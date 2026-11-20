Церковный праздник 27 ноября / © unsplash.com

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27 ноября (10 декабря), в православном календаре день памяти великомученика Якова Персиянина. Яков Персианин родился в Персии в христианской семье. Его точная дата рождения и подробности ранних лет жизни не сохранились. Известно, что он был образованным человеком, имел жену и пользовался уважением в обществе.

Впоследствии Иаков снискал благосклонность персидского царя Ездигерда I и получил высокое положение при дворе. Его жизнь была обеспечена, а служба правителю открывала возможности для дальнейшего карьерного роста.

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Однако пребывание при царском дворе постепенно повлияло на его поведение. Под давлением окружения и желания сохранить благосклонность правителя Иаков отказался от открытого исповедания христианства. Этот поступок стал серьезным испытанием для его семьи.

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Когда мать и жена Иакова узнали о его отступничестве, они были глубоко расстроены. Женщины написали ему письмо, в котором выразили свое разочарование и дали понять, что не могут воспринимать его прежнее отречение от веры как обычную уступку обстоятельствам.

Их слова заставили Иакова задуматься над собственной жизнью. Он осознал, что ради земных благ и благосклонности царя отказался от того, во что искренне верил.

После этого мужчина раскаялся в своем поступке и вернулся в христианство. Он снова начал открыто исповедовать веру в Иисуса Христа, понимая, что такой выбор может стоить ему жизни.

Церковный праздник 27 ноября — день памяти преподобного Палладия

Он родился около 360 в Галатии. Еще в молодом возрасте он решил посвятить жизнь служению Богу и отправился в Александрию, где принял монашеский образ жизни.

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Стремясь к духовному совершенству, Палладий поселился среди египетских отшельников. Сначала он подвизался вблизи Александрии, а затем провел около девяти лет в Нитрийской и Скитской пустынях. Там святой учился молитве, воздержанию и смирению, общаясь с опытными монахами.

Из-за ухудшения здоровья Палладий покинул пустыню и переехал в Палестину. Впоследствии он поселился в Вифинии, где около 400 его избрали епископом города Еленополя.

Палладий был учеником святителя Иоанна Златоустого и поддерживал его во время церковных испытаний. Он также известен как автор духовных произведений, в частности «Лавсаика» — сборника рассказов о жизни египетских отшельников, их подвигах, молитвах и духовной мудрости.

Умер святой примерно в 420-430 годах. Его труды стали важным источником сведений о раннем христианском монашестве.

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Церковный праздник в Украине 27 ноября по старому календарю

По старому календарю 27 ноября в Украине чтили память святого апостола Филиппа. После встречи с Иисусом Филипп сразу рассказал о Нем своему другу Нафанаилу, пригласив его познакомиться с Мессией. Апостол сопровождал Христа во время Его земного служения, был свидетелем чудес и слушал Его проповеди. После Вознесения Иисуса Христа Филипп отправился проповедовать Евангелие в разные страны. По церковному преданию он распространял христианство в Малой Азии, Сирии и других регионах. Своей проповедью обращал людей к вере, за что подвергался преследованиям.

Приметы 27 ноября

Народные приметы 27 ноября / © pexels.com

Если 27 ноября выпал снег, то зима будет снежной.

Если морозно — зима обещает быть холодной.

Если небо затянуто облаками, вскоре может начаться снегопад.

Что нельзя делать 27 ноября

Народные обычаи предостерегают от чрезмерных физических нагрузок. Также желательно отложить рукоделие: шитье и вязание, по поверьям, могут навлечь продолжительные холода, ведь считается, что такими занятиями человек якобы «зашивает» тепло. Не рекомендуется использовать ножи, ножницы и другие острые инструменты, чтобы не навлечь беду.

Что можно делать 27 ноября

В этот день хозяевам советуют навести порядок в доме и избавиться от ненужных вещей. По давнему поверью, вместе с хламом из жилья можно вынести ссоры, заботы и всяческие невзгоды. Счастливой приметой считают и случайную находку лосиных рогов, ведь в конце осени эти животные обычно сбрасывают старые рога.

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