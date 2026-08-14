Какой церковный праздник в Украине 21 августа

Церковный праздник 21 августа / © pexels.com

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21 августа (3 сентября), в православном календаре день памяти святого апостола Фаддея. Святой Фаддей принадлежит к числу двенадцати апостолов Иисуса Христа. В Священном Писании его имя упоминается в списках апостолов, однако о его жизни известно немногое. Это один из тех учеников Христа, которые не стремились к славе, но своим трудом внесли большой вклад в распространение христианства.

В Евангелиях апостол Фаддей также упоминается под именем Иуда, сын Иакова (не путать с Иудой Искариотом, предающим Христа). В разных христианских традициях его называют Иудой Тадеем или святым Тадеем.

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Имя Фаддей происходит из древнеарамейского языка и может означать «отважный», «мужественный» или «имеющий большое сердце». Именно эти черты, по преданию, характеризовали его как ученика Христа.

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Как и другие апостолы, Фаддей был призван Иисусом Христом для особой миссии — нести людям известие о спасении, любви Бога и Царстве Небесном.

После встречи с Христом его жизнь полностью изменилась. Он стал свидетелем многих чудес Спасителя, слушал Его проповеди, присутствовал во время последних событий земной жизни Иисуса, а после Воскресения получил задачу продолжать дело Христа.

После Вознесения Иисуса Христа апостолы отправились в разные страны, чтобы проповедовать Евангелие. По церковным преданиям, святой Фаддей проповедовал в Сирии, Месопотамии, Армении и других восточных землях.

Он учил людей вере в единого Бога, призывал оставить языческие обычаи и принять христианское учение. Вместе с проповедью апостол исцелял больных, поддерживал бедных и обращал людей к новой жизни во Христе.

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Особенно известно предание о его миссии в городе Эдеса. По церковному преданию, Фаддей пришел туда и исцелил правителя Авгара, страдавшего от тяжелой болезни. После этого многие жители города приняли христианскую веру.

Как и многие другие апостолы, святой Фаддей завершил свою жизнь мученической смертью. По преданию он погиб в Армении, где продолжал проповедовать Христа.

Церковный праздник 21 августа — день памяти святой мученицы Вассы

Святая мученица Васса жила в первые века христианства, во времена, когда последователи Христа подвергались преследованиям со стороны языческой власти Римской империи.

По преданию, Васса была благочестивой христианкой, воспитывающей своих детей в вере Христовой. Она жила в городе Эдеса или на территории Малой Азии (в разных источниках встречаются разные сведения) и открыто исповедовала христианство, несмотря на опасность.

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Ее жизнь была посвящена молитве, воспитанию детей в христианских добродетелях и помощи ближним. Для нее вера была не просто словами, а основой повседневной жизни.

Особенность подвига святой Вассы состоит в том, что она не только сама приняла христианство, но и передала веру своим детям.

По церковному преданию, муж был язычником и выступал против христианских убеждений своей семьи. Когда стало известно, что Васса и его дети исповедуют веру во Христа, на них начались преследования.

Несмотря на угрозы и страдания, святая мать не отреклась от Бога и поддерживала своих детей в испытаниях. Она призвала их оставаться верными Христу и не бояться смерти ради истины.

По преданию, праздник Васса вместе со своими детьми — Феогнием, Агапием и Пистом — предстал перед языческим судом.

Церковный праздник в Украине 21 августа по старому календарю

По старому календарю 21 августа в Украине чествовали память епископа Мирона Критского. По преданию, до принятия епископского сана Мирон был простым земледельцем и отличался милосердием к людям. Он помогал нуждающимся, поддерживал бедных и жил по христианским добродетелям. Господь наделил его даром чудотворения, а его молитвами совершались исцеления и другие удивительные события.

Приметы 21 августа

Народные приметы 21 августа / © pexels.com

Если утром стоит туман, ожидали теплой и ясной погоды в ближайшие дни.

Если на небе много облаков, они быстро расходятся — день будет погожим.

Сильный ветер 21 августа — по примете, предвещал ветреную осень.

Что нельзя делать 21 августа

По древним народным верованиям, у Тадеев день не рекомендовали делать большие покупки или тратить деньги без надобности. Считалось, что необдуманные расходы могут привести к финансовым трудностям и недостатку в будущем. Избегали походов в гости и приема посетителей, поскольку верили, что это может стать причиной ссор, недоразумений и семейных конфликтов.

Что можно делать 21 августа

В народном календаре этот день часто называют Тадеевым днем. Он приходится на период, когда традиционно начинают собирать яблоки. Наши предки верили, что лучше срывать плоды утром, ведь за ночь они успевают остыть и дольше сохраняют свои свойства. После уборки яблоки советовали сразу переносить в прохладное темное место, чтобы они не портились.

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