Какой церковный праздник в Украине 20 ноября

Церковный праздник 20 ноября / © pexels.com

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20 ноября (3 декабря), в православном календаре день памяти преподобного Григория Декаполита. Будущий святой родился в конце VIII века в городе Иринополе, принадлежавшем к Исаврическому Декаполю — исторической области на территории современной Турции. Он рос в христианской семье, где с детства приучался к молитве и изучению Священного Писания.

Родители Григория, Сергий и Мария, воспитывали сына в религиозных традициях. По преданию, уже в восьмилетнем возрасте мальчик начал учиться грамоте и читать духовные книги. Он часто посещал богослужение, интересовался церковной жизнью и стремился глубже познать христианское учение.

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Когда Григорий повзрослел, родители решили женить его. Однако юноша чувствовал призвание к монашеской жизни и хотел посвятить себя молитве и духовному служению. Не желая отказываться от своего решения, он покинул отчий дом и отправился в монастырь.

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В монастыре Григорий посвятил себя молитве, посту и духовному совершенствованию. По благословению настоятеля он поселился в уединенном месте среди горных скал, где мог проводить много времени в молитве и размышлениях над Священным Писанием.

Жизнь отшельника была непростой. Согласно церковному житию, Григорий испытывал многочисленные искушения и испытания, однако продолжал духовные подвиги. Он соблюдал строгий пост, ограничивал себя в бытовых удобствах и старался сохранять внутреннее спокойствие.

Впоследствии монах покинул уединение и начал путешествовать. Он посещал разные христианские общины, общался с монахами и проповедовал христианское учение. Во время странствий Григорий побывал в Константинополе, Коринфе, Риме и других городах.

После долгих странствий Григорий поселился в монастыре святого Мины близ Солуни (современных Салоник). Там он продолжал молиться, учить других монахов и вести аскетичную жизнь.

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Однако впоследствии святой снова отправился в Константинополь, чтобы поддержать тех, кто выступал против иконоборчества. В столице его здоровье значительно ухудшилось. Тяжелая болезнь постепенно лишала его сил, и 20 ноября, по церковной традиции, Григорий отошел к Господу.

Церковный праздник в Украине 20 ноября по старому календарю

По старому календарю 20 ноября в Украине чтили память святого мученика Федота Корчемника. Святой Федот жил в III веке в Анкире (современная Анкара, Турция). Он был христианином, занимался торговлей и помогал преследуемым единоверцам. Федот поддерживал оказавшихся в тюрьмах христиан, приносил им пищу, ухаживал за больными и с уважением прятал умерших мучеников. Особенно известной стала его помощь семи девам-христианкам, которых преследовали за отказ отречься от веры. После казни Федот похоронил их тела. За этот поступок его схватили, подвергли жестоким пыткам и казнили.

Приметы 20 ноября

Народные приметы 20 ноября / © pexels.com

Если в этот день ожидается снег, то зима будет снегом.

Если на деревьях еще осталось много листьев, зима будет затяжной.

Морозный день предсказывает холодную погоду в ближайшее время.

Что нельзя делать 20 ноября

В этот день советовали избегать поспешных решений и излишней суеты, ведь они, по поверьям, могли навлечь неудачи. Не рекомендовалось приступать к новым масштабным задачам или сложной работе. Все бытовые дела пытались завершить к полудню, а вторую половину дня посвящали подготовке к великому церковному празднику.

Что можно делать 20 ноября

По давним народным верованиям, 20 ноября стоит посвятить домашним хлопотам: постирать вещи, навести порядок в комнатах и избавиться от ненужного хлама. Считалось, что такие дела помогают изгнать из дома невзгоды, болезни и негативную энергию, а вместе с обновлением жилья домой приходят благополучие и достаток.

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