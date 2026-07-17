Какой церковный праздник в Украине 23 июля

Церковный праздник 23 июля / © pexels.com

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23 июля (5 августа), в православном календаре день памяти святого мученика Трофима, Теофила и тех, что с ними. Святые Трофим и Теофил жили в период, когда Римская империя преследовала христиан. За отказ приносить жертвы языческим богам и поклоняться императору верующих заключили в тюрьму, подвергали пыткам и казнили.

Несмотря на смертельную опасность, Трофим и Теофил открыто признавали себя христианами, поддерживали своих братьев и сестер в вере и проповедовали Евангелие. Их мужество привлекло внимание местных властей, и они были арестованы вместе с другими единоверцами.

После ареста мучеников неоднократно убеждали отречься от Христа. Им обещали свободу, почести и богатство, если они принесут жертву языческим богам. Когда же святые отказались, их подвергли жестоким пыткам.

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Предания свидетельствуют, что они мужественно переносили все страдания, не теряя надежды и доверяя Господу. Их стойкость поражала даже свидетелей смертной казни. Многие люди, видя несгибаемую веру мучеников, начинали задумываться над истинностью христианского учения.

Церковный праздник 23 июля — день памяти блаженного священномученика Василия Гопка

Василий Гопко родился 21 апреля 1904 года в селе Грабское, ныне расположенном на территории Словакии. Он происходил из простой крестьянской семьи, где с детства воспитывался в любви к Богу и труду.

После окончания начальной школы юноша поступил в духовную семинарию. Благодаря искренней набожности, трудолюбию и глубоким знаниям он быстро приобрел уважение преподавателей и товарищей. Уже тогда Василий осознал свое призвание посвятить жизнь служению Церкви.

3 февраля 1929 года Василий Гопка был рукоположен в священники. Молодой пастырь ревностно работал среди верующих, проповедуя Евангелие, обучая детей основам христианской веры и помогая нуждающимся.

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Его отмечали скромность, доброжелательность и искреннее желание поддержать каждого, кто обращался за духовной или материальной помощью. Именно поэтому он стал одним из самых почитаемых священников своей епархии.

В 1947 году Василий Гопка был рукоположен во епископа. Вскоре после этого Греко-Католическая Церковь в тогдашней Чехословакии подверглась жестоким репрессиям со стороны коммунистической власти.

В 1950 году власти запретили деятельность Греко-Католической Церкви, ее храмы были переданы другим конфессиям, а духовенство арестовано или вынуждено перейти в подполье. Епископ Василий категорически отказался отречься от единства с Католической Церковью и подчиниться требованиям режима.

За свою верность Христу и Церкви епископ Василий Гопко был арестован. Во время заключения он подвергся жестоким допросам, физическим издевательствам и длительному пребыванию в чрезвычайно тяжелых условиях.

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Длительное заключение серьезно подорвало его здоровье. Однако даже в тюрьме он оставался пастырем: поддерживал других заключенных, молился вместе с ними и вселял надежду теряющим силы.

После частичного освобождения его еще долгие годы ограничивали возможность выполнять епископское служение. Несмотря на это, он не прекратил духовно поддерживать своих верных.

Церковный праздник в Украине 23 июля по старому календарю

По старому календарю 23 июля в Украине чтили память преподобного Антония Киево-Печерского. Родился в городе Любече (ныне Черниговская область) и при крещении получил имя Антипа. Еще в юности он стремился посвятить свою жизнь Богу, поэтому отправился на Святую Гору Афон, где принял монашеский постриг и вел суровую подвижническую жизнь.

Приметы 23 июля

Народные приметы 23 июля / © Pixabay

Гром без продолжительного дождя — вскоре погода улучшится.

Много паутины в воздухе — к продолжительной сухой и солнечной погоде.

Ласточки летают низко над землей — приближается дождь.

Что нельзя делать 23 июля

Христианам следует избегать ссор, оскорбительных слов, зависти и безразличия к нуждающимся в помощи. Осуждаются также алчность, лживые обвинения, сплетни, грубое отношение к другим и нежелание работать. День же рекомендуется посвятить молитве, милосердию, искренности и доброжелательному отношению к ближним.

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Что можно делать 23 июля

В народном календаре 23 июля известно как Трофим Бессонник. Такое название этот день получил из-за чрезвычайно напряженного времени летних работ. Именно в это время идет активная уборка урожая, поэтому хозяева имеют множество дел и в поле, и на огороде, и дома. Из-за большого количества хлопот люди работали от первых лучей солнца и нередко завершали работу только поздним вечером.

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