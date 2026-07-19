Какой церковный праздник в Украине 25 июля

Церковный праздник 25 июля / © pexels.com

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25 июля (7 августа), в православном календаре Успения святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Христианский праздник, посвященный завершению земной жизни праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы и старушки Иисуса Христа. Для верующих это еще одна возможность вспомнить женщину, которая стала примером глубокой веры, терпения и материнской любви.

Святая Анна вместе со своим мужем, праведным Иоакимом, считаются родителями Девы Марии. По церковному преданию, супруги долгие годы не могли иметь детей, из-за чего подвергались осуждению от общества. Несмотря на это, они не теряли веры в Бога и молились.

Их искренние молитвы были услышаны: ангел возвестил Анне и Иоакиму, что они станут родителями дочери, играющей особую роль в истории спасения человечества. Родившегося ребенка назвали Марией, а впоследствии она стала Матерью Иисуса Христа.

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Именно поэтому святую Анну особенно уважают как покровительницу матерей, бабушек, беременных женщин и супружеских пар, молящихся о рождении детей.

Церковный праздник 25 июля — день памяти святых женщин Олимпиады и Евпраксии

Святая Олимпиада (Олимпиада Константинополя) жила в IV-V веках в Константинополе. Она происходила из знатной и богатой семьи, но после раннего вдовства решила не связывать свою жизнь новым браком, а посвятить себя служению Богу.

Получив большое наследство, Олимпиада не тратила богатства роскошью. Напротив, она использовала свои средства для помощи нуждающимся, содержала больницы, поддерживала сирот, путешественников, вдов и стариков. Она также основала женскую монашескую общину при храме Святой Софии в Константинополе.

Праздник был близкой духовной дочерью святителя Иоанна Златоустого. Когда его несправедливо сослали в изгнание, Олимпиада осталась ему верна, за что сама подверглась преследованиям и потеряла значительную часть своего имущества.

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Несмотря на испытания, она не потеряла веру, а до конца жизни продолжала помогать людям, оставаясь примером христианской любви и жертвенности.

Святая Евпраксия жила в конце IV века. Она также родилась в богатой и влиятельной семье. После смерти отца вместе с матерью переехала в Египет, где они посетили женский монастырь.

Там юная Евпраксия почувствовала призвание к монашеской жизни. Несмотря на свой молодой возраст и возможность обеспеченного будущего, она решила остаться в монастыре и посвятить себя молитве, посту и труду.

Монахини вспоминали ее как чрезвычайно смиренную, трудолюбивую и дружелюбную. Она добровольно выполняла тяжелую работу, помогала сестрам и никогда не стремилась к похвале или признанию.

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По преданию, Господь наделил Евпраксию даром духовной мудрости и исцеления. К ней обращались люди с просьбами о молитве, а ее жизнь стала примером полного доверия Божьей воле.

Святая отошла к Господу в молодом возрасте, но оставила после себя память как одна из самых уважаемых подвижниц раннего христианства.

Церковный праздник в Украине 25 июля по старому календарю

По старому календарю 25 июля в Украине чтили память мученика Прокла. По церковному преданию, Прокл открыто исповедовал христианство и отказался приносить жертвы языческим богам. За это его подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от веры. Несмотря на страдания, мученик остался непоколебимым и до последнего свидетельствовал о своей преданности Христу.

Приметы 25 июля

Народные приметы 25 июля / © pexels.com

Дождь 25 июля — осень может быть дождливой и затяжной.

Густой утренний туман — до ясного и жаркого дня.

Обильная роса утром — на хорошую погоду и щедрый урожай.

Что нельзя делать 25 июля

По народным верованиям, в этот день не стоит бездельничать, чрезмерно употреблять алкоголь или заниматься починкой одежды и обуви — шить, зашивать или пришивать пуговицы. Считалось, что такие вещи после ремонта будут быстро изнашиваться и снова будут нуждаться в замене.

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Что можно делать 25 июля

Святую Анну почитают как небесную покровительницу супругов, женщин, мечтающих стать матерями, маленьких детей, нуждающихся и людей труда. В день ее памяти верующие просят святую о благословениях на рождение ребенка, мире и согласии в семье, крепком здоровье для детей, их покое, а также помощи в решении семейных трудностей.

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