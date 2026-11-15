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Какой церковный праздник в Украине 22 ноября

Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Церковный праздник 22 ноября

Церковный праздник 22 ноября / © pexels.com

22 ноября (5 декабря), в православном календаре день памяти апостола Филимона и тех, кто с ним. Святой Филимон жил в городе Колоссы, расположенном во Фригии (территория современной Турции). Он происходил из богатой и уважаемой семьи, имел собственный дом и пользовался уважением среди горожан. По преданию, в христианство его обратил апостол Павел, после чего Филимон стал одним из его преданных помощников в распространении Евангелия.

Вместе с супругой Апфией он превратил собственное здание в место собрания первых христиан. Там верующие молились, слушали проповеди, прославляли Бога и поддерживали друг друга. Филимон и его семья также помогали больным, принимали путешественников и заботились о людях, оказавшихся в тяжелом положении.

Апостол Павел высоко ценил Филимона и называл его любимым сотрудником. Об этом свидетельствует послание к Филимону, вошедшее в Новый Завет. В нем Павел обращается к своему другу с просьбой принять обратно раба Онисима, ранее бежавшего из его дома.

Впоследствии, по церковному преданию, Филимон получил епископский сан и продолжил проповедовать христианство во Фригии и других местностях. Он помогал создавать христианские общины, поддерживал новообращенных и наставлял людей в вере.

Церковный праздник в Украине 22 ноября по старому календарю

По старому календарю 22 ноября в Украине чтили память преподобной Матроны Царьградской. Преподобная Матрона жила в V веке в Константинополе. Она была замужем за богатым мужем Дометианом и имела дочь. Однако женщина стремилась посвятить свою жизнь служению Богу, молитве и духовному совершенствованию. Впоследствии она покинула семью и отправилась в монастырь святых мучеников, где приняла монашество.

Приметы 22 ноября

Народные приметы 22 ноября / © pexels.com

Народные приметы 22 ноября / © pexels.com

  • Если утром мороз, зима будет холодной и снежной.

  • Если выпал снег, весна может быть поздней и прохладной.

  • Иней на деревьях предвещает приближение сильных морозов.

Что нельзя делать 22 ноября

Не следует отвлекаться от просящих о поддержке, распространять сплетни или плохо говорить об умерших. Также не рекомендуется подвергаться отчаянию или устраивать алкогольные застолья в память тех, кого уже нет в живых. Вместо того чтобы оставлять на могилах еду, лучше передать ее людям, нуждающимся в помощи.

Что можно делать 22 ноября

Считалось, что в этот день нужно помочь оказавшимся в затруднении: поделиться едой, пожертвовать деньги или отдать нуждающимся одежду и другие вещи, которыми уже не пользуешься, но которые еще могут кому-то понадобиться. Люди верили, что щедрость и искреннее милосердие помогают сохранить в семье согласие и достаток.

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