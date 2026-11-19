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Какой церковный праздник в Украине 26 ноября
Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
26 ноября (9 декабря), в православном календаре день памяти преподобного Алипия Столпника. Преподобный Алипий родился в городе Адрианополе в области Пафлагония (территория современной Турции). По церковному преданию, это произошло примерно в 522 году. Его мать была благочестивой христианкой, но вскоре после рождения сына овдовела. Она стремилась воспитать мальчика в христианской вере, поэтому поручила его обучение и воспитание местному епископу Феодоре.
Сама женщина решила посвятить жизнь служению Богу. Она раздала имущество нуждающимся и начала помогать при церкви, впоследствии получив сан диаконисы.
Алипий с детства отличался благочестием, сдержанностью и стремлением к уединению. Он много времени проводил в молитвах, изучал Священное Писание и постепенно убеждался, что хочет посвятить себя монашеской жизни.
Епископ Феодор заметил духовные способности юноши и рукоположил его в диакона. Алипий начал исполнять церковные обязанности, однако мысли об уединении и молитве не покидали его.
Однажды Алипий сопровождал епископа Феодора в Константинополь. Во время этого путешествия ему, по преданию, во сне явилась святая великомученица Евфимия. Она приказала вернуться в родной город и построить храм в ее честь.
Алипий выполнил эту просьбу. При поддержке местных жителей он построил церковь на месте заброшенного языческого кладбища, которое считали опасным и даже связывали с появлением злых духов.
Рядом с храмом святой установил каменный столб, на вершине которого устроил место для молитвы. Там он решил продолжить свое духовное служение.
Так Алипий стал столбником — подвижником, который выбирал для молитвы и аскетической жизни специально сооруженный столб. Эта форма монашеского подвига была распространена среди некоторых христианских отшельников в Византии.
По церковному житию преподобный Алипий провел на столбе 53 года. Большую часть этого времени он находился под открытым небом, перенося жару, морозы, дожди, снег и сильный ветер.
Его жизнь была полна физических трудностей. Кроме погодных испытаний, подвижник, по преданию, подвергался нападениям злых духов. Считалось, что они пытались его испугать и заставить покинуть выбранное место.
Церковный праздник в Украине 26 ноября по старому календарю
По старому календарю 26 ноября в Украине чтили память святого Иоанна Златоустого. Жизнь Иоанна Златоуста явилась примером преданного служения христианской вере. Он оставался верен своим убеждениям даже тогда, когда это угрожало его положению и жизни. Его проповеди и сегодня напоминают о важности милосердия, справедливости, ответственности и заботе о нуждающихся в помощи.
Приметы 26 ноября
Если вороны громко каркают — скоро наступит оттепель.
Зайцы покидают лес — до сильного похолодания.
Яркие звезды на ночном небе предвещают снегопад и морозы.
Что нельзя делать 26 ноября
Предки советовали без необходимости не отправляться в дальние путешествия. Если поездку перенести было невозможно, перед дорогой молились и просили Божьей защиты. Также не рекомендовалось одалживать деньги или уклоняться от работы. По поверьям, тот, кто будет пренебрегать этими правилами, в дальнейшем может столкнуться с финансовыми трудностями.
Что можно делать 26 ноября
26 ноября пытались не откладывать дела на потом, добросовестно выполнять свои обязанности и вернуть все заемные деньги.