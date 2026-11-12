Какой церковный праздник в Украине 19 ноября

Церковный праздник 19 ноября / © pexels.com

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19 ноября (2 декабря), в православном календаре день памяти пророка Авдия. Сведения о пророке сохранились преимущественно в одноименной библейской книге — Книге пророка Авдия. Она состоит только из 21 стиха и является кратчайшей книгой Ветхого Завета.

В отличие от многих других библейских пророков, Авдий не оставил рассказов о своем детстве, семье, месте рождения или подробностях личной жизни. В Священном Писании также нет точной информации о продолжительности его служения.

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Важно не путать библейского пророка Авдия с другими людьми, у которых было такое же имя. В частности, в первой книге царей упоминается Авдий, управляющий царского дома Ахава, который скрывал сто пророков Господних от преследований царицы Иезавели (1 Царств 18:3–4). Однако Библия прямо не подтверждает, что этот человек и автор Книги пророка Авдия — один человек.

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Церковный праздник 19 ноября — день памяти мученика Варлаама

Святой мученик Варлаам происходил из Антиохии Сирийской — одного из величайших городов тогдашнего христианского мира. Точных сведений о его детстве, семье и молодых годах не сохранилось. Понятно лишь, что он был христианином и до глубочайшей старости оставался верен собственной вере.

Его жизнь пришлась на период преследований последователей Христа во времена Римской империи. Христиан принуждали отрешаться от собственных убеждений, поклоняться языческим божествам и приносить им жертвы. Тех, кто отказывался выполнять приказы, подвергали пыткам и казнили.

Варлаам также подвергся преследованию. Его схватили из-за открытого исповедания христианской веры и привели на суд к языческому правителю.

Во время суда Варлаама пытались заставить отречься от Христа и принести жертву идолам. Однако пожилой христианин остался непреклонен. За это его подвергли жестоким пыткам: избивали бичами и ломали тело железными крючьями.

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Когда мучители поняли, что физические страдания не заставляют Варлаама отказаться от веры, они придумали особое жестокое испытание.

Святого привели в языческий храм, протянули его руку над жертвенником и положили на ладонь раскаленный уголь с ладаном. Мучители хотели, чтобы от сильной боли Варлаам невольно уронил ладан на жертвенник и таким образом принес жертву языческим богам.

Однако произошло иначе. Несмотря на мучительную боль, святой продолжал держать руку над огнем. Он не хотел даже невольно совершить то, что считал отречением от своей веры.

По церковному преданию Варлаам выдержал это испытание, пока огонь не обжег его пальцы. После этого он отошел ко Господу. Его мученическую смерть датируют примерно 304 годом.

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Церковный праздник в Украине 19 ноября по старому календарю

По старому календарю 19 ноября в Украине чествовали память святителя Павла, исповедника. Святитель Павел был ревностным защитником христианского учения о Божестве Иисуса Христа. Во времена распространения арианства он выступал против ереси, отрицавшей равенство Сына Божия с Отцом. Из-за своей непоколебимой позиции Павел подвергался преследованиям, несколько раз терял архиерейскую кафедру и был отправлен в ссылку.

Приметы 19 ноября

Народные приметы 19 ноября / © pexels.com

Если 19 ноября выпал снег, зима будет снежной.

Если день безветренный — скоро придут сильные морозы.

Если на небе много ярких звезд — следует ожидать похолодания.

Что нельзя делать 19 ноября

Недоедки советовали отдавать скоту, домашним животным или нуждающимся в помощи. По поверьям, расточительство могло навлечь бедность и неурядицы в семье. В народе было убеждение, что сны на Авдия могут содержать вещие знаки, поэтому их советовали оставлять в тайне.

Что можно делать 19 ноября

В народе этот день называли Авдиевым. Наши предки верили, что 2 декабря хорошо посвятить бытовым заботам: навести порядок в доме, заняться хозяйством и завершить домашние дела.

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