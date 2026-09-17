Какой церковный праздник в Украине 24 сентября

Церковный праздник 24 сентября / © Pixabay

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24 сентября (7 октября), в православном календаре день памяти святой первомученицы и равноапостольной Текли. Святая Фекла родилась в I веке в городе Икония в Малой Азии, на территории современной Турции. Она происходила из богатой языческой семьи и была молодой и красивой девушкой. По желанию семьи Текля должна была выйти замуж за юношу по имени Фамирид.

Ее жизнь могла сложиться так, как было заведено в обществе: брак, семья, обеспеченное положение. Однако все изменилось после того, как в Иконию прибыл святой апостол Павел.

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Фекла услышала его проповедь об Иисусе Христе. Слова о Царстве Божием, воскресении, чистоте сердца и жизни, посвященной Богу, настолько глубоко коснулись ее, что она решила стать христианкой.

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Предание рассказывает, что Фекла на днях слушала апостольскую проповедь, забыв обо всем остальном. Она отказалась от запланированного брака и решила посвятить свою жизнь Христу.

Для ее семьи это стало потрясением. Мать Текли и ее жених пытались вынудить девушку отказаться от своего решения. Но она оставалась непреклонной.

Из-за проповеди апостола Павла в городе возникло негодование. Павла заключили в тюрьму, а Текля, по преданию, тайно пришла к нему в тюрьму, чтобы продолжать слушать его наставления.

Впоследствии апостола выгнали из города, а Теклю приговорили к страшной казни — сожжение заживо.

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Девушку привели к костру. Однако она не отреклась от Христа даже перед лицом смерти.

По церковному преданию, произошло чудо: начался сильный ливень с градом, погасивший пламя. Текля осталась невредимой.

Так Господь сохранил ее жизнь.

После этого она покинула Иконию и нашла апостола Павла, желая следовать за ним и служить Христу.

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Путешествуя вместе с апостолом Павлом, Фекла оказалась в Антиохии. Там ее увидел знатный муж Александр и, пораженный ее красотой, стал добиваться ее.

Текля отвергла его ухаживание. Разгневанный и униженный Александр добился того, чтобы ее снова отдали в казнь.

На этот раз Теклю осудили на растерзание дикими зверями.

На арену выпустили хищников, но, согласно житийной традиции, они не нанесли святого вреда. Особенно известно предание о львице, которая вместо того, чтобы напасть на Теклю, встала у ее ног и защищала ее.

Пытки продолжали, но каждый раз Тэкля оставалась живой.

Наблюдавшие за этим люди были поражены. Особенно громко за Теклю покровительствовали женщины, возмущенные жестокостью наказания невинной девушки.

В конце концов правитель приказал уволить ее.

После пережитых испытаний Текля не вернулась к прежней жизни. Она окончательно посвятила себя Богу.

Получив благословение апостола Павла, праздник начал проповедовать Евангелие. Именно поэтому Церковь называет ее равноапостольной — той, чье служение распространению христианской веры уподобилось служению апостолов.

По церковному преданию, она обратила многих людей ко Христу, учила веры, помогала нуждающимся и исцеляла больных молитвой.

Впоследствии праздник поселился близ Селевкии в Сирии, где много лет провел в молитве и уединении.

Церковный праздник в Украине 24 сентября по старому календарю

По старому календарю 24 сентября в Украине чтили память преподобной Феодоры Александровской. По церковному преданию, после тяжкого греха Феодора оставила светскую жизнь и, переодевшись в мужскую одежду, вступила в мужской монастырь под именем Феодор. Много лет она несла суровые монашеские подвиги, терпеливо терпела испытания и несправедливые обвинения, не открывая своей тайны. Лишь после ее смерти братия узнала, что подвижник Феодор действительно был женщиной.

Приметы 24 сентября

Народные приметы 24 сентября / © pexels.com

Если день ясный и теплый, осень еще долго будет радовать хорошую погоду.

Дождь 24 сентября предвещал дождливую, сырую осеннюю пору.

Много паутины — до сухой и теплой осени.

Что нельзя делать 24 сентября

Пытались не спорить со старшими и разговаривать с родителями на повышенных тонах. В доме советовали поддерживать чистоту и порядок, ведь беспорядок якобы мог отвлечь благосостояние. Не торопились и с важными договоренностями и серьезными соглашениями, опасаясь неудачи.

Что можно делать 24 сентября

По народным обычаям, этот день принято было проводить в труде. Хозяева возились у урожая: выкапывали свеклу, молотили зерно, ходили в лес за грибами и готовили запасы. Особое место среди традиций занимало выпекание хлеба из зерна первого снопа, который после завершения жатвы хранили в доме на почетном месте. Спеченным хлебом делились со всеми домашними, а часть давали скоту. Верили, что такой обряд поможет уберечь семью и хозяйство от болезней в течение зимы.

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