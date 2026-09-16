Какой церковный праздник в Украине 23 сентября

Церковный праздник 23 сентября / © unsplash.com

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23 сентября (6 октября), в православном календаре Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя. История зачатия Иоанна Предтечи, прежде всего, является историей надежды, которая не угасает даже тогда, когда с человеческой точки зрения уже слишком поздно что-то изменить.

Захария и Елисавета долго ждали ребенка. Прошли годы, и их желание казалось невозможным. Однако ответ на их молитву пришел в свое время.

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Праздник напоминает верующим, что человек не всегда видит весь путь и не всегда понимает, почему определенные вещи не происходят тогда, когда он этого больше всего стремится. То, что кажется молчанием Бога, в христианском понимании не обязательно означает отсутствие Его действия.

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В то же время, история Захарии показывает и человеческую слабость. Даже праведный и верующий человек может сомневаться. Захария молился, но когда получил ответ, он показался ему настолько невероятным, что он не сразу смог в нее поверить.

В этом очень близок современному человеку опыт: иногда мы просим о чем-то годами, но постепенно привыкаем к мысли, что желаемое уже никогда не осуществится.

Церковный праздник в Украине 23 сентября по старому календарю

По старому календарю в Украине 23 сентября чтили память святителей Петра и Павла. Святители Петр и Павел посвятили жизнь служению Церкви и людям, оставаясь примером духовной стойкости, мудрости и милосердия. Их вспоминают как ревностных пастырей, которые заботились о своей пастве, защищали христианское учение и призывали людей жить по заповедям Христовым.

Приметы 23 сентября

Народные приметы 23 сентября / © pexels.com

Много ягод на рябине — осень будет дождливая, а зима холодная и морозная; мало ягод — осень ожидали сухой.

Если день теплый и погожий, тепло может задержаться, а осень будет мягкой.

Гроза 23 сентября предвещает тёплую осень.

Что нельзя делать 23 сентября

В народной традиции 23 сентября считали не самым лучшим днем для кардинальных изменений и решений, способных существенно повлиять на будущее. Важные дела советовали не спешить, а серьезный выбор — по возможности отложить и хорошо обдумать. Существовало поверье, что резкий поворот в жизни этого дня может повлечь за собой непредсказуемые обстоятельства и в конечном итоге привести совсем не к тому результату, на который рассчитывал человек.

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Что можно делать 23 сентября

В молитвах к Иоанну Крестителю верующие просят о здоровье и облегчении различных недугов, в частности, головной боли. Также святого просят помочь преодолеть вредные привычки, обрести душевное спокойствие, освободиться от беспокойства и тяжелых мыслей. К праведным Захарии и Елисаветы традиционно обращаются супруги, мечтающие о ребенке, молясь о даре отцовства.

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