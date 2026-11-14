Какой церковный праздник в Украине 21 ноября

Церковный праздник 21 ноября / © pexels.com

Реклама

21 ноября (4 декабря), в православном календаре Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника основывается на церковном Предании. Согласно ему, родители Девы Марии — праведные Иоаким и Анна — долгое время не имели детей. Они искренне молились Господу и дали обет посвятить Ему ребенка, если получат такой дар.

Когда у супругов родилась дочь Мария, они решили выполнить обещание. Когда девочке исполнилось три года, родители привели ее в Иерусалимский храм.

Реклама

По церковному Преданию, Мария самостоятельно поднялась по высокой лестнице храма, где ее встретил первосвященник. Он ввел ребенка к Святому Святым — самой священной части храма, куда по ветхозаветным правилам мог входить только первосвященник и один раз в год.

Реклама

После этого Мария осталась при храме, где росла в молитве, духовном учении и служении Богу. Именно там, согласно Преданию, она готовилась к предстоящей миссии стать Матерью Иисуса Христа.

Праздник Введения напоминает христианам о важности воспитания детей в вере, родительской любви и духовном развитии. Она также символизирует начало нового этапа в истории спасения человечества.

Церковный праздник в Украине 21 ноября по старому календарю

По старому календарю 21 ноября в Украине праздновали Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных. Главным небесным покровителем этого дня считается архангел Михаил — глава ангельского войска, победивший силы тьмы. Его уважают как защитника справедливости, борца со злом и покровителя людей перед Богом.

Приметы 21 ноября

Народные приметы 21 ноября / © pexels.com

Если в этот день выпал мокрый снег, то в следующем году будет щедрый урожай.

Ясная ночь на Михаила предвещает снежную и морозную зиму.

Иней на деревьях — до сильных снегопадов.

Что нельзя делать 21 ноября

Эту дату традиционно посвящали духовному очищению, молитвам и добрым поступкам, стараясь избегать ссор, негативных эмоций и поступков, которые могут тяготить совесть.

Реклама

Что можно делать 21 ноября

Если первым приходил мужчина, семью якобы ждали покой и достаток, женщина — возможные денежные затруднения, а ребенок — дополнительные заботы и заботы. Поэтому хозяйки, которые верили в примету, пытались позаботиться, чтобы первым в дом зашел именно мужчина.

Новости партнеров

Новости партнеров