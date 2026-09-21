Какой церковный праздник в Украине 28 сентября

Церковный праздник 28 сентября / © pexels.com

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28 сентября (11 октября), в православном календаре день памяти преподобного исповедника Харитона. Преподобный Харитон посвятил свою жизнь служению Господу. Его духовный путь был связан с молитвой, смирением, трудом над собой и стремлением жить в соответствии с Евангелием.

Монашеская жизнь никогда не была лишь удалением от мира. Его главная цель — внутренняя перемена человека. Монах отказывается от многих земных привязанностей не потому, что считает мир злом, а для того, чтобы научиться ставить Бога во главу угла, обуздывать собственные страсти и обретать мир в сердце.

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Именно по такому пути шел преподобный Харитон. Молитва становилась для него опорой, а вера — основой жизни.

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Особое место в жизни преподобного Харитона заняли испытания, по которым он получил наименование исповедника.

Исповедничество — это подвиг верности. Человек может потерять свободу, положение, имущество, привычный образ жизни, но сохранить самое важное — внутреннюю свободу и верность Христу.

В этом состоит одна из главных духовных истин жития святого: внешние обстоятельства не способны отнять у человека Бога, если он сам не откажется от Него.

Страдания не сломили преподобного Харитона. Напротив, они явились свидетельством глубины его веры. Он переносил испытания с терпением, надеясь на Господа.

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Церковный праздник 28 сентября — день памяти святого Вячеслава, князя чешского и Собор преподобных отцов Печерских, покоящихся в ближних пещерах

Когда Вячеслав начал самостоятельно править, он стремился к укреплению христианства в своем государстве.

Для молодого князя вера была не только частью политики. По церковному преданию, он лично участвовал в богослужениях, помогал духовенству, заботился о храмах, поддерживал нуждающихся, сирот и вдов.

Особенно известна его забота о бедных. Житийная традиция изображает князя человеком милосердным и доступным для нуждающихся в помощи.

Это было необычно для представлений о средневековом властителе. От князя ждали силы, военной решительности и способности защищать собственные интересы. Вячеслав же пытался соединить власть с христианским служением.

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Он понимал княжение не только как право приказывать, но и как обязанность отвечать за людей, вверенных ему Богом.

Младший брат Вячеслава Болеслав имел свои политические амбиции. Вокруг него постепенно сформировался круг людей, недовольных правлением князя.

Напряжение между братьями наконец завершилось трагедией.

По традиционной версии жития Болеслав пригласил Вячеслава на празднование в свой город. Князь прибыл туда, хотя опасность уже могла быть очевидной.

На следующее утро Вячеслав шел в храм на молитву. В это время на него напал Болеслав вместе со своими сторонниками.

Вячеслав пытался добраться до двери церкви, но нападавшие догнали его. Князь был убит возле храма.

Особое место среди Печерских святых занимает преподобный Агапит.

Он ухаживал за больными братьями монастыря и, по житию, помогал также людям, которые приходили в обитель извне.

Его назвали врачом безвозмездным, потому что за свою помощь он не требовал платы.

Образ преподобного Агапита раскрывает немаловажную черту печерского монашества: суровый личный подвиг не отделял человека от любви к ближнему.

Напротив, молитва должна была приносить плод в виде милосердия.

Другой известный подвижник Ближних пещер — преподобный Алипий Иконописец.

Его жизнь показывает, что путь к святости не ограничивается только уединенной молитвой. Человек может служить Богу также своим талантом и трудом.

Для Алипия таким служением стала иконопись.

В христианской традиции икона — не просто религиозная картина. Она призвана направлять мнение человека к Богу и святым. Поэтому труд иконописца потребовал не только мастерства, но и внутренней духовной жизни.

Так обычная человеческая способность в руках подвижника становилась служением Церкви.

Но прежде с этими пещерами связано имя преподобного Антония Печерского, которого Церковь чествует как одного из основателей монашеской жизни Киево-Печерской обители.

Церковный праздник в Украине 28 сентября по старому календарю

По старому календарю в Украине 28 сентября праздновали память мученика Никиты Готфского. В то время среди готов начались жестокие гонения на христиан, связанные с правителем Атанарихом. Никита не отрекся от Христа даже перед угрозой смерти. По преданию, за исповедание христианской веры его подвергли мученичеству и сожгли в огне примерно в 372 году.

Приметы 28 сентября

Народные приметы 28 сентября / © pexels.com

Дикие гуси улетают на юг — скоро похолодает.

Гуси часто садятся на землю и не спешат улетать — осень будет длинной, сухой и теплой.

Гусь стоит на одной ноге — ждали мороз.

Что нельзя делать 28 сентября

Церковные наставления в этот день призывают прежде всего следить за собственными словами, мыслями и поступками. Христианину следует избегать конфликтов и грубости, не поддаваться зависти, алчности и желанию мести, не позволять унынию овладевать сердцем. В то же время важно проявлять милосердие: если человек искренне обращается за посильной помощью, не стоит оставаться равнодушным к его потребности.

Что можно делать 28 сентября

В народной традиции 28 сентября считали днем, когда следует особенно остерегаться недоброго взгляда и чужого негативного влияния. По древним поверьям, остерегались прежде всего людей с темными глазами, которым приписывали способность нечаянно или намеренно сглазить.

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