Какой церковный праздник в Украине 26 июля

Церковный праздник 26 июля / © unsplash.com

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26 июля (8 августа), в православном календаре день памяти святого священномученика Ермолая и тех, кто с ним. Святой Ермолай был священником в городе Никомидия — одном из самых больших городов Римской империи. Именно здесь император Диоклетиан начал одно из самых массовых преследований христиан в истории Церкви.

По церковному преданию, когда было сожжено около двадцати тысяч христиан, молившихся в храме во время празднования Рождества Христова, Ермолаю удалось спастись. Он вынужден был скрываться, однако не прекратил своего служения. Несмотря на опасность, святой продолжал проповедовать Евангелие, поддерживать верующих и обращать новых людей ко Христу.

Особое место в жизни святого Ермолая занимает его встреча с юношей Пантелеймоном, который впоследствии стал одним из самых уважаемых великомучеников Церкви.

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Пантелеймон учился врачебному искусству и воспитывался преимущественно в языческой среде. Ермолай обратил внимание на способного юношу и начал рассказывать ему об Иисусе Христе, Его спасительном учении и вечной жизни.

Окончательно Пантелеймон уверовал после того, как по молитве Господу воскресил умершего от укуса змеи ребенка. Это чудо укрепило его веру, после чего Ермолай окрестил юношу. Впоследствии святой Пантелеймон стал бессеребренником и целителем, который бесплатно помогал всем нуждающимся.

После казни святого Пантелеймона власти начали разыскивать его духовного наставника. Вскоре Ермолай был арестован вместе с пресвитерами Ермократом и Ермипом.

Святых заставляли отречься от Христа, приносить жертвы языческим богам и поклониться идолам. Однако они твердо исповедовали свою веру, несмотря на угрозы и жестокие пытки.

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По преданию, во время допросов произошли знаменательные события: языческие идолы падали и разрушались, а многие очевидцы удивлялись силе Божией. Несмотря на это, правитель вынес мученикам смертный приговор.

Около 305 года святые Ермолай, Ермократ и Ермип были усечены мечом, завершив свой земной путь мученической смертью за Христа.

Церковный праздник 26 июля — день памяти святой преподобномученицы Параскевы

Святая Параскева жила в III веке, когда Римская империя еще оставалась языческой, а последователи Христа подвергались преследованиям. О ее детстве сохранилось немного достоверных сведений, однако церковное предание свидетельствует, что она с детства отличалась благочестием, любовью к молитве и стремлением служить Богу.

Желая полностью посвятить свою жизнь Господу, Параскева приняла монашеский постриг. Она проводила дни в посте, молитве и духовных подвигах, обучая других христиан своим примером смирения и любви.

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Несмотря на опасность быть разоблаченной, преподобномученица открыто свидетельствовала о Христе. Она помогала нуждающимся, поддерживала христиан, страдавших гонениями, и призвала язычников познать истинного Бога.

Ее мудрость, кротость и твердая вера привлекали к ней многих людей. По преданию, благодаря ее словам и благочестивой жизни многие язычники приняли христианство.

Во время одного из преследований христиан Параскева была арестована. Ее привели к правителю, который требовал отречься от Христа и принести жертву языческим богам.

Святая твердо ответила, что признает только Иисуса Христа и не поклонится идолам. За это ее подвергли жестоким пыткам. Несмотря на тяжелые страдания, Параскева не потеряла мужества и продолжала прославлять Господа.

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По церковному преданию, Господь неоднократно укреплял Свою верную служительницу, а ее стойкость удивляла даже тех, кто был свидетелем пыток. Многие, увидев ее несокрушимость, уверовали во Христа.

Не сумев склонить святую к отречению от веры, правитель приказал казнить ее. Так преподобномученица Параскева завершила свой земной путь, получив мученический венец.

Церковный праздник в Украине 26 июля по старому календарю

По старому календарю 26 июля в Украине чтили память преподобного святителя Юлиана. Святой Юлиан посвятил себя служению ближним, помогая нуждающимся и наставляя людей на путь христианской веры. За свою праведность он обрел дар духовной мудрости, а его жизнь стала примером любви к Богу и ближнему.

Приметы 26 июля

Народные приметы 26 июля / © pexels.com

Ласточки летают низко — скоро дождь.

Пчелы рано возвращаются к ульям — ждите непогоду.

Много паутины в воздухе — к продолжительной теплой и сухой погоде.

Что нельзя делать 26 июля

По народным обычаям женщинам советовали воздержаться от изнурительной физической работы, особенно в поле или на огороде. Не рекомендовали также браться за рукоделие — шитье, вязание или вышивание, ведь верили, что это может негативно сказаться на семейном благополучии и личном счастье. Кроме того, в этот день не спешили одалживать кому-нибудь хозяйственные или рабочие инструменты, чтобы вместе с ними не отдать из дома достаток и благополучие.

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Что можно делать 26 июля

В народном календаре 26 июля известно как Ермолаев день. В этот период крестьяне традиционно начинали выкапывать ранние сорта картофеля и собирать первые яблоки. В то же время, пробовать новый урожай яблок было не принято — по обычаю их оставляли до празднования Второго Спаса.

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