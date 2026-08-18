Какой церковный праздник в Украине 25 августа

Церковный праздник 25 августа / © pexels.com

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25 августа (7 сентября), в православном календаре день памяти святого апостола Тита. Святой Тит родился примерно в I веке на острове Крит или в другой области Римской империи. Он происходил из языческой семьи, то есть его родители не были иудеями и не знали истинного Бога Израиля.

По преданию, еще в молодые годы Тит отличался мудростью, стремлением к истине и поиском духовного смысла жизни. Он интересовался философией, но впоследствии понял, что человеческая мудрость не дает полного ответа на важнейшие вопросы о Боге и предназначении человека.

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Услышав об учении Иисуса Христа, Тит принял христианскую веру и стал одним из самых ярых ее последователей.

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Особую роль в жизни святого Тита сыграл апостол Павел. Именно Павел стал его духовным наставником и называл Тита своим «истинным сыном в вере».

Тит сопровождал апостола Павла во время миссионерских путешествий и помогал распространять Евангелие среди язычников. Он был рядом с Павлом в важных событиях ранней Церкви, в частности во время путешествия в Иерусалим, где решался вопрос о том, должны ли христиане из язычников соблюдать все иудейские законы.

Тит стал живым доказательством того, что благодать Божия открыта для всех народов, а не только для одного народа. Его пример помог Церкви утвердиться во мнении, что вера во Христа не имеет национальных или культурных границ.

Церковный праздник 25 августа — возвращение мощей святого апостола Вартоломея

Святой Вартоломей происходил из Галилеи и упоминается в списках двенадцати апостолов Христовых. В Евангелии от Иоанна его отождествляют с Нафанаилом — человеком, которого к Иисусу привел апостол Филипп.

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После Вознесения Христа апостол Вартоломей отправился проповедовать христианскую веру. По церковному преданию он проповедовал в Сирии, Месопотамии, Индии, Армении и других землях.

Проповедь Вартоломея вызвала сопротивление языческих правителей. По преданию, в Армении апостол обратил многих людей в христианство, в том числе представителей царской семьи.

Из-за этого он был схвачен по приказу правителей. Святой Вартоломей принял мученическую смерть: по одному из преданий, его заживо содрали кожу, а затем казнили.

Именно поэтому в христианской традиции его часто изображают с ножом или своей кожей как символом высшей жертвенности за веру.

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После смерти ученики похоронили тело апостола, но из-за преследования христиан его мощи не раз переносили из одного места в другое.

В конце X века часть мощей святого Вартоломея была перенесена в Рим. По традиции, в 983 году император Священной Римской империи Оттон III привез мощи апостола в Рим и разместил его в храме на острове Тиберина.

Церковный праздник в Украине 25 августа по старому календарю

По старому календарю 25 августа в Украине чтили память святых мучеников Фотия и Аникиты. Святой Аникита был знатным военачальником, открыто исповедовавшим христианскую веру. За это его схватили и подвергли тяжелым мучениям. По церковному преданию его племянник Фотий поддержал Аникиту, также признал Христа и вместе с ним принял мученическую смерть.

Приметы 25 августа

Народные приметы 25 августа / © pexels.com

Если утром много росы, осень будет ясной, а погода еще долго будет оставаться теплой.

Если день солнечный и теплый, осень ожидала сухой и погожий.

Если идет дождь, осень может быть дождливой, а зима прийти раньше.

Что нельзя делать 25 августа

По народным верованиям, в этот день не советовали заводить важные дела, связанные со строительством или ремонтом дома. Считалось, что начатая работа может оказаться неудачной, а потом придется исправлять ошибки или все перерабатывать заново.

Что можно делать 25 августа

В народном календаре этот день известен под названием Тит Грибник. Наши предки верили, что именно до этой даты длится лучшее время для заготовки грибов на зиму — их можно было солить и хранить впрок. После этого периода грибы уже советовали использовать преимущественно для приготовления свежих блюд — варить или жарить.

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