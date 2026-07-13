Какой церковный праздник в Украине 19 июля

Церковный праздник 19 июля / © Pixabay

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19 июля (1 августа), в православном календаре день памяти преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого. Преподобная Макрина родилась примерно в 327 году в Каппадокии (территория современной Турции) в благочестивой христианской семье. Ее родителями были Василий Старший и Эмилия, которых Церковь также чтит как святых.

В юности Макрину обручили с благочестивым юношей. Однако перед самой свадьбой жених неожиданно умер. Большинство людей в такой ситуации согласились бы на новый брак. Но Макрина решила по-другому. Она сказала, что не считает себя вдовой, ведь ее жених жив у Бога, поэтому останется верна ему до конца своей жизни. С того времени она посвятила себя Богу и дала обет девства.

После смерти отца Макрина помогала матери воспитывать младших детей и управлять большим хозяйством. Впоследствии она убедила мать раздать значительную часть имущества нуждающимся. Семейное имение превратилось в своеобразное монашеское общество, где женщины жили совместно, работали, молились и помогали бедным.

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Там не было деления на дам и служанок — все считались равными перед Богом. Для IV века это было очень смелым примером христианской жизни.

Одним из важнейших моментов жизни Макрины стала ее встреча с братом Василием после его учёбы в Афинах. Получив блестящее образование, он стал гордиться своими знаниями и успехами. Именно Макрина помогла брату понять, что человеческая мудрость ничего не стоит без смирения и любви к Богу. После этого разговора Василий изменил свою жизнь, избрал путь аскета и впоследствии стал одним из величайших святителей Христовой Церкви.

Многие историки считают, что без духовного влияния Макрины история христианства могла бы сложиться совсем по-иному.

Макрина поддерживала не только Василия. После смерти брата она стала духовной опорой для Григория Нисского, который тяжело переживал утрату. Именно их последний разговор настолько поразил святителя, что он написал произведение «Житие святой Макрины», благодаря которому мы сегодня знаем большинство подробностей ее жизни.

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Также Григорий создал диалог «О душе и воскресении», в котором Макрина предстает мудрой собеседницей, размышляющей над вопросами жизни после смерти, воскресения и вечности. Незадолго до своей смерти Макрина тяжело заболела. Несмотря на физические страдания, она оставалась спокойной и благодарной Богу.

Церковный праздник 19 июля — день памяти преподобного

Преподобный Действие родился в конце IV века в благочестивой христианской семье в сирийском городе Антиохия. С раннего детства он отличался кротким нравом, любовью к молитве и стремлением к духовной жизни. Еще юношей Действие много времени проводил в храме, внимательно изучая Священное Писание. Он отказался от стремления к земным почестям и богатству, избрав путь служения Богу.

Достигнув зрелого возраста, Действий покинул родной дом и принял монашеский постриг. Он поселился в монастыре, где проводил дни в посте, труде и непрерывной молитве.

Святой добровольно избрал суровую аскетическую жизнь. Он спал очень мало, питался только простейшей пищей, а большую часть времени посвящал молитве и чтению духовных книг. Его смирение и ревность быстро стали примером для других монахов.

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По церковному Преданию, Господь открыл преподобному Деянию, что он должен отправиться в Константинополь, где сможет принести пользу многим людям.

Прибыв в столицу Византийской империи, святой поселился за городской стеной в безлюдном месте. Там он продолжил вести суровую подвижническую жизнь, посвященную молитве и служению Богу. Вскоре вокруг него стали собираться люди, которые искали духовного совета, поддержки и молитвенной помощи.

За праведную жизнь Господь наделил преподобного Действие даром чудотворения. К нему приходили люди, страдавшие тяжелыми болезнями, душевными переживаниями и разнообразными жизненными трудностями. Многих из них святой исцелял не своей силой, а искренней молитвой к Богу.

Особенно известны стали случаи исцеления тяжелобольных, после молитвы преподобного возвращавшихся к полноценной жизни. Сам Действие никогда не приписывало чудеса себе, подчеркивая, что все совершается Божьей благодатью.

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Со временем вокруг святого сформировалась большая монашеская община. На месте его подвигов был основан монастырь, ставший одной из духовных ячеек близ Константинополя. Преподобный Действие был для братии не только настоятелем, но и любящим духовным отцом.

Его авторитет был настолько велик, что за советом к нему обращались не только простые люди, но и представители власти. Несмотря на суровый образ жизни, преподобный Действие никогда не был равнодушен к человеческому горю.

Он принимал каждого, кто приходил к нему, независимо от происхождения или изобилия. Бедным помогал пищей и одеждой, больных поддерживал молитвой, а терявших надежду укреплял добрым словом.

Именно благодаря этой любви к людям святой получил большое уважение еще при жизни. До глубокой старости преподобный Действие оставался верен своему призванию. Несмотря на преклонный возраст, он продолжал наставлять братию, принимать паломников и молиться о всех, кто обращался к нему.

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Церковный праздник в Украине 19 июля по старому календарю

По старому календарю 19 июля в Украине чтили память преподобного Сысоя Великого. После смерти святого Антония Великого он поселился в его пещере, продолжив традиции египетского монашества. За свою праведную жизнь преподобный Сысой получил от Бога дар чудотворения и духовного наставничества. К нему приходили люди за советом, утешением и молитвой, а сам святой учил прежде всего покаянию, милосердию и борьбе с гордыней.

Приметы 19 июля

Народные приметы 19 июля / © pexels.com

Дождь 19 июля предвещает влажный конец июля и обильный урожай грибов.

Облака быстро плывут по небу — погода вскоре изменится.

Громкое пение кузнечиков и сверчков — до нескольких дней жары.

Что нельзя делать 19 июля

По народным верованиям, в этот день не стоит употреблять спиртные напитки, поскольку существовало поверье, что они могут принести человеку несчастье и способствовать возникновению пагубной зависимости. Также хозяйки пытались не солить огурцы и не квасить капусту, потому что верили, что такие заготовки быстро испортятся и не сохранятся до зимы.

Что можно делать 19 июля

В народном календаре этот день называли Мокрины. Считалось, что это время особенно благоприятно для домашней работы: можно убирать дом, стирать белье, гладить вещи, мыть окна и наводить порядок в доме. Если же погода стоит сухая и солнечная, наши предки отправлялись в лес за ягодами, грибами и лекарственными растениями.

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