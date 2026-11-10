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Категория
Разное
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Какой церковный праздник в Украине 17 ноября

Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Церковный праздник 17 ноября

Церковный праздник 17 ноября / © pexels.com

17 ноября (30 ноября), в православном календаре день памяти Григория, епископа Неокесарийского. Григорий родился примерно в 213 году в городе Неокесария, расположенном в исторической области Понт на территории современной Турции. Он происходил из богатой языческой семьи, которая придерживалась традиционных религиозных убеждений. При рождении мальчик получил имя Теодор.

Родители стремились дать сыну хорошее образование и подготовить его к успешной карьере. Поэтому Григорий изучал философию, риторику, литературу и право. Первоначально его будущее связывали с государственной или юридической деятельностью, однако знакомство с христианским учением постепенно изменило жизненные планы юноши.

После смерти отца Григорий вместе с братом Афинодором отправился в Кесарию Палестинскую. Там они намеревались продолжить обучение, но знакомство с известным христианским мыслителем Оригеном стало поворотным моментом в их жизни.

Григорий увлекся христианским учением и решил посвятить себя его изучению. Он оставался учеником Оригена около пяти лет. За это время овладел Священным Писанием, углубил знания философии и богословия, научился аргументированно объяснять христианские истины.

Приблизительно в 240 году Григорий стал епископом Неокесарии. По церковным преданиям, епископ Федим Амасийский рукоположил его на эту должность, увидев в молодом богослове способного проповедника и духовного наставника.

По преданию, к концу жизни святителя ситуация в городе существенно изменилась: количество христиан значительно возросло, а языческая община стала меньше. Существует известное свидетельство, что к моменту смерти Григория в Неокесарии осталось только 17 язычников. Этот контраст с 17 христианами символизирует масштаб его миссионерской деятельности.

Церковный праздник в Украине 17 ноября по старому календарю

По старому календарю 17 ноября в Украине чтили память священномучеников Никандра и Ермея. По церковному преданию, Никандр и Ермей посвятили себя проповеди христианства, поддерживали верующих и не отреклись от своих убеждений даже перед угрозой смерти. За отказ отречься от Христа они подверглись жестоким пыткам и приняли мученическую смерть.

Приметы 17 ноября

Народные приметы 17 ноября / © pexels.com

Народные приметы 17 ноября / © pexels.com

  • Если выпал снег — скоро он растает.

  • Утренний туман предвещает потепление и оттепель.

  • Иней на деревьях — к приближению сильных морозов.

Что нельзя делать 17 ноября

Согласно народным обычаям, в этот день пытались избегать длительных путешествий и по возможности откладывали дальние поездки. Также не рекомендовали менять прическу, стричь волосы и хвастаться своими достижениями перед людьми, которым не доверяют.

Что можно делать 17 ноября

В молитвах к святителю Григорию Чудотворцу верующие просят Божьей помощи в самых сложных жизненных ситуациях. Его покровительства ищут во время болезней, в просьбах о рождении ребенка, укреплении духовных сил, восстановлении веры и преодолении жизненных проблем.

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