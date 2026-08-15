Какой церковный праздник в Украине 22 августа

Церковный праздник 22 августа / © pixabay.com

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22 августа (4 сентября), в православном календаре день памяти святого мученика Агатоника и тех, кто с ним. Святой Агатоник жил в III веке, во времена правления римского императора Максимиана или, по другим источникам, в период активных гонений на христиан. Он происходил из города Никомедия в Вифинии (территория современной Турции) и был известен своей глубокой верой, мудростью и добродетельной жизнью.

Агатоник не только сам исповедовал христианство, но и помогал другим людям познать учение Христа. Он поддерживал преследуемых христиан, укреплял их в вере и не боялся открыто говорить о Боге даже тогда, когда за это угрожала смерть.

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В то время языческая власть требовала от христиан приносить жертвы римским богам. Отказ часто карался заключением, пыткой или казнью. Однако Агатоник остался непоколебимым и не отрекся от своей веры.

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По преданию, гонение на христиан возглавил правитель области Филадельф. Во время преследований были схвачены многие последователи Христа.

Святой Агатоник вместе со своими собратьями испытал тяжелые испытания. Их пытали, пытаясь вынудить отказаться от христианства, но они оставались устойчивыми.

По церковному преданию, после долгих страданий Агатоника и его сподвижников приговорили к смерти. Часть мучеников была казнена по пути суда, а самого Агатоника и нескольких его товарищей привели в город Силиврия, где они приняли мученическую смерть.

Церковный праздник 22 августа — день памяти блаженного священномученика Симеона Лукача

Симеон Лукач родился 7 июля 1893 года в селе Старуня Ивано-Франковской области в набожной крестьянской семье. С детских лет он отличался глубокой верой, любовью к молитве и желанием посвятить свою жизнь служению Богу.

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После учебы он поступил в духовную семинарию в Станиславове (ныне Ивано-Франковск), где получал богословское образование. Его наставники отмечали глубокий ум, смирение и искреннее желание служить людям.

В 1919 году Симеон Лукач был рукоположен в священники. С этого времени начался путь пастырского служения — проповеди Божьего слова, духовного наставничества и помощи людям.

Отец Симеон был не только добрым пастырем, но и талантливым богословом и педагогом. Он преподавал в Станиславской духовной семинарии, формируя будущих священников и передавая им любовь к Церкви.

Его проповеди отличались простотой, глубиной и искренностью. Он учил людей не только словами, но и собственным примером — смирением, терпением и готовностью помогать ближним.

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В 1945 году после ликвидации советской властью Украинской Греко-Католической Церкви начались преследования духовенства. Многие священники были арестованы, а храмы переданы под контроль других структур.

Несмотря на опасность, Симеон Лукач продолжил тайно служить Литургии, исповедовать людей и поддерживать верных.

В сложные времена преследований Церковь нуждалась в духовных руководителях. В 1945 году Симеон Лукач был тайно рукоположен в епископы для служения Украинской Греко-Католической Церкви в условиях подполья.

Он стал одним из тех архипастырей, которые сохраняли живую традицию Церкви в то время, когда официально ее существование было запрещено.

Епископ Симеон понимал опасность своего служения, но не отказался от него. Он продолжал поддерживать священников и мирян, укреплял их в вере и призывал оставаться верными Христу.

1949 года советские власти арестовали владыку Симеона Лукача. Его обвинили в «антисоветской деятельности» из-за преданности Украинской Греко-Католической Церкви.

После ареста он был приговорен к продолжительному заключению. Несмотря на тяжелые условия лагерей, болезни и истощения, владыка не терял духовную силу.

В неволе он продолжал молиться, поддерживать других заключенных и оставаться свидетелем любви Христа. Для многих людей, которые были рядом с ним, его присутствие стало источником надежды.

После ухода из-за состояния здоровья он вернулся домой, но даже тогда не прекратил своего служения. В подполье он тайно совершал богослужение, исповедовал и поддерживал верных.

Из-за тяжелых условий заключения здоровья владыки Симеона значительно ухудшилось. Однако до последних дней он оставался духовным пастырем.

Скончался блаженный Симеон Лукач 22 августа 1964 года в деревне Старуня. Его похоронили на местном кладбище, а затем место его захоронения стало местом молитвы для многих людей.

Церковный праздник в Украине 22 августа по старому календарю

По старому календарю 22 августа в Украине чтили память апостола Матея. До встречи с Христом Матей был мытарем — сборщиком налогов, которого иудеи считали грешником через сотрудничество с римскими властями. Однажды Иисус призвал его словами: «Следуй за Мною», и Матфей оставил все и стал Его учеником. После Вознесения Христа апостол Матей проповедовал Евангелие, обращая людей в христианскую веру. Ему приписывают написание Евангелия от Матфея, в котором рассказывается о земной жизни, учении, смерти и воскресении Спасителя.

Приметы 22 августа

Народные приметы 22 августа / © pexels.com

Если утром туман — ожидали богатый урожай грибов.

Много паутины в воздухе — к теплой и продолжительной осени.

Если ласточки и другие птицы низко летают — ждали дождя.

Что нельзя делать 22 августа

Не советовали начинать важные новые дела или рассказывать о своих замыслах, ведь задуманное могло не осуществиться. Также не желательно было занимать деньги, поскольку существовала примета, что вернуть долг будет непросто.

Что можно делать 22 августа

По народным верованиям этот день стоит посвятить добрым делам и искренней помощи другим людям, ведь считалось, что сделанное добро непременно вернется сторицей. Также рекомендовали не лениться и добросовестно работать — тогда судьба будет благосклонна, а труд принесет желаемый результат.

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