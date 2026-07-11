Какой церковный праздник в Украине 17 июля

Церковный праздник 17 июля / © pexels.com

Реклама

17 июля (30 июля), в православном календаре день памяти святой великомученицы Марины. По церковному преданию, святая Марина родилась в конце III века в городе Антиохия Писсидийская (территория современной Турции). Ее отец был языческим жрецом, а мать умерла вскоре после рождения дочери. Девочку воспитывала благочестивая кормилица, которая была христианкой. Именно от нее Марина услышала об Иисусе Христе, Его любви к людям и учении о спасении.

В двенадцатилетнем возрасте Марина сознательно приняла христианскую веру. Когда отец узнал об этом, он отрекся от дочери, ведь в те времена исповедование христианства в Римской империи считалось тяжким преступлением.

Когда Марине было около пятнадцати лет, ее увидел правитель области Олимврий. Увлекшись красотой девушки, он предложил ей стать его женой. Однако Марина отказалась, объяснив, что посвятила свою жизнь Богу и не отречется от христианской веры.

Реклама

Разгневанный правитель приказал арестовать девушку. Ее долго убеждали принести жертву языческим богам, обещая богатство, власть и роскошную жизнь. Но Марина твердо отвечала, что поклоняется только Иисусу Христу.

После отказа отречься от веры Марину подвергли жестоким пыткам. Ее били, раздирали тело железными крючьями, бросали в тюрьму. Однако, по преданию, Господь чудесным образом исцелял ее раны, укрепляя мученицу перед новыми испытаниями.

Одно из самых известных передач рассказывает, что в тюрьме Марине явился дьявол в виде страшного дракона. Он пытался испугать девушку, но она осенила себя крестным знамением, и чудовище исчезло. Именно поэтому на многих иконах святую Марину изображают с драконом у ног как символ победы веры над силами тьмы.

Не сумев сломить мужество девушки, правитель приказал казнить ее. Перед смертью Марина горячо молилась о всех, кто будет обращаться к Богу с верой и вспоминать ее подвиг.

Реклама

По церковному преданию, во время казни многие свидетели, пораженные стойкостью мученицы и чудесами, происходившими вокруг нее, уверовали во Христа.

Церковный праздник 17 июля — день памяти блаженного священномученика Павла Гойдича

Павел Гойдич родился 17 июля 1888 года в селе Русские Пекляны (ныне Пряшевский край, Словакия) в семье греко-католического священника. При крещении он получил имя Петр.

С детства будущий епископ был воспитан в атмосфере глубокой веры и любви к Богу. После окончания гимназии он поступил в духовную семинарию в Пряшеве, а затем продолжил богословские студии в Будапеште.

В 1911 году Петр Гойдич был рукоположен в священники. Через несколько лет он вступил в монастырь Чина святого Василия Великого, приняв монашеское имя Павел.

Реклама

В 1927 году Папа Римский назначил отца Павла апостольским администратором Пряшевской греко-католической епархии, а вскоре он стал епископом.

Своим духовным девизом владыка избрал слова: «Бог есть любовь, любим Его!» Эти слова стали указателем всей его жизни.

Епископ Павел отличался большой скромностью, открытостью и заботой о верующих. Он много путешествовал по епархии, посещал самые отдаленные приходы, поддерживал священников, помогал бедным и особое внимание уделял воспитанию молодежи.

Во время Второй мировой войны владыка Павел открыто выступал против любых проявлений ненависти и насилия. Он осуждал преследование еврейского населения и помогал избавить людей от депортации.

Реклама

По свидетельству историков, благодаря его вмешательству и выданным документам удалось спасти жизнь многим еврейским семьям. За этот подвиг в 2007 году израильский мемориальный комплекс «Яд Вашем» присвоил Павлу Гойдичу почетное звание «Праведник народов мира».

После войны власти коммунистической Чехословакии начали кампанию по ликвидации Греко-Католической Церкви. Епископу Павлу неоднократно предлагали отречься от единства с Римом и перейти в православную церковь, обещая высокие должности, свободу и привилегии. Однако он категорически отказался, заявив, что не может изменить своей совести и вере.

В 1950 году владыку арестовали по сфабрикованным обвинениям в государственной измене и шпионаже. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

Павел Гойдич прошел через многочисленные тюрьмы и лагеря, где испытал тяжелый физический труд, голод, болезни и постоянные унижения. Несмотря на это, он не терял веры, поддерживал других заключенных, молился и прощал своих преследователей.

Реклама

17 июля 1960 г., в день своего 72-летия, владыка Павел скончался в тюремной больнице города Леопольдов. Его смерть стала настоящим мученическим завершением жизни, полностью посвященной Богу.

После падения коммунистического режима началось официальное чествование памяти епископа-мученика. 4 ноября 2001 года во время визита в Словакию Папа Римский святой Иоанн Павел II торжественно провозгласил Павла Гойдича блаженным Католической Церкви.

Церковный праздник в Украине 17 июля по старому календарю

По старому календарю 17 июля в Украине чтили память святителя Андрея. др. родился в Дамаске, а с юных лет посвятил свою жизнь служению Богу. Андрей участвовал в важных церковных событиях своего времени, защищая православное учение и укрепляя веру христиан.

Приметы 17 июля

Народные приметы 17 июля / © pexels.com

Если утром много росы, то день будет ясным и без осадков.

Громкий гром обещает сильный ливень, а тихий и далекий — кратковременный дождь.

Если ласточки летают низко над землей, стоит ожидать дождя.

Что нельзя делать 17 июля

Считалось, что 17 июля не подходит для начала важных дел, заключения серьезных договоренностей или дорогостоящих покупок, ведь они могут не принести желаемый результат. Также в этот день советовали не рассказывать другим о своих замыслах, чтобы не навлечь неудачу, и не занимать деньги, чтобы вместе с ними не отдать собственное благополучие.

Реклама

Что можно делать 17 июля

С давних времен существовала легенда о Марине — дочери морского властителя, покинувшей морское царство ради жизни среди людей. По преданию, разгневанный отец не смог простить ее выбор и ежегодно в день ее памяти посылает на землю молнии и гром, напоминая о своем оскорблении. Именно поэтому грозу в этот день в народе считали особенной.

Новости партнеров