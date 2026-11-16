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Какой церковный праздник в Украине 23 ноября
Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
23 ноября (6 декабря), в православном календаре день памяти святых Амфилохия и Григория епископов. Святой Амфилохий жил в IV веке в Каппадокии (Малая Азия). С юных лет он стремился посвятить себя Богу, поэтому избрал монашескую жизнь и уединился от мирской суеты. По церковному преданию, около сорока лет подвижник провел в пещере, где молился, постился и работал над духовным совершенствованием.
После смерти епископа Иконии перед Амфилохием встала новая задача. По преданию, трижды ему являлся ангел Господень с призывом покинуть пустыню и взять на себя заботу о христианской общине. Сначала подвижник не решался принять это призвание, опасаясь духовного искушения. Однако после необычного видения в церкви он убедился, что речь идет о Божьей воле.
Вскоре в Иконию прибыли семь епископов из соседних городов, которые должны были поставить Амфилохия на епископское служение. Они восприняли необычные события как знак сверху и с честью ввели его на епископскую кафедру.
Став епископом, Амфилохий посвятил себя укреплению христианской веры. Он учил людей Священного Писания, заботился о духовной жизни общины и выступал против учений, противоречащих церковному вероучению. Особое внимание святитель уделял борьбе с арианством, отрицавшим равенство Сына Божия с Богом Отцом.
Святой Григорий, епископ Акрагантийский, родился в селении Претория на Сицилии. Его родителями были Харитон и Теодотия — состоятельные и благочестивые христиане, отличившиеся милосердием и щедростью. Они помогали нуждающимся и воспитывали сына в любви к Богу.
Мальчик с ранних лет проявлял способности к обучению. В восемь лет его отдали к учителю Дамияну, и уже через два года Григорий научился читать, писать и петь церковные песнопения. В двенадцать лет епископ Патамион рукоположил его в церковный чин и поручил духовное воспитание архидиакону Донату.
Григорий много времени проводил по чтению Священного Писания и житий святых. Он стремился подражать их вере и подвижнической жизни. В 22 года юноша решил отправиться в Иерусалим, чтобы поклониться христианским святыням.
По церковной жизнеописанию, его путешествие состоялось при необычных обстоятельствах. Однажды ночью Григорий услышал голос, трижды кликавший его по имени. По совету архидиакона он ответил: «Господи, что вели Своему рабу?» Тогда получил указание отправиться к морскому берегу, где его будет ждать корабль.
Юноша покинул дом и добрался до Карфагена. Там он познакомился с тремя монахами, сопровождавшими его в Иерусалим. Патриарх Макарий принял Григория и благословил его остаться у себя. Впоследствии юноша стал диаконом и продолжил духовную учебу.
Стремясь глубже познать монашескую жизнь, Григорий отправился в пустыню. Там он нашел опытного подвижника, у которого он прожил четыре года. Старец учил его духовной мудрости, изучению Священного Писания и христианской добродетели. Увидев способности своего ученика, он посоветовал ему вернуться к церковному служению.
Впоследствии Григорий побывал в Антиохии, Константинополе и Риме. В Константинополе он привлек внимание церковных деятелей своей образованностью и знанием богословия. По преданию, во время Пятого Вселенского собора, состоявшегося в 553 году, Григорий выступил в защиту христианского вероучения и убедительно отвечал на возражения противников православия.
Церковный праздник в Украине 23 ноября по старому календарю
По старому календарю 23 ноября в Украине чтили память мученика Ореста. По преданию, во время преследований христиан при императоре Диоклетиане Оресте привели на суд к правителю Максимину. Его заставляли принести жертву языческим богам, но святой остался непреклонен. За это его подвергли жестоким пыткам.
Приметы 23 ноября
Если 23 ноября выпал снег, то зима будет снежной.
Если на деревьях лежит иней, в ближайшие дни потепление не ожидается.
Если в этот день мороз, то зима может быть холодной и продолжительной.
Что нельзя делать 23 ноября
Наши предки считали, что в этот день лучше избегать переездов, громких споров и разбирательства. Пытались не создавать лишнюю шумиху, не сплетничать и не говорить необдуманные вещи. По поверьям, чрезмерная болтливость и конфликты могли навлечь неприятности и отвлечь удачу.
Что можно делать 23 ноября
В народном календаре этот день известен как Григорьев. С ним связана традиция готовить домашнюю постную выпечку. Хозяйки замешивали тесто и делали пирожки с разными начинками: тушеной капустой, картофелем, грибами или сладким вареньем. Выпечкой угощали родных, а то, что оставалось после трапезы, отдавали домашним питомцам или животным, у которых не было хозяев.