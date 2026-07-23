Какой церковный праздник в Украине 29 июля

Церковный праздник 29 июля / © pexels.com

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29 июля (11 августа), в православном календаре день памяти святого мученика Калиника. Святой Калиник был ревностным миссионером. Он учил людей истинной веры, призвал отказаться от поклонения языческим богам и обратиться ко Христу. Его слова, искренняя жизнь и любовь к ближним производили большое впечатление, поэтому многие принимали христианство.

Известно, что Калиник не стремился к славе или богатству. Он жил очень скромно, помогал нуждающимся и утешал тех, кто страдал. Его жизнь стала живой проповедью христианских добродетелей.

Во время одного из проповеднических странствий Калиника схватили по приказу римского наместника. Его привели на суд и потребовали принести жертву языческим богам и отречься от Христа.

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Святой спокойно ответил, что поклоняется только Единому Богу, сотворившему небо и землю, а идолы не имеют никакой силы. Несмотря на многочисленные угрозы, он оставался непоколебимым.

За отказ отречься от веры Калиника подвергли жестоким пыткам. Его избивали, наносили многочисленные раны и заставляли пройти босиком в раскаленных железных сандалиях с забитыми внутрь гвоздями.

Однако даже во время страшных мучений святой не переставал молиться. По церковному преданию, Господь укреплял его силы, а мучитель не мог сломить его дух.

В конце концов Калиника приговорили к смертной казни из-за сожжения.

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Церковный праздник в Украине 29 июля по старому календарю

По старому календарю 29 июля в Украине чтили память мученика Афиногена и мученицы Юлии. Священномученик Афиноген был епископом города Севастии в Армении и жил в конце III — начале IV века, во время гонений на христиан императора Диоклетиана. Он прославился как мудрый пастырь, ревностно проповедовавший христианскую веру. Святая мученица Юлия Карфагенская жила в V веке. Она была христианкой, которую после захвата Карфагена взяли в плен и продали в рабство сирийскому купцу. Несмотря на тяжелую жизнь, Юлия оставалась верна Христу, добросовестно выполняла свой труд, много молилась и постилась.

Приметы 29 июля

Народные приметы 29 июля / © pexels.com

Если в этот день будет теплая и солнечная погода, то осень будет сухой и ласковой.

Дождь 29 июля предвещает затяжную непогоду и влажный август.

Утренний густой туман — до ясного и жаркого дня.

Что нельзя делать 29 июля

Не рекомендуется бездельничать, одалживать или брать деньги взаймы, а также повреждать калину, ломая ее ветви. Кроме того, в этот день советовали избегать ссор с близкими, считалось, что конфликты могут принести в дом длительные недоразумения и семейное расстройство.

Что можно делать 29 июля

С давних времен считалось, что в этот день особенно благоприятно отправляться в лес собирать ягоды и грибы. Существовало и интересное поверье, связанное с калиной: люди верили, что если обнять ее ствол или хотя бы ненадолго к нему приникнуть, можно получить прилив жизненной энергии, укрепить здоровье и набраться сил.

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