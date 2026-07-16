Какой церковный праздник в Украине 22 июля

Церковный праздник 22 июля / © unsplash.com

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22 июля (4 августа), в православном календаре день памяти святой мироносицы и равноапостольной Марии Магдалины. Мария происходила из города Магдала, расположенного на западном побережье Генисаретского (Галилейского) озера. Именно от названия этого города происходит ее прозвище Магдалина.

Евангелие рассказывает, что до встречи со Христом она испытывала тяжелые духовные страдания. Господь изгнал из нее семь бесов (Лк. 8:2; Мк. 16:9), после чего жизнь Марии полностью изменилась. Она стала одной из самых преданных учениц Спасителя, сопровождала Его во время проповеди и помогала вместе с другими женщинами материально поддерживать Его и апостолов.

Когда большинство учеников оставили Иисуса после Его ареста, Мария Магдалина не отступила. Она находилась у креста во время распятия Господа, разделяя Его последние земные страдания вместе с Пресвятой Богородицей и несколькими женщинами.

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После смерти Христа Мария присутствовала во время Его погребения, внимательно запомнив место, где было положено тело Спасителя.

На третий день после распятия Мария Магдалина вместе с другими женщинами отправилась ко гробу, чтобы по иудейскому обычаю помазать тело Господа благовониями. Именно поэтому эти женщины называют мироносицами.

Придя в пещеру, они увидели, что камень отвален, а гробница пуста. Впоследствии Мария осталась у гроба и плакала. Именно ей первой явился воскресший Иисус Христос.

Сначала она не узнала Спасителя, приняв Его садовником. Но когда Христос обратился к ней по имени: Мария! , она сразу узнала своего Учителя и воскликнула: Раввуни! , что означает Учитель!.

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Господь поручил ей сообщить апостолам о Своем воскресении. Так Мария Магдалина стала первым человеком, принесшим благую весть о победе жизни над смертью.

Церковный праздник 22 июля — возвращение мощей святого священномученика Фоки

Святой Фока жил в конце I — начале II века в городе Синопе на побережье Черного моря. По преданию, он был епископом местной христианской общины и ревностно проповедовал Евангелие среди язычников.

Во времена жестоких гонений на христиан императорской эпохи Фока открыто исповедовал веру в Иисуса Христа, за что был приговорен к мученической смерти. Даже зная об опасности, он не отрекся от Господа и принял страдания с молитвой и смирением.

Его подвиг стал примером несокрушимости для многих поколений христиан.

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После мученической кончины тело святого Фоки было похоронено христианами с большим уважением. Над его могилой начали происходить многочисленные исцеления и другие чудесные события, что способствовало распространению его культа далеко за пределами Синопа.

Особенно святого Фоку чтили мореплаватели и путники. Его считали небесным покровителем всех, кто отправляется в морскую дорогу, ведь за молитвами к святому многие получали спасение во время бурь и кораблекрушений.

Через несколько веков после мученической смерти святого его честные мощи были торжественно перенесены в Константинополь. Такие перенесения святынь были распространенной практикой в Византийской империи. Они осуществлялись не только для сохранения мощей от возможного уничтожения, но и для того, чтобы как можно больше верующих могли поклониться святыне.

Перенесение мощей святого Фоки стало большим духовным событием. Торжественные богослужения, молитвы и крестные шествия сопровождали это знаменательное событие, а многочисленные свидетельства рассказывали о благодатной помощи, которую получали люди у мощей святого.

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Церковный праздник в Украине 22 июля по старому календарю

По старому календарю 22 июля в Украине чтили память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. По церковному преданию он родился в Антиохии, а его родители были свидетелями земной жизни Иисуса Христа. После Вознесения Господня Панкратий стал учеником апостолов Петра и Павла, которые наставили его на служение Церкви.

Приметы 22 июля

Народные приметы 22 июля / © Pixabay

Дождь 22 июля — предсказывает дождливую осень и хороший урожай грибов.

Ясная звездная ночь — к хорошей погоде и щедрому урожаю.

Пчелы рано возвращаются к ульям — к непогоде.

Что нельзя делать 22 июля

В день памяти святой люди избегали тяжелого труда в поле или на огороде, поскольку верили, что во время работы может неожиданно начаться гроза, а молния будет представлять особую опасность. Больше всего это поверье касалось женщин.

Что можно делать 22 июля

Одним из древних обычаев этого дня был сбор утренней росы. В народе ее называли «серебряной» и считали целебной. Существовало поверье, что умывание такой росой помогает сохранить молодость, свежесть лица, здоровый румянец и красоту кожи.

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