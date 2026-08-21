Какой церковный праздник в Украине 28 августа

Церковный праздник 28 августа / © unsplash.com

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28 августа (10 сентября), в православном календаре день памяти преподобного Моисея Мурина. Преподобный Моисей жил в IV веке в Египте. По происхождению он был негритянкой — так в древности называли людей эфиопского происхождения. В молодости Моисей был рабом одного знатного человека, но из-за своего тяжелого характера, склонности к насилию и совершенного преступления был изгнан от хозяина. После этого он присоединился к разбойникам и впоследствии стал их предводителем.

Его имя стало известно из-за страха, который он сеял среди людей. Моисей был сильным телом, имел суровый характер и долгое время жил, руководствуясь гневом, страстями и жаждой преступной жизни. Однако даже в его сердце оставалась возможность духовного перерождения.

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Однажды Моисей почувствовал, что больше не может продолжать прежний путь. По преданию, благодать Божия коснулась его сердца, и он искренне раскаялся в своих грехах. Он оставил разбойничью шайку и пришел в монастырь в египетской пустыне, где попросил принять его среди братии.

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Монахам было тяжело поверить, что известный преступник действительно изменился. Но Моисей не искал оправданий и не требовал доверия — он стал доказывать свое покаяние трудом, молитвой и послушанием. Он с большим усердием выполнял монастырские правила, укротил свои страсти и учился смирению.

В монастыре Моисей много времени посвящал молитве, посту и борьбе со своими прежними привычками. Его прошлое не исчезло мгновенно, но он каждый день работал над собой. Именно эта борьба стала его величайшим подвигом.

Впоследствии Моисей был рукоположен в диакона, а затем стал иеромонахом. Братья начали приходить к нему за духовным советом, ведь тот, кто сам пережил падение и покаяние, мог особенно глубоко понять человеческую слабость.

В старости преподобный Моисей продолжал жить в молитве и служении Богу. По преданию, когда ему было около 75 лет, он предусмотрел нападение разбойников на монастырь. Братья хотели защищаться, но Моисей сказал, что живший мечом не должен теперь бояться принять смерть с миром. Во время нападения он погиб вместе с другими подвижниками.

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Церковный праздник 28 августа — день памяти святого Августина, епископа Иппонского и святого мученика Гебре Михаила, пресвитера Этиопского

Августин родился 13 ноября 354 в городе Тагаст (ныне территория Алжира) в Северной Африке. Его отец Патрикий был язычником, а мать Моника — ревностной христианкой, всю жизнь молившейся за обращение своего сына в истинную веру.

С детства у Августина были чрезвычайные способности к учебе. Он получил хорошее образование, изучал риторику, философию и литературу. Его разум стремился познать истину, но юноша долгое время искал ее не там, где мог обрести подлинный мир.

В молодости Августин жил вдали от христианских идеалов. Он восхищался светскими удовольствиями, стремился к славе и земным успехам. Позже в своей знаменитой книге Исповедь он откровенно описал этот период жизни, признавая свои ошибки и духовную борьбу.

По преданию, важный момент обращения Августина произошел в саду в Милане. Переживая глубокую внутреннюю борьбу, он услышал детский голос, говорящий: «Возьми, читай». Открыв Священное Писание, Августин прочел слова апостола Павла о том, что нужно оставить греховную жизнь и жить во Христе.

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Гебре Михаил родился в Этиопии — стране с древней христианской традицией, где вера во Христа распространилась еще в первые века христианства. С юных лет он полюбил Священное Писание, стремился познать волю Божию и посвятить свою жизнь служению Церкви.

Получив духовное образование, Гебре Михаил был поставлен в сан пресвитера. В своем служении он заботился не только о совершении богослужений, но и о духовном наставничестве людей. Он учил паству христианской любви, покаяния, смирения и верности Евангелию.

Жизнь святого пришлась на времена, когда христиане Этиопии переживали сложные испытания. Вера часто подвергалась притеснениям, а служители Церкви становились объектом преследований.

Пресвитер Гебре Михаил не отказался от своего призвания. Он продолжал проповедовать Слово Божие, поддерживал людей в скорби и укреплял их в христианской надежде. Для него священническое служение было не просто обязанностью, а путём полной самоотдачи Богу.

Церковный праздник в Украине 28 августа по старому календарю

По старому календарю 28 августа в Украине Успения Пресвятой Богородицы. По церковному преданию, после Вознесения Господа Иисуса Христа, Пресвятая Богородица жила в Иерусалиме, пребывая в молитве и заботясь об апостолах. Перед Своим успеванием Она получила от Архангела Гавриила известие о близком переходе к Богу. В момент Ее кончины апостолы чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Матерью Спасителя.

После смерти Богородицу похоронили в Гефсиманском саду. Через три дня апостол Фома, не присутствовавший во время погребения, попросил открыть гробницу, чтобы поклониться Ей. Но тела Пресвятой Богородицы там не нашли — Церковь верует, что Господь взял Ее душу и тело к Небесной славе.

Приметы 28 августа

Народные приметы 28 августа / © pexels.com

Много паутины в воздухе — до теплой и сухой осени.

Если утром появился туман — ждали хорошую погоду в ближайшие дни.

Если вода в реках и прудах уже холодная — осенние холода могут прийти раньше.

Что нельзя делать 28 августа

Народные приметы советуют избегать дальних путешествий и поездок в незнакомые места, ведь можно легко сбиться с дороги или попасть в неприятную ситуацию. Мужчинам, случайно встретившим по дороге свою тещу, по старым поверьям советовали вернуться домой, поскольку такая встреча могла предвещать неудачный день.

Что можно делать 28 августа

Этот день считается удачным для торговли, финансовых дел и договоров. Считается, что сделки, заключенные именно сегодня, могут принести хорошую прибыль и стать успешными в будущем.

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