дочерью киевского князя Всеволода Ярославича и сестрой Владимира Мономаха. Она посвятила свою жизнь служению Богу, отказалась от светского брака и избрала монашеский путь.

Приметы 16 ноября

Народные приметы 16 ноября / © pexels.com

Если 16 ноября выпал снег, то зима будет снежной.

Если ударил мороз, в ближайшие дни ожидали похолодания.

В этот день туман предвещал оттепель.

Что нельзя делать 16 ноября

16 ноября пытаются воздержаться от шопинга. Особенно не рекомендуют покупать новую одежду, поскольку, по народному поверью, такие приобретения могут обернуться хлопотами и лишними проблемами.

Что можно делать 16 ноября

В день памяти апостола Матфея верующие просят святого о духовной поддержке, стойкости к искушениям и мудрости в решении материальных вопросов. Его также считают небесным покровителем людей, деятельность которых связана с деньгами, литературой и искусством. К нему обращаются за вдохновением те, кто пишет тексты, работает с информацией или занимается финансовыми делами.

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