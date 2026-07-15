Какой церковный праздник в Украине 21 июля

Церковный праздник 21 июля / © unsplash.com

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21 июля (3 августа), в православном календаре день памяти преподобного Симеона, Христа ради юродивого и Иоанна, сопосника его. Симеон и Иоанн жили в VI веке. По церковному преданию, они были молодыми друзьями, которые отправились в Иерусалим поклониться святым местам. Паломничество настолько изменило их сердца, что после посещения Гроба Господня они решили больше не возвращаться к привычной жизни.

Друзья оставили мирские заботы и поселились в пустыне у реки Иордан. Там они провели почти тридцать лет в молитве, посте, труде и борьбе со своими страстями. Их наставником был опытный старец, помогавший им духовно расти.

Жизнь в пустыне была чрезвычайно суровой. Симеон и Иоанн отказались от земных благ, многие молились, соблюдали строгий пост и посвящали себя служению Богу.

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За долгие годы уединения они обрели внутренний мир и духовную мудрость. Однако Господь уготовил для Симеона особый путь.

Однажды Симеон почувствовал призыв возвратиться к людям. Он понял, что может помогать ближним не только молитвой в пустыне, но и своим особым служением.

Он принял подвиг юродства Христа ради — один из самых сложных путей духовной жизни. Юродивы умышленно вели себя странно или даже бессмысленно, чтобы избежать человеческой славы, скрыть свои добродетели и разоблачать человеческие грехи без порицания.

Симеон поселился в сирийском Эмесе (современный Хомс). Для окружающих он казался чудаком: мог бегать по улицам, шутить, совершать неожиданные поступки. Поэтому многие насмехались над ним.

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Но за этим странным поведением скрывалось великое милосердие. Тайно он помогал нуждающимся, поддерживал тех, кто терял надежду, обращал грешников к покаянию и творил многочисленные добрые дела.

В отличие от Симеона, Иван не оставил затворнической жизни. Он продолжил свой духовный подвиг в пустыне, постоянно молясь за людей и весь мир.

Несмотря на разлуку, духовная связь между друзьями не прерывалась. Предание повествует, что Иоанн знал о служении Симеона и поддерживал его своими молитвами.

Церковный праздник 21 июля — день памяти святого пророка Иезекиила

Иезекиил родился примерно в VII веке до Рождества Христова. Он происходил из священнического рода и был сыном священника Бузи. С юных лет его готовили к служению в храме Иерусалимском.

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Однако осуществить это призвание ему не суждено. В 597 году к Рождеству Христову Вавилонский царь Навуходоносор захватил Иерусалим и переселил в Вавилон тысячи жителей Иудеи, среди которых был и молодой Иезекиил.

Плен стал трудным испытанием для израильского народа. Люди потеряли родную землю, храм и привычный образ жизни, многие начали сомневаться в Божьем присутствии и Его обетах.

Когда Езекиилу исполнилось около тридцати лет, он получил особое видение. У реки Ховар ему открылась величественная слава Господня: небесная колесница с четырьмя удивительными существами, у которых было человеческое, львиное, бычье и орлиное лицо, а рядом с ними — колеса, полные глаз.

Это видение стало знаком того, что Бог присутствует не только в Иерусалиме, но повсюду даже среди изгнанников. Тогда Господь призвал Иезекиила быть пророком для Своего народа.

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Бог назвал его «сыном человеческим» — обращением, многократно повторяющимся в книге пророка. Иезекиил должен был передавать людям Божьи слова независимо от того, захотят ли они их услышать.

Первые пророчества Иезекиила были суровыми. Он обличал идолопоклонство, несправедливость, нравственное падение и неверность израильского народа.

Чтобы сделать свои послания более понятными, пророк часто использовал символические действия. Например, он создавал модель Иерусалима, лежал на одной стороне много дней, готовил еду необычным способом. Такие поступки привлекали людей и помогали лучше осознать Божьи предостережения.

По церковному преданию, Иезекиил продолжал проповедовать даже по завершении основной пророческой миссии. Он обличал идолопоклонство и призывал людей покинуть греховную жизнь. Поэтому один из израильских старейшин, разгневанный словами пророка, приказал убить его. Таким образом, Иезекиил завершил свою земную жизнь мученической смертью.

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Церковный праздник в Украине 21 июля по старому календарю

По старому календарю 21 июля в Украине чтили память священномученика Прокопия. За отказ приносить жертвы языческим богам его заключили в тюрьму. Несмотря на жестокие пытки, Прокопий оставался непоколебимым в своей вере. Его мужество вдохновило многих людей обратиться ко Христу, среди них были даже его мать Феодосия и двенадцать женщин, также принявших мученическую смерть.

Приметы 21 июля

Народные приметы 21 июля / © pexels.com

Гроза 21 июля — к обильному урожаю зерновых.

Много росы утром — день будет жарким и ясным.

Вечерний туман — следующий день обещает быть погожим.

Что нельзя делать 21 июля

Не рекомендуется работать с острыми инструментами, такими как нож, топор или коса, поскольку считается, что это может привести к порезам или другим травмам. Нежелательно купаться в реках, озерах или других водоемах, ведь по поверьям вода уже начинает терять летнее тепло

Что можно делать 21 июля

По народным верованиям, 21 июля следует избегать лишних разговоров и посвятить день полезным делам. Это благоприятное время для домашних хлопот: можно навести порядок в хозяйстве, поработать в саду или на огороде, упорядочить погреб или амбар, постирать одежду, почистить кухонную утварь, перебрать теплые вещи и заняться заготовкой овощей и фруктов на зиму.

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