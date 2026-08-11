Какой церковный праздник в Украине 18 августа

Церковный праздник 18 августа / © pexels.com

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18 августа (31 августа), в православном календаре день памяти святых мучеников Флора и Лавра. Святые Флор и Лавр жили во II веке в Византии (по другим преданиям — в Иллирии, на территории современных Балкан). Они были родными братьями, которые исповедовали христианскую веру во времена, когда последователи Христа подвергались преследованиям со стороны Римской империи.

По преданию, Флор и Лавр были искусными каменщиками. Они учились ремеслу у своих наставников — христиан Прокла и Максима, передавших им не только профессиональные знания, но и глубокую веру в Бога.

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Братья отличались честностью, добротой и милосердием. Заработанные средства они часто раздавали нуждающимся, помогали бедным и проповедовали христианское учение среди людей.

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Одним из самых известных событий в жизни святых братьев является предание о строительстве языческого храма.

Правитель области поручил Флору и Лавру построить храм для языческих богов. Во время работы они встретили сына местного жреца, получившего травму глаза по неосторожности одного из рабочих. Братья помолились Господу и исцелили отрока.

Это чудо стало причиной того, что юноша, его отец и многие другие уверовали во Христа и приняли христианство.

Когда храм был завершен, Флор и Лавр вместе с новообращенными христианами разрушили языческие идолы и установили в храме крест. За это они были схвачены и подвергнуты жестоким мучениям.

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Церковный праздник в Украине 18 августа по старому календарю

По старому календарю 18 августа в Украине чтили память святого мученика Евсигния Анхтиохийского. Святой Евсигний жил в III-IV веках в городе Антиохия. Он был воином в римской армии и более 60 лет служил императорам, оставаясь верным христианской вере. По преданию, Евсигний был свидетелем многих событий своего времени, в том числе распространения христианства во время правления святого императора Константина Великого.

Приметы 18 августа

Народные приметы 18 августа / © pexels.com

Если 18 августа тепло и солнечно, осень будет теплой и сухой.

Если утром много росы, погода в ближайшие дни будет ясной.

Если облака плывут высоко и быстро — ожидали ветреную погоду.

Что нельзя делать 18 августа

По народным верованиям, в этот день не стоило заставлять лошадей работать, ведь они должны были получить отдых и благодарность за свой ежедневный труд.

Что можно делать 18 августа

В народном календаре этот день известен как Конский праздник или день Флора и Лавра. Наши предки особенно уважали лошадей и считали, что 18 августа им нужно уделить особое внимание и заботу. По давним обычаям животных не использовали для тяжелой работы: их не запрягали, давали отдохнуть, купали в чистой воде, тщательно ухаживали за гривой и угощали лучшим кормом.

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