Какой церковный праздник в Украине 27 июля

Церковный праздник 27 июля / © pexels.com

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27 июля (9 августа), в православном календаре день памяти святого великомученика Пантелеймона Целителя. Будущий святой родился в конце III века в городе Никомидия (территория современной Турции). При рождении он получил имя Пантолеона, что означает «во всем лев».

Его отец, Евсторгий, был богатым язычником, а мать Еввула — благочестивой христианкой. Именно она с детства знакомила сына с верой в Иисуса Христа, однако умерла еще тогда, когда мальчик был совсем юным. После смерти матери воспитанием Пантолеона занимался отец, стремившийся дать сыну лучшее образование.

Юноша проявил незаурядные способности к науке, поэтому его отдали учиться врачебному искусству знаменитому придворному врачу Евфросину. Благодаря таланту, усердию и доброму сердцу Пантолеон быстро стал одним из лучших учеников и даже был представлен императору Максимиану, который планировал сделать его своим личным врачом.

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Рядом с домом, где жил Пантолеон, скрывался от преследований священник Ермолай. Он обратил внимание на способного юношу и стал разговаривать с ним о христианской вере. Ермолай рассказал Пантолеону об Иисусе Христе, о силе молитвы, любви к ближней и вечной жизни. Эти беседы глубоко коснулись сердца молодого врача, однако окончательное решение принять христианство он сделал после удивительного события.

Однажды Пантолеон увидел на дороге ребенка, погибшего от укуса змеи. Вспомнив слова священника Ермолая о всемогуществе Бога, он искренне помолился Христу, прося оживить ребенка. На глазах юноши произошло чудо: мальчик ожил, а змея погибла. После этого Пантолеон без колебаний принял Святое Крещение от священника Ермолая и посвятил всю свою жизнь служению Богу и людям.

После крещения Пантолеон стал лечить людей не только благодаря своим медицинским знаниям, но и силой искренней молитвы.

Он никогда не брал денег за лечение, помогал бедным, сиротам, узникам, путешественникам и всем нуждающимся в поддержке. Из-за этого его стали называть бессеребренником — человеком, не берущим платы за свой труд. Слава о чудесном враче быстро распространилась далеко за пределы Никомидии. К нему приходили сотни людей, многие из которых получали исцеление от тяжелых недугов.

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Отец Пантолеона поначалу не одобрял увлечения сына христианством. Однако однажды он стал свидетелем чудесного исцеления слепого мужчины.

Когда Пантолеон помолился Господу, слепой мгновенно прозрел. После этого чуда Евсторгий сам принял христианскую веру. Вскоре он умер, а все свое великое наследие оставил сыну. Пантолеон продал значительную часть имущества и раздал средства бедным, еще больше посвятив себя служению людям.

Успех молодого врача вызвал зависть других придворных медиков. Они донесли императору Максимиану, что Пантолеон является христианином.

Император вызвал его к себе и предложил отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Однако святой твердо ответил, что не откажется от своей веры.

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Чтобы проверить, чья вера истинна, во дворец привели тяжелобольного мужчину. Языческие жрецы долго призывали своих богов, но ничего не произошло. Тогда Пантолеон помолился Иисусу Христу — и больной сразу стал здоров.

Несмотря на очевидное чудо, император не изменил своего решения и приказал казнить исцеленного человека, а самого Пантолеона подвергнуть жестоким пыткам.

Святого подвергали многочисленным пыткам: его избивали, жгли огнем, бросали к диким зверям, пытались утопить и колесить. По церковному преданию, Господь каждый раз чудесным образом сохранял его жизнь. В конце концов император приказал отсечь мученику голову.

Перед казнью Пантолеон молился о своих палачах и о всех людях. По преданию, когда меч коснулся его шеи, он на мгновение стал мягким, как воск. Лишь после небесного голоса, призвавшего святого к Царству Божьему, мученическая смерть свершилась.

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Церковный праздник 27 июля — день памяти святого Климента, архиепископа Охридского, чудотворца

Точная дата рождения святого Климента неизвестна. Историки считают, что он родился примерно в 840 году, вероятно, на территории современной Северной Македонии или юго-западной Болгарии.

О его ранних годах сохранилось немного сведений. Известно лишь, что еще в молодом возрасте он стал одним из ближайших учеников святых братьев Кирилла и Мефодия, посвятивших свою жизнь проповеди Евангелия на славянском языке.

Климент сопровождал своих учителей во время Великоморавской миссии, помогая переводить богослужебные книги, учить духовенство и распространять христианскую веру среди славян.

После смерти святого Мефодия 885 года положение его учеников резко ухудшилось. Новое духовное руководство Великой Моравии выступило против славянского богослужения. Многие ученики Кирилла и Мефодия были заключены в тюрьму, преследованы или изгнаны.

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Святой Климент вместе с несколькими учениками оставил Моравию и нашел убежище в Болгарском царстве, где князь Борис I благосклонно отнесся к славянской книжной традиции и поручил им продолжить дело просвещения народа.

Важнейшим делом жизни святого Климента стало создание духовно-образовательного центра в области Кутмичевица, главным центром которого стал город Охрид.

Именно здесь возникла знаменитая Охридская литературная школа — один из крупнейших центров славянской культуры и богословского образования.

Около 893 года царь Симеон I назначил Климента епископом Дремвицким или Велицким. Таким образом, он стал одним из первых славянских епископов в истории Церкви.

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Епископское служение не отвлекло его от просветительского труда. Он продолжал обучать людей, строил храмы, заботился о духовной жизни священников и мирян, поддерживал бедных и лично проповедовал Евангелие.

Особое внимание святитель уделял тому, чтобы богослужения были понятны простым людям. Он был убежден, что Слово Божие должно звучать на родном языке каждого народа.

Ощущая приближение завершения земного пути, святой Климент продолжал служить Богу до последних дней.

Он основал монастырь в честь святого великомученика Пантелеймона в Охриде, который стал одним из важнейших духовных центров региона.

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Святитель мирно отошел к Господу примерно в 916 году. Его похоронили в монастырском храме, где он сам хотел отдохнуть.

Церковный праздник в Украине 27 июля по старому календарю

По старому календарю 27 июля в Украине чтили память апостола от 70-ти Акилы. Акила происходил из Понта, а вместе со своей женой Прискилой жил в Риме, пока император Клавдий не приказал иудеям покинуть город. Супруги поселились в Коринфе, где познакомились с апостолом Павлом. Они занимались общим делом — изготовлением палаток, а также вместе проповедовали Евангелие. Впоследствии Акила и Прискила сопровождали апостола Павла в его миссионерских путешествиях, помогая укреплять первые христианские общины.

Приметы 27 июля

Народные приметы 27 июля / © pexels.com

Ясный и теплый день — осень будет сухой и ласковой.

Дождь 27 июля — до затяжной дождливой осени и влажного августа.

Утренний туман — день будет солнечным, а в ближайшие дни сохранится хорошая погода.

Что нельзя делать 27 июля

По народным верованиям, в день святого Пантелеймона следует воздержаться от тяжелой физической работы, особенно от труда на огороде или поле. Наши предки были убеждены, что нарушение этого запрета может повлечь за собой неудачи. Также в этот день советовали быть особенно осторожными во время грозы, ведь молнии считались небезопасными не только для людей, но и для будущего урожая.

Что можно делать 27 июля

В народном календаре этот праздник известен как день Пантелеймона Целителя. Издавна люди верили, что именно в этот день лекарственные растения приобретают наибольшую целебную силу, поэтому отправлялись в леса, луга и поля, чтобы заготовить травы для лечебных настоев и отваров на весь год.

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