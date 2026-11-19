Церковный праздник 26 ноября / © pexels.com

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26 ноября (9 декабря), в православном календаре день памяти преподобного Алипия Столпника. Преподобный Алипий родился в городе Адрианополе в области Пафлагония (территория современной Турции). По церковному преданию, это произошло примерно в 522 году. Его мать была благочестивой христианкой, но вскоре после рождения сына овдовела. Она стремилась воспитать мальчика в христианской вере, поэтому поручила его обучение и воспитание местному епископу Феодоре.

Сама женщина решила посвятить жизнь служению Богу. Она раздала имущество нуждающимся и начала помогать при церкви, впоследствии получив сан диаконисы.

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Алипий с детства отличался благочестием, сдержанностью и стремлением к уединению. Он много времени проводил в молитвах, изучал Священное Писание и постепенно убеждался, что хочет посвятить себя монашеской жизни.

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Епископ Феодор заметил духовные способности юноши и рукоположил его в диакона. Алипий начал исполнять церковные обязанности, однако мысли об уединении и молитве не покидали его.

Однажды Алипий сопровождал епископа Феодора в Константинополь. Во время этого путешествия ему, по преданию, во сне явилась святая великомученица Евфимия. Она приказала вернуться в родной город и построить храм в ее честь.

Алипий выполнил эту просьбу. При поддержке местных жителей он построил церковь на месте заброшенного языческого кладбища, которое считали опасным и даже связывали с появлением злых духов.

Рядом с храмом святой установил каменный столб, на вершине которого устроил место для молитвы. Там он решил продолжить свое духовное служение.

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Так Алипий стал столбником — подвижником, который выбирал для молитвы и аскетической жизни специально сооруженный столб. Эта форма монашеского подвига была распространена среди некоторых христианских отшельников в Византии.

По церковному житию преподобный Алипий провел на столбе 53 года. Большую часть этого времени он находился под открытым небом, перенося жару, морозы, дожди, снег и сильный ветер.

Его жизнь была полна физических трудностей. Кроме погодных испытаний, подвижник, по преданию, подвергался нападениям злых духов. Считалось, что они пытались его испугать и заставить покинуть выбранное место.

Церковный праздник в Украине 26 ноября по старому календарю

По старому календарю 26 ноября в Украине чтили память святого Иоанна Златоустого. Жизнь Иоанна Златоуста явилась примером преданного служения христианской вере. Он оставался верен своим убеждениям даже тогда, когда это угрожало его положению и жизни. Его проповеди и сегодня напоминают о важности милосердия, справедливости, ответственности и заботе о нуждающихся в помощи.

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Приметы 26 ноября

Народные приметы 26 ноября / © pexels.com

Если вороны громко каркают — скоро наступит оттепель.

Зайцы покидают лес — до сильного похолодания.

Яркие звезды на ночном небе предвещают снегопад и морозы.

Что нельзя делать 26 ноября

Предки советовали без необходимости не отправляться в дальние путешествия. Если поездку перенести было невозможно, перед дорогой молились и просили Божьей защиты. Также не рекомендовалось одалживать деньги или уклоняться от работы. По поверьям, тот, кто будет пренебрегать этими правилами, в дальнейшем может столкнуться с финансовыми трудностями.

Что можно делать 26 ноября

26 ноября пытались не откладывать дела на потом, добросовестно выполнять свои обязанности и вернуть все заемные деньги.

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