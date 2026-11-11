Какой церковный праздник в Украине 18 ноября

Церковный праздник 18 ноября / © pexels.com

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18 ноября (1 декабря), в православном календаре день памяти мучеников Платона и Романа. Святой Платон родился в городе Анкире Галатийской (ныне Анкара, Турция) в христианской семье. Его братом был святой мученик Антиох, также пострадавший за веру во Христа.

С детства Платон рос в набожности, изучал Священное Писание и отличался способностями к обучению. Еще в юном возрасте он приобрел основательные знания греческой философии и красноречия. Впоследствии оставил родительский дом и начал путешествовать по городам, где открыто проповедовал христианство среди язычников.

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Его речи привлекали внимание слушателей убедительностью, мудростью и знанием Священного Писания. Платон призвал людей отказаться от поклонения идолам и обратиться к единому Богу.

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Такая деятельность вызвала недовольство языческой власти. Юношу схватили и привели на суд к правителю Агриппину. Судья сначала пытался убедить Платона отказаться от христианства с помощью лести. Он даже заметил, что молодой проповедник мог бы сравниться с разумом с известным философом Платоном, если бы признал языческих богов.

Однако святой ответил, что мудрость античных мыслителей, хотя и заслуживает уважения, остается ограниченной, тогда как подлинная и вечная мудрость содержится в евангельском учении.

Не добившись успеха, правитель предложил Платону брак с богатой и знатной девушкой, если тот отречется от Христа. Юноша отказался и от этого предложения. Тогда его начали угрожать пытками и смертью.

По преданию, мученика жестоко избивали, подвергали пыткам и бросили в тюрьму, где держали без пищи и воды в течение 18 дней. Однако даже после долгих страданий он не отступился от своей веры.

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Последним требованием судьи было лишь произнести слова о величии языческого бога Аполлона. Платон отказался даже от этого, не желая предать Христа хоть одним словом.

В конце концов правитель приказал казнить христианина. По церковному преданию, святой Платон принял мученическую смерть из-за усечения мечом. Его смерть датируется 302 или 306 годом.

Жизнь святого мученика Романа

Святой Роман происходил из Палестины и служил диаконом в христианской церкви Кесарии. Он посвятил свою жизнь служению Богу, проповеди Евангелия и поддержке верующих.

В ходе преследований христиан Роман находился в Антиохии, где продолжал распространять христианское учение. Он поддерживал единоверцев, призывал их не бояться угроз и оставаться верными Христу даже перед лицом смерти.

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Однажды местный правитель Асклипиад решил разрушить христианский храм. Роман призвал верующих защитить святыню и не разрешить уничтожить место, где они собирались для молитвы. Его решительность вдохновила христиан, и наместник не решился осуществить свой замысел.

Впоследствии в Антиохии происходило великое языческое празднование, на которое собралось много людей. Роман открыто осуждал поклонение идолам и призвал собравшихся принять христианство. За это его схватили и привели в суд.

Во время допроса диакон продолжал исповедовать Христа. Его подвергали жестоким пыткам, пытаясь заставить отказаться от веры. Однако Роман оставался непоколебимым.

Согласно церковному преданию, во время страданий он увидел среди толпы юного христианина Варула. Святой обратил внимание правителя на отрока и сказал, что ребенок знает истинного Бога лучше, чем сам наместник.

Варула привели на допрос. Несмотря на юный возраст, он смело заявил, что признает единого Бога — Иисуса Христа. За это его также подвергли пыткам и приговорили к смертной казни. Мать Варула сама сопровождала сына к месту казни.

Романа тем временем продолжали мучить. Сначала его приговорили к сожжению, однако, по преданию, внезапный ливень потушил огонь. Тогда мучители приказали отрезать ему язык, надеясь прекратить проповедь христианского учения.

Однако церковное предание рассказывает, что даже после этого святой продолжал прославлять Бога и говорить с понятными словами. В конце концов, его бросили в тюрьму, где по приказу императора Максимиана Галерия задушили веревкой. Это произошло примерно в 303 году.

Церковный праздник в Украине 18 ноября по старому календарю

По старому календарю 18 ноября в Украине чтили память святых мучеников Галактиона и Епистимы. По церковной передаче, Галактион жил в III веке в сирийском городе Эмеса. Он происходил из языческой семьи, но после обращения родителей в христианство сам принял крещение. Его невеста Эпистима тоже стала христианкой. Впоследствии молодые люди решили посвятить себя духовной жизни: раздали имущество нуждающимся и отправились в Синайскую пустыню, где жили в молитве и посте. В ходе преследований христиан Галактиона схватили воины. Узнав об этом, Эпистима попросила разрешения сопровождать его, чтобы разделить страдания за веру. Обоих подвергли жестоким пыткам, но они не отреклись от Христа. В конце концов, мучеников казнили.

Приметы 18 ноября

Народные приметы 18 ноября / © pexels.com

Если выпал снег — зима будет снежной.

В этот день морозно — скоро придут сильные холода.

Небо затянуто облаками — стоит ожидать непогоду.

Что нельзя делать 18 ноября

Поскольку 18 ноября приходится на Рождественский пост, верующим советуют воздерживаться от громких развлечений, танцев, веселья и пения. День традиционно посвящают молитве, покою и добрым делам.

Что можно делать 18 ноября

В народной традиции святым Платону и Роману молятся за семейное согласие, благополучие и покой в доме. Их также просят о мудрости и терпении в воспитании детей. Верят, что молитвы к святым помогают пережить холодный сезон, уберечь собранные припасы и обеспечить достаток в хозяйстве в следующем году.

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