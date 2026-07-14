Какой церковный праздник в Украине 20 июля

Церковный праздник 20 июля / © pexels.com

Реклама

20 июля (2 августа), в православном календаре день памяти святого пророка Илии. Пророк Илия жил в IX веке до Рождества Христова во времена израильского царя Ахава. Он происходил из города Тишбы в Галааде, поэтому в Библии его называют Ильей Тишбитянином.

В то время Израиль переживал духовный упадок. Царь Ахав вместе со своей женой Езавелью поощряли поклонение языческому богу Ваалу. Многие отвернулись от Бога, поэтому Господь послал пророка Илию, чтобы вернуть народ к истинной вере.

Первым большим событием в служении Илии стало пророчество о длительной засухе. Он объявил царю Ахаву, что из-за отступничества народа дождя не будет до тех пор, пока Господь не прикажет. Так и произошло: землю охватила страшная засуха, длившаяся около трех лет. Урожаи погибли, высохли реки, наступил голод.

Реклама

После своего пророчества Илья был вынужден скрываться от царя. Господь повелел ему поселиться у потока Керит. Там произошло первое великое чудо: каждое утро и каждый вечер вороны приносили пророку хлеб и мясо, а воду он пил из потока. Это событие стало символом Божьей заботы о тех, кто остается верным Ему даже в самые трудные времена.

Когда поток пересох, Бог послал Илию к вдове в городе Сарепта. У женщины была только горсть муки и немного масла и уже готовила последнюю еду для себя и сына. Однако пророк попросил сначала накормить его, пообещав, что Господь не оставит его.

Вдова поверила словам Пророка. С тех пор мука в бочонке и масло в кувшине не заканчивались вплоть до завершения засухи. Впоследствии ее сын тяжело заболел и умер. Илия горячо молился Господу, после чего мальчик ожил. Это стало одним из первых описаний воскресения человека в библейской истории.

Самым известным событием жизни пророка стало противостояние с жрецами Ваала на горе Кармел. Илия предложил проверить, кто есть истинный Бог. Были построены два жертвенника: один — для Ваала, второй — для Господа. Договорились, что истинный Бог пошлет с неба огонь на свою жертву. Жрецы Ваала целый день молились, пели и танцевали, но ничего не произошло.

Реклама

Тогда Илья приказал несколько раз облить свой жертвенник водой, чтобы сделать чудо еще более очевидным. После его молитвы с неба сошел огонь, сжегший жертву, дрова, камни и даже высушивший воду вокруг. Увидев это, народ признал могущество Господа и отказался от поклонения Ваалу.

Несмотря на великую победу, Илья пережил тяжелое духовное испытание. Царица Иезавель пригрозила ему смертью, и пророк бежал в пустыню.

На горе Хорив Господь открылся Илии не в сильном ветре, не в землетрясении и не в огне, а в тихом тихом голосе. Этот эпизод учит, что присутствие Бога часто открывается не в громких событиях, а в тишине, молитве и внутреннем мире.

Особенностью жизни пророка Илии стало то, что он не потерпел обычную человеческую смерть. Согласно Священному Писанию, Господь взял его живым на небо в огненной колеснице, запряженной огненными конями. Его ученик пророк Елисей стал свидетелем этого чрезвычайного события.

Реклама

Церковный праздник в Украине 20 июля по старому календарю

По старому календарю 20 июля в Украине чтили память мученицы Евдокии. Евдокия стала настоятельницей монастыря и обратила в христианскую веру многих людей. Во время гонений на христиан ее арестовали и потребовали отречься от веры. Однако праздники остались верны Христу, за что были приговорены к смертной казни через усечение мечом.

Приметы 20 июля

Народные приметы 20 июля / © pexels.com

Если 20 июля гремит гром — к щедрому урожаю зерновых.

Дождь в этот день предвещает влажную и урожайную осень.

Жаркая и солнечная погода — к продолжительному теплому лету.

Что нельзя делать 20 июля

Издавна считалось, что 20 июля не стоит делать тяжелый физический труд, особенно на поле или огороде, ведь этот день следует посвятить молитве и отдыху. Также существует поверье, что после дня святого Илии не рекомендуется купаться в реках, озерах или прудах и отправляться на рыбалку.

Что можно делать 20 июля

В этот день православные христиане традиционно принимают участие в праздничных богослужениях, молебнах и крестных ходах. Многие верующие приносят в храм первые плоды нового урожая, а также свежеиспеченный хлеб для освящения. Освященные дары часто передают нуждающимся или делятся ими с близкими как символ Божьего благословения и милосердия.

Новости партнеров