Какой церковный праздник в Украине 23 ноября

Церковный праздник 23 ноября / © pexels.com

Реклама

23 ноября (6 декабря), в православном календаре день памяти святых Амфилохия и Григория епископов. Святой Амфилохий жил в IV веке в Каппадокии (Малая Азия). С юных лет он стремился посвятить себя Богу, поэтому избрал монашескую жизнь и уединился от мирской суеты. По церковному преданию, около сорока лет подвижник провел в пещере, где молился, постился и работал над духовным совершенствованием.

После смерти епископа Иконии перед Амфилохием встала новая задача. По преданию, трижды ему являлся ангел Господень с призывом покинуть пустыню и взять на себя заботу о христианской общине. Сначала подвижник не решался принять это призвание, опасаясь духовного искушения. Однако после необычного видения в церкви он убедился, что речь идет о Божьей воле.

Реклама

Вскоре в Иконию прибыли семь епископов из соседних городов, которые должны были поставить Амфилохия на епископское служение. Они восприняли необычные события как знак сверху и с честью ввели его на епископскую кафедру.

Реклама

Став епископом, Амфилохий посвятил себя укреплению христианской веры. Он учил людей Священного Писания, заботился о духовной жизни общины и выступал против учений, противоречащих церковному вероучению. Особое внимание святитель уделял борьбе с арианством, отрицавшим равенство Сына Божия с Богом Отцом.

Святой Григорий, епископ Акрагантийский, родился в селении Претория на Сицилии. Его родителями были Харитон и Теодотия — состоятельные и благочестивые христиане, отличившиеся милосердием и щедростью. Они помогали нуждающимся и воспитывали сына в любви к Богу.

Мальчик с ранних лет проявлял способности к обучению. В восемь лет его отдали к учителю Дамияну, и уже через два года Григорий научился читать, писать и петь церковные песнопения. В двенадцать лет епископ Патамион рукоположил его в церковный чин и поручил духовное воспитание архидиакону Донату.

Григорий много времени проводил по чтению Священного Писания и житий святых. Он стремился подражать их вере и подвижнической жизни. В 22 года юноша решил отправиться в Иерусалим, чтобы поклониться христианским святыням.

Реклама

По церковной жизнеописанию, его путешествие состоялось при необычных обстоятельствах. Однажды ночью Григорий услышал голос, трижды кликавший его по имени. По совету архидиакона он ответил: «Господи, что вели Своему рабу?» Тогда получил указание отправиться к морскому берегу, где его будет ждать корабль.

Юноша покинул дом и добрался до Карфагена. Там он познакомился с тремя монахами, сопровождавшими его в Иерусалим. Патриарх Макарий принял Григория и благословил его остаться у себя. Впоследствии юноша стал диаконом и продолжил духовную учебу.

Стремясь глубже познать монашескую жизнь, Григорий отправился в пустыню. Там он нашел опытного подвижника, у которого он прожил четыре года. Старец учил его духовной мудрости, изучению Священного Писания и христианской добродетели. Увидев способности своего ученика, он посоветовал ему вернуться к церковному служению.

Впоследствии Григорий побывал в Антиохии, Константинополе и Риме. В Константинополе он привлек внимание церковных деятелей своей образованностью и знанием богословия. По преданию, во время Пятого Вселенского собора, состоявшегося в 553 году, Григорий выступил в защиту христианского вероучения и убедительно отвечал на возражения противников православия.

Реклама

Церковный праздник в Украине 23 ноября по старому календарю

По старому календарю 23 ноября в Украине чтили память мученика Ореста. По преданию, во время преследований христиан при императоре Диоклетиане Оресте привели на суд к правителю Максимину. Его заставляли принести жертву языческим богам, но святой остался непреклонен. За это его подвергли жестоким пыткам.

Приметы 23 ноября

Народные приметы 23 ноября / © pexels.com

Если 23 ноября выпал снег, то зима будет снежной.

Если на деревьях лежит иней, в ближайшие дни потепление не ожидается.

Если в этот день мороз, то зима может быть холодной и продолжительной.

Что нельзя делать 23 ноября

Наши предки считали, что в этот день лучше избегать переездов, громких споров и разбирательства. Пытались не создавать лишнюю шумиху, не сплетничать и не говорить необдуманные вещи. По поверьям, чрезмерная болтливость и конфликты могли навлечь неприятности и отвлечь удачу.

Что можно делать 23 ноября

В народном календаре этот день известен как Григорьев. С ним связана традиция готовить домашнюю постную выпечку. Хозяйки замешивали тесто и делали пирожки с разными начинками: тушеной капустой, картофелем, грибами или сладким вареньем. Выпечкой угощали родных, а то, что оставалось после трапезы, отдавали домашним питомцам или животным, у которых не было хозяев.

Новости партнеров

Новости партнеров