Какой церковный праздник в Украине 24 июля

Церковный праздник 24 июля / © Associated Press

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24 июля (6 августа), в православном календаре день памяти святых мучеников Бориса и Глеба. Борис и Глеб были младшими сыновьями великого князя Владимира Великого — крестителя Киевской Руси. Они родились в конце X века и воспитывались в христианской вере после Крещения Руси в 988 году.

Борис отличался мужеством, добротой и любовью к Священному Писанию. Он был искусным воином, но в то же время славился кротким нравом и глубоким благочестием. Глеб был младшим братом, которого современники описывали как искреннего, смиренного и милосердного юношу.

После смерти князя Владимира 1015 между его сыновьями развернулась борьба за власть. Один из братьев Святополк стремился единолично править Киевской Русью. Чтобы устранить возможных соперников, он приказал убить Бориса и Глеба.

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В это время Борис возвращался из военного похода. Его жена предлагала собрать войско и выступить против Святополка, но князь отказался. Он не хотел начинать междоусобную войну и проливать кровь своих соотечественников. Борис принял свою судьбу со смирением и молитвой.

В ночь на 24 июля 1015 года (по новому стилю) наемные убийцы напали на князя. Даже после смертельных ранений Борис молился о своих врагах.

Вскоре похожая участь постигла и Глеба. Его обманом вызывали якобы к больному отцу. По дороге князь узнал смерть Владимира и Бориса, но избежать преследования уже не смог. По приказу Святополка он был убит собственным поваром.

Особенность подвига Бориса и Глеба состоит в том, что они погибли не за отказ отречься от веры, как многие раннехристианские мученики. Их подвиг заключался в добровольном непротивлении братоубийственному насилию.

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Именно поэтому Церковь называет их страстотерпцами — святыми, подражавшими терпению Иисуса Христа, не отвечая злом на зло. Их поведение стало символом христианской любви, прощения и отказа от мести даже перед лицом смерти.

Церковный праздник 24 июля — день памяти святой великомученицы Кристины и преподобного Шарбеля

По церковному преданию, Кристина жила в III веке в городе Тир, который располагался на территории современного Ливана. Она родилась в богатой языческой семье. Ее отец Урбан был влиятельным правителем города и ревностным сторонником язычества.

Впечатленный красотой дочери, отец решил изолировать ее от посторонних людей. Для Кристины была построена высокая башня, где она жила среди роскоши. Там находились золотые и серебряные изваяния языческих богов, которым девушка должна была приносить жертвы.

Одиночество стало для Кристины временем духовных размышлений. Следя за красотой природы, звездным небом и окружающим миром, она начала задумываться, кто сотворил все живое. Девушка пришла к выводу, что многочисленные языческие идолы не могут быть подлинными богами.

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По преданию, ей явился ангел, открывший истину об Иисусе Христе и христианской вере. После этого Кристина уверовала в Единого Бога, начала молиться и окончательно отказалась поклоняться идолам. Однажды она разбила все находившиеся в башне языческие статуи, а драгоценные обломки приказала раздать бедным.

Узнав о поступке дочери, Урбан разозлился. Он требовал, чтобы Кристина отреклась от Христа и вернулась к язычеству, однако девушка твердо отказалась. Тогда отец приказал жестоко избивать ее, заключить в тюрьму и подвергнуть многочисленным пыткам. Несмотря на физическую боль, Кристина оставалась непоколебимой в своей вере и непрестанно молилась. По церковным преданиям, Господь неоднократно чудесным образом исцелял ее раны, что удивляло даже тех, кто был свидетелем пыток.

После смерти Урбана преследования не прекратились. Следующие правители также пытались заставить Кристину отречься от христианства. Ее бросали в тюрьму, пытались утопить, сжечь, подвергали другим тяжелым мучениям. По преданию, Господь каждый раз сохранял ее жизнь, а многие, увидев эти чудеса, сами принимали христианскую веру. В конце концов мучители приказали казнить Кристину. Она приняла смерть с молитвой, оставшись верной Христу до последнего вздоха.

Преподобный Шарбель родился 8 мая 1828 года в небольшой ливанской деревне Бекаа-Кафра. При крещении мальчик получил имя Юсеф Махлуф. Его семья была благочестива и жила скромно, занимаясь сельским хозяйством.

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Отец умер, когда Юсеф был еще ребенком, поэтому воспитанием мальчика занимались мать и дядя. С ранних лет он отличался любовью к молитве, часто уединялся в пещерах или тихих местах, где проводил время в размышлениях о Боге. В 23 года Юсеф покинул родной дом и поступил в монастырь Маронитской Церкви. Здесь он получил монашеское имя Шарбель — в честь одного из раннехристианских мучеников.

После нескольких лет обучения Шарбель сочинил монашеские обеты и был рукоположен в священника. В монастыре он жил очень просто. Его день состоял из продолжительной молитвы, физического труда, поста и богослужений. Он избегал лишних разговоров, молчал и стремился полностью посвятить свою жизнь Богу. Братья-монахи вспоминали, что Шарбель отличался смирением, доброжелательностью и готовностью помочь каждому, кто обращался к нему.

После многих лет монашеской жизни Шарбель получил разрешение поселиться в монастырской пустыне — небольшом уединенном месте недалеко от монастыря. Там он прожил больше двадцати лет. Его жизнь стала еще более суровой: большую часть времени он проводил в молитве, размышлениях над Священным Писанием, посте и труде. Святой почти не покидал свою келью, а единственным исключением было свершение Божественной литургии и выполнение необходимых монастырских обязанностей.

В конце декабря 1898 г. во время совершения литургии Шарбель перенес инсульт. Его перенесли в келью, где он несколько дней находился в тяжелом состоянии, непрерывно молясь. 24 декабря 1898 года преподобный мирно отошел ко Господу.

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Церковный праздник в Украине 24 июля по старому календарю

По старому календарю 24 июля в Украине чтили память княгини Ольги. После гибели своего мужа, князя Игоря, Ольга мудро правила государством, укрепляя его и проводя важные административные реформы. Около 957 г. она крестилась в Константинополе, получив христианское имя Елена. Вернувшись в Киев, княгиня активно распространяла христианскую веру, строила храмы и поддерживала первые христианские общины.

Приметы 24 июля

Народные приметы 24 июля / © Pixabay

Если с утра выпала обильная роса — день будет ясным и теплым.

Дождь 24 июля предвещает влажную погоду еще несколько дней.

Жаркий и солнечный день обещает длительное теплое лето.

Что нельзя делать 24 июля

По народным верованиям, 24 июля не рекомендовали заниматься тяжелой физической работой, убирать дом или работать на огороде. Кроме того, нежелательным считалось одалживать деньги или самому брать их взаймы, поскольку существовало поверье, что это может привести к финансовым трудностям и неурядицам в будущем.

Что можно делать 24 июля

В народной традиции 24 июля известно как день Бориса и Глеба, или Паликопны. Наши предки относились к этой дате с особой осторожностью, ведь верили, что именно в это время растет опасность гроз, молний и пожаров. Поэтому люди пытались не выходить на полевые работы, чтобы не подвергать себя и урожай на беду. Недаром говорили: «На Бориса и Глеба в жатву не беритесь», подчеркивая, что в этот день лучше воздержаться от работы в поле.

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