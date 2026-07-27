Какой церковный праздник в Украине 2 августа

Церковный праздник 2 августа / © Pixabay

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2 августа (15 августа), в православном календаре Перенесение мощей святого первомученика и архидиакона Стефана. Святой Стефан был одним из семи первых диаконов, которых апостолы избрали для служения христианской общине в Иерусалиме. Он прославился мудростью, милосердием и ревностной проповедью Евангелия. Благодаря своей непоколебимой вере Стефан стал первым христианином, принявшим мученическую смерть за Христа, поэтому Церковь называет его первомучеником.

По библейскому рассказу, Стефана обвинили в богохульстве и приговорили к избиению камнями. Перед смертью он молился за своих обидчиков, подражая Иисусу Христу словами: «Господи, не поставь им этого за грех».

После мученической смерти тело святого было тайно погребено благочестивым иудеем Гамалиилом. На протяжении нескольких столетий место захоронения оставалось неизвестным.

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В начале V века, по церковному преданию, святой Гамалиил во сне открыл пресвитеру Лукиану место, где покоились останки Стефана. В ходе раскопок были найдены мощи первомученика, после чего их торжественно перенесли в Иерусалим. Это событие сопровождалось многочисленными свидетельствами об исцелении больных и других чудесах.

Впоследствии часть мощей была перенесена в Константинополь, где они стали одной из величайших святынь Византийской империи.

Церковный праздник в Украине 2 августа по старому календарю

По старому календарю 2 августа в Украине чтили память пророка Илии. Согласно Священному Писанию, Илия совершил немало чудес: молитвой прекратил длительную засуху, воскресил сына вдовы и возвел огонь с неба на горе Кармель, доказав истинность силы Божьей. В конце своей земной жизни пророк не потерпел смерти, а был взят на небо в огненной колеснице.

Приметы 2 августа

Народные приметы 2 августа / © pexels.com

Дождь 2 августа — осень будет дождливой, а урожай грибов щедрым.

Ясная и солнечная погода — до теплой и сухой осени.

Гром этого дня — к продолжительным ливням в ближайшие недели.

Что нельзя делать 2 августа

Народные поверья советуют в этот день воздержаться от работ в саду или на огороде. Также существует примета, что 2 августа не стоит занимать деньги или самому брать их в долг, ведь, по верованиям, это может обернуться материальными трудностями и финансовыми потерями.

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Что можно делать 2 августа

Согласно народным традициям, 2 августа было принято заготавливать целебные травы — ромашку, мяту, клевер, пижму и другие полевые растения. Из них плели особый Степанов венок, который оставляли дома как символ защиты и благополучия. В народе также верили, что настои, приготовленные из этих трав, обладают лечебными свойствами и помогают бороться с разными недугами.

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