Какой церковный праздник в Украине 20 августа

Церковный праздник 20 августа / © pexels.com

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20 августа (2 сентября), в православном календаре день памяти святого пророка Самуила. Будущий пророк родился в семье Елканы и Анны (Ханны), живших в городе Рами. Долгое время Анна была бездетной, и это доставляло ей большую боль. Она искренне молилась Богу и просила даровать ему ребенка, пообещав посвятить его служению Господу.

Однажды, находясь у Скинии Господней в Силоме, Анна со слезами молилась о сыне. Ее молитву услышал первосвященник Илий и благословил ее, сказав, что Господь исполнит ее просьбу.

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Через некоторое время у Анны родился сын, которого она назвала Самуилом, что означает «прощенный у Бога». Выполняя свое обещание, когда ребенок подрос, мать привела его в Скинию, чтобы он служил Господу под наблюдением священника Илия.

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С детства Самуил жил в храме и учился служению Богу. В то время израильский люд переживал сложный период. Люди часто отходили от заповедей Божьих, поклонялись чужим богам и теряли духовные ориентиры. Самуил призвал народ вернуться к Господу, искренне покаяться и жить по законам Божиим.

Под его руководством израильтяне победили врагов — филистимлян. Народ признал в Самуиле не только духовного наставника, но и мудрого судью, который справедливо разрешал споры и помогал людям.

Когда Самуил стал старше, народ Израиля стал просить поставить над ними царя, чтобы быть подобными другим народам. Сначала пророк расстроился, потому что считал, что истинным Царем Израиля есть Господь.

Однако Бог открыл Самуилу Свою волю и повелел помазать на царство Саула из племени Вениамина. Именно Самуил стал совершившим обряд помазания первого царя Израиля.

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Однако впоследствии Саул не выполнял повелений Божьих, и Господь отверг его как царя. Тогда Бог поручил Самуилу найти нового избранника.

До конца своей жизни Самуил оставался верен Богу и людям. Он продолжал наставлять народ, молиться о нем и говорить правду, даже если она была неприятна для правителей.

После смерти пророка весь Израиль оплакивал его, потому что народ потерял великого духовного руководителя. По библейским преданиям, Самуила похоронили в его родном городе Рами.

Церковный праздник в Украине 20 августа по старому календарю

По старому календарю 20 августа в Украине чтили память преподобного Пимена Печерского. По преданию Пимен посвятил свою жизнь служению Богу в пещерах Киево-Печерской лавры. Он соблюдал строгий пост, мало спал, постоянно молился и терпеливо переносил трудности ради духовного совершенствования. За свою преданность Господу получил дар духовной мудрости. После смерти святого его мощи были похоронены в пещерах Ближних (Антониевых) Киево-Печерской лавры. Православная Церковь чтит его как преподобного, пример покаяния, смирения и силы молитвы.

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Приметы 20 августа

Народные приметы 20 августа / © pexels.com

Если утром много росы, осень будет ясной и теплой.

Туман утром предвещает тёплые дни и хороший урожай грибов.

Если день солнечный и теплый — начало осени будет ясным.

Что нельзя делать 20 августа

По давним верованиям, в этот день стоило избегать ссор, оскорблений и любых конфликтов, чтобы не навлечь невзгоды. Также наши предки не рекомендовали 20 августа начинать сватовство, договариваться о свадьбе или браться за важные дела. В то же время было мнение, что случайное знакомство для одинокой девушки в этот день может стать особенным и даже привести к счастливым изменениям в будущем.

Что можно делать 20 августа

В прежние времена в этот день наблюдали за солнцем. По традиции, 20 августа хозяев дома принято было поздравлять, угощать вкусными блюдами и дарить им небольшие подарки в знак уважения. На праздничном столе обязательно должно быть простое, но сытное блюдо — жареный картофель с грибами. Ее считали символом изобилия, щедрости земли и пожеланием благополучной зимы.

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