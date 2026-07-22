Какой церковный праздник в Украине 28 июля

Церковный праздник 28 июля / © pexels.com

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28 июля (10 августа), в православном календаре день памяти святых апостолов и дьяконов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Святые апостолы и дьяконы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен принадлежат к числу семи первых дьяконов, избранных апостолами для служения христианской общине. Их имена упоминаются в книге Деяний святых Апостолов (Деяния 6:1–6), где рассказывается о становлении первой Церкви после Вознесения Господа Иисуса Христа.

Их жизнь стала примером бескорыстного служения Богу и людям, а мученическая смерть многих из них засвидетельствовала непоколебимую веру во Христа.

После Пятидесятницы число христиан быстро росло. Апостолы не только проповедовали Евангелие, но и заботились о нуждах верующих. Впоследствии возникли трудности с разделением помощи между нуждающимися, особенно вдовами.

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Чтобы апостолы могли полностью посвятить себя молитве и проповеди Слова Божия, было решено выбрать семерых мужей, «исполненных Святого Духа и мудрости», которым поручили заботу о материальных нуждах общины. После молитвы апостолы возложили на них руки, совершив первое диаконское рукоположение в истории Церкви.

Прохор, Никанор, Тимон и Пармен стали примером того, что служение Богу заключается не только в проповеди, но и в искренней заботе о ближних. Именно с их служения берет начало диаконство — особый церковный чин, призванный помогать епископам и священникам во время богослужений и социального служения Церкви.

Церковный праздник в Украине 28 июля по старому календарю

По старому календарю 28 июля в Украине почтили память равноапостольного князя Владимира. Креститель Киевской Руси и одна из величайших фигур в истории украинского христианства. В 988 г. он принял христианство и ввел его как государственную религию, что стало судьбоносным событием для развития государства, культуры и духовной жизни народа.

Приметы 28 июля

Народные приметы 28 июля / © pexels.com

Если день солнечный и теплый, осень будет сухой и ласковой.

Дождь 28 июля предвещает затяжную непогоду и влажный август.

Обильная утренняя роса — в ясную и жаркую погоду.

Что нельзя делать 28 июля

Не рекомендовали ничего покупать, продавать, обменивать или заключать важные договоренности, ведь считалось, что такие дела могут обернуться финансовыми потерями или неудачей.

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Что можно делать 28 июля

В народном календаре этот день известен как Прохори-Пармены. Наши предки верили, что он особенно удачен для работы на приусадебном участке. Именно в это время советовали выкапывать ранний картофель, собирать урожай огурцов и первых томатов, а также отправляться в лес за ягодами.

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