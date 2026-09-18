Какой церковный праздник в Украине 25 сентября

Церковный праздник 25 сентября / © pexels.com

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25 сентября (8 октября), в православном календаре день памяти преподобной Евфросинии. Преподобная Евфросиния Александрийская жила в V веке. Она родилась в богатой христианской семье в Александрии. Ее отец Пафнутий был благочестивым человеком, помогал монастырям и чтил монашество.

Мать Евфросинии умерла, когда девушка была еще юной, поэтому ее воспитание заботился отец. Он стремился дать дочери все необходимое и впоследствии решил устроить ее брак с достойным молодым человеком.

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Однако сама Евфросиния все сильнее испытывала иное призвание. Ее привлекала не семейная жизнь и не материальный достаток, а возможность посвятить себя Богу.

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Когда приближалось время брака, Евфросиния поняла, что не может отказаться от своего внутреннего стремления к монашеской жизни. В то же время она знала, что отцу будет очень тяжело принять ее решение.

За житием, Евфросинья тайно покинула родительский дом. Чтобы ее не нашли и не заставили вернуться, она переоделась в мужскую одежду и пришла в мужской монастырь, назвавшись Изумрудом.

Так начался новый этап его жизни.

За внешней сменой имени и одежды скрывалось значительно более глубокое преобразование. Евфросинья стремилась отказаться от всего, что могло привязывать ее к прежнему положению, и сосредоточиться на молитве, посте и духовном совершенствовании.

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В монастыре Евфросинья много лет жила под именем Изумруда. Братия считала ее молодым монахом и не знала ее подлинной истории.

Ее жизнь была суровой и уединенной. Она проводила много времени в молитве, соблюдала пост, работала над собой и стремилась сохранять внутреннюю тишину.

Со временем среди монахов она приобрела уважение благодаря своей духовной мудрости и благочестию. К Изумруду стали обращаться за советами люди, которые испытывали трудности и искали духовной поддержки.

И именно здесь житие Евфросинии приобретает особенно драматический характер.

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После исчезновения дочери Пафнутий был охвачен горем. Он долго искал Евфросинию, но не мог ее найти. В конце концов, стремясь найти утешение, он стал посещать монастырь.

Игумен посоветовал ему поговорить с одним из наиболее духовно опытных монахов — Изумрудом.

Так отец оказался перед собственной дочерью, не узнав ее.

Евфросинья узнала Пафнутия, но не открыла ему правды. Она выслушивала его боль, поддерживала и убеждала не терять надежды и доверять Богу.

Для самой Евфросинии эти встречи должны быть трудным испытанием. Перед ней стоял отец, страдавший из-за ее исчезновения, но она продолжала хранить тайну своей жизни.

По церковному преданию, Евфросинья прожила в монастыре около тридцати восьми лет.

Когда она почувствовала приближение смерти, она попросила Пафнутия прийти к ней. Тогда Евфросиния наконец-то открыла ему свою тайну.

Она сказала, что Изумруд, которого он знал много лет, на самом деле является его дочерью Евфросинией.

Можно только представить чувство отца: многолетний поиск завершился там, где он меньше всего ожидал. Человек, к которому он приходил за духовным утешением, оказался той же дочерью, по которой он так долго скучал.

Вскоре после этого Евфросиния скончалась.

Церковный праздник в Украине 25 сентября по старому календарю

По старому календарю в Украине 25 сентября чтили память священномученика Автонома. Священномученик Автоном жил в конце III — начале IV века. Во время гонений на христиан он покинул Италию и поселился в Вифинии в Малой Азии, где ревностно проповедовал Евангелие. Благодаря его служению многие язычники приняли христианство, а для новой общины был построен храм в честь Архангела Михаила.

Приметы 25 сентября

Народные приметы 25 сентября / © pexels.com

Дождь 25 сентября — зима будет долгой и снежной.

Гром этого дня — осень будет теплой.

Если с деревьев уже опали почти все листья — зима придет рано.

Что нельзя делать 25 сентября

По народным представлениям, этот день стоит провести деятельно — праздность и лень не одобрялись. Пытались не держать обиды, не завидовать другим и не допускать недобрых мыслей, ведь верили, что это может принести невзгоды в семью.

Что можно делать 25 сентября

В этот день христиане молитвенно чтят преподобную Евфросинию, обращаясь к ней с просьбами о здоровье и облегчении недугов — как физических, так и душевных.

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