Какой церковный праздник в Украине 18 июля

Церковный праздник 18 июля / © pexels.com

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18 июля (31 июля), в православном календаре день памяти святого мученика Якинта в Амастриде. Святой Якинт родился в IV веке в городе Амастрида, находившемся на побережье Черного моря в древней области Пафлагония (ныне территория Турции). Его родителями были благочестивые христиане Феоклит и Феопила, которые воспитывали сына в любви к Богу и Его заповедям. По церковному преданию, имя новорожденному было дано по откровению ангела, что стало знаком особого призвания Божия.

Уже с детства Якинт отличался необыкновенной духовной чистотой. Когда ему было всего три года, он искренне обратился к Господу с молитвой за умершего мальчика. Бог услышал детскую молитву, и произошло чудо — ребенок воскрес. С тех пор оба мальчика росли вместе, укрепляясь в христианской вере и добродетели.

На протяжении всей жизни святой Якинт стремился служить Богу и людям. Он отличался смирением, милосердием и непоколебимой верой. Господь даровал ему благодать творить чудеса, благодаря которым многие обращались ко Христу. Его жизнь стала примером того, что подлинная святость рождается из любви к Богу, постоянной молитве и верности Евангелию.

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Однажды святой увидел, как язычники поклоняются старому дереву, считая его святыней. Не желая мириться с идолопоклонством, Якинт срубил это дерево, засвидетельствовав, что только Господь есть истинный Бог.

Этот поступок вызвал гнев местных властей. Святого схватили и привели к правителю области Кавстрисия. По приказу наместника Якинта подвергли жестоким пыткам: его безжалостно избивали, выбили все зубы, а затем, привязав веревками, тащили по земле. После этого мученика бросили в темницу, где он после тяжких страданий мирно отошел к Господу, приняв мученический венец за свою твердую веру.

Церковный праздник 18 июля — день памяти святого мученика Эмилиана и блаженной священномученицы Тарсикии Мацьков

Святой Эмилиан жил в IV веке в городе Доростол, находившемся в римской провинции Мезия (ныне территория Болгарии). Он был рабом одного из местных градоначальников и происходил из христианской семьи. Несмотря на свое положение, Эмилиан отличался глубокой верой, благочестием и искренней преданностью Господу.

Его жизнь пришлась на время, когда в Римской империи еще продолжались преследования христиан. Император Юлиан Отступник стремился возродить язычество и предписывал наказывать тех, кто отказывался поклоняться языческим богам.

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Когда в Доростол прибыл императорский наместник Капитолин с приказом выявить всех христиан и заставить их приносить жертвы языческим идолам, многие верующие были вынуждены скрываться.

Эмилиан, исполненный ревности о Господе, решил открыто засвидетельствовать свою веру. Он вошел в языческое капище, опрокинул жертвенники, разбил идолов и уничтожил жертвенные приношения. После этого он покинул храм, зная, что за свой поступок может поплатиться жизнью.

Сначала власти задержали случайного крестьянина, которого ошибочно обвинили в разрушении капища. Узнав об этом, Эмилиан добровольно явился к наместнику и признал, что именно он уничтожил языческих идолов.

Его начали жестоко допрашивать, требуя отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Однако святой твердо ответил, что поклоняется только Единому Истинному Богу.

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За это Эмилиана подвергли тяжким пыткам. Его били палками, бичевали и всячески издевались, но мученик оставался непоколебимым в своей вере.

Блаженная священномучение Тарсикия Мацьков относится к сонму новомучеников Украинской Греко-Католической Церкви, отдавших свою жизнь за Христа в бурном ХХ веке. Она стала первой украинской монахиней-мученицей новейшего времени, подтвердив своей смертью, что настоящая любовь к Богу сильнее любого земного зла. Ее короткая, но полная жертвенности жизнь является примером безграничного доверия к Господу, милосердию и самоотверженному служению людям.

Церковный праздник в Украине 18 июля по старому календарю

По старому календарю 18 июля в Украине чтили память Атанасия Афонского. Он родился около 920 года в городе Трапезунд, а в молодости получил хорошее образование в Константинополе. Впоследствии, стремясь к уединению и молитве, принял монашество и поселился на Афоне.

При поддержке византийского императора Никифора II Фоки преподобный основал монастырь Великая Лавра, ставший образцом организованной монашеской жизни. Он заключил монастырский устав, сочетавший строгую духовную дисциплину с братской любовью и общим трудом.

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Приметы 18 июля

Народные приметы 18 июля / © pexels.com

Пауки активно плетут паутину — погода будет сухой и ясной.

Если ветер меняет направление несколько раз в день, возможно резкое ухудшение погоды.

Пчелы рано возвращаются к ульям — близится ненастье.

Что нельзя делать 18 июля

18 июля не стоит занимать деньги или возвращать старые долги, ведь это могло навлечь материальные трудности или непредвиденные расходы. Не одобрялось и бездействие: люди верили, что трудолюбие этого дня привлекает благополучие и нрав, тогда как лень может обернуться неудачами в будущем.

Что можно делать 18 июля

В народной традиции 18 июля особое значение придавали купанию. Считалось, что вода в этот день обладает особой силой, поэтому искреннее купание помогает укрепить здоровье, добавить жизненные силы и обеспечить хорошим самочувствием на весь следующий год.

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