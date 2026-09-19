Какой церковный праздник в Украине 26 сентября

Церковный праздник 26 сентября / © pexels.com

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26 сентября (9 октября), в православном календаре Переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой апостол Иоанн был сыном рыбака Заведея и братом апостола Иакова. Вместе с братом он оставил привычную жизнь и последовал за Христом, став одним из двенадцати апостолов.

Иоанн принадлежал к ближайшему кругу учеников Спасителя. Вместе с Петром и Иаковом он был свидетелем особо важных событий земной жизни Иисуса Христа, в частности, Его Преображения.

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Особое место Иоанна среди апостолов подчеркивают события на Голгофе. Когда большинство учеников разошлось, он оставался у креста вместе с Пресвятой Богородицей. В это время Христос поручил Свою Матерь заботе любимого ученика. С тех пор, по церковному Преданию, Иоанн заботился о Богородице как о родной матери.

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Церковь дала апостолу Иоанну особое наименование — Богослов. Его Евангелие заметно отличается от Евангелия от Матфея, Марка и Луки. Иоанн не только рассказывает о событиях жизни Христа, но особенно глубоко раскрывает тайну Его Божества.

Именно Евангелие от Иоанна начинается величественными словами о Слове, Которое было испокон веков с Богом и Самое было Богом. Центральной темой произведений апостола также любовь. Иоанн учит, что истинная вера в Бога неотделима от любви к людям.

Церковная традиция приписывает Иоанну Богослову Евангелие от Иоанна, три соборных послания и книгу Откровения, или Апокалипсис.

С переставлением апостола Иоанна связано особое церковное Предание. Почувствовав приближение завершения земной жизни, апостол попросил своих учеников приготовить для него место захоронения. Он лег в могилу, после чего ученики, выполняя его волю, покрыли его землей.

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Когда другие христиане узнали это, они пришли к месту захоронения и открыли могилу, однако тела апостола там не нашли.

Именно поэтому Церковь говорит о переставлении, то есть переходе святого от земной жизни к вечности. Церковное Предание не дает оснований превращать это событие в предмет чрезмерных предположений: его главный смысл заключается не в таинственных подробностях, а в свидетельстве святости апостола и надежде христианина в вечную жизнь.

Церковный праздник в Украине 26 сентября по старому календарю

По старому календарю в Украине 26 сентября чтили память святого Корнилия. Он жил в I веке и был римским сотником в Кесарии Палестинской. Священное Писание рассказывает о нем как о благочестивом человеке, который боялся Бога, творил милостыню и много молился. После явления ангела Корнилий пригласил в свой дом апостола Петра. Услышав его проповедь об Иисусе Христе, Корнилий вместе со своей семьей принял крещение.

Приметы 26 сентября

Народные приметы 26 сентября / © pexels.com

Дождь в этот день — к хорошему урожаю в следующем году.

Вечером ожидается дождь.

Грачи уже улетели на юг — вскоре ждали снега и раннего похолодания.

Что нельзя делать 26 сентября

Народные обычаи этого дня особое значение придавали доброте и милосердию. Считалось недобрым поступком оставить без поддержки человека, искренне нуждающегося в помощи, или отказать нуждающемуся в милостыне. Такую традицию связывали с образом самого апостола, служение которого стало примером любви, сострадания и заботы о ближних.

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Что можно делать 26 сентября

В день чествования апостола Иоанна Богослова христиане молятся святому, прося его покровительства в различных жизненных нуждах. К нему обращаются с просьбами о здоровье и выздоровлении, семейном благополучии, крепком браке и рождении детей. Также апостола издавна считали покровителем отправляющихся в путь, поэтому перед длительными поездками молились о счастливом путешествии и защите от опасностей. Небесное покровительство Ивана Богослова традиционно просят также люди, деятельность которых связана с обучением, писательством и искусством.

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