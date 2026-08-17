- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 2 мин
Какой церковный праздник в Украине 24 августа
Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
24 августа (6 сентября), в православном календаре день памяти святого священномученика Евтиха. Святой Евтих жил в I веке, во времена, когда христианство только распространялось по миру. По церковному преданию, он был учеником святых апостолов и принадлежал к числу тех мужей, которые после Вознесения Господня понесли известие о спасении народам.
Особое значение в жизни святого имело влияние апостольской проповеди. Евтих услышал благую весть о Христе, принял христианское учение и посвятил себя служению Церкви. Благодаря своей искренней вере, мудрости и духовной ревности он был поставлен на епископское служение.
Святой Евтих проповедовал Евангелие в разных землях, призывая людей оставить языческие обычаи и обратиться к истинному Богу.
Жизнь святого Евтиха была наполнена трудностями. В то время христиане часто подвергались преследованиям со стороны языческой власти, ведь отказ поклоняться императорам и языческим богам воспринимался как преступление.
Несмотря на опасность, Евтих без страха проповедовал о Христе. Он учил людей любви, смирению, милосердию и верности Богу. Его проповеди приводили многих к христианской вере.
Святой не стремился к земной славе или богатству. Всю свою жизнь он посвятил служению ближним, поддерживал бедных, укреплял слабых в вере и помогал новообращенным христианам.
Церковный праздник в Украине 24 августа по старому календарю
По старому календарю 24 августа в Украине чтили память мученика и архидьякона Евпла. Во время преследования христиан во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана Евпл был арестован. Перед судом он открыто признал свою веру, держа при себе Евангелие. За отказ отречься от Христа святого подвергли мученическим страданиям и казнили.
Приметы 24 августа
Обильная роса утром предсказывает хорошую погоду.
Если идет дождь, осень может быть затяжной и влажной.
Если день прохладный и ветреный — осень придет раньше, а зима может быть более суровой.
Что нельзя делать 24 августа
По народным верованиям день Евтихия следует провести спокойно и мирно. Считалось, что громкие ссоры, крики и конфликты в этот день могут доставить неприятности и надолго испортить отношения между людьми. Поэтому предки советовали избегать споров и сохранять доброжелательность в общении.
Что можно делать 24 августа
Поскольку епископ Евтихий по преданию был человек кротким и уравновешенным, в этот день пытались подражать его характеру: проводили время в тишине, занимались домашними делами, собирались за семейным столом и посвящали день спокойному отдыху в кругу близких.