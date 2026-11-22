Церковный праздник 29 ноября / © unsplash.com

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29 ноября (12 декабря), в православном календаре день памяти мучеников Парамона и Филумена. Святой Парамон жил в III веке, во времена правления римского императора Декия, находившегося у власти в 249-251 годах. В этот период христиане подвергались жестоким преследованиям, поскольку отказывались участвовать в языческих обрядах и поклоняться римским богам.

Около 250 года правитель восточных областей Аквиан приказал заключить в тюрьму 370 христиан в Вифинии (исторической области Малой Азии). От них требовали отречься от Иисуса Христа и принести жертвы языческим божествам. Заключенных подвергали пыткам, избиениям и угрозам смертью, надеясь заставить их отказаться от своей веры.

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Парамон был местным жителем и не принадлежал к числу заключенных. Увидев жестокое обращение с христианами, он не смог остаться в стороне. Человек открыто осудил действия правителя и заявил о своей вере в единого Бога.

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За этот поступок Парамона также схватили и подвергли жестоким пыткам. Однако он не отрекся от христианства. В конце концов святого казнили из-за отсечения головы вместе с 370 заключенными христианами, отказавшимися поклоняться языческим богам.

Церковь чтит Парамона как пример человека, который нашел в себе мужество защитить других и остаться верным своим убеждениям даже перед угрозой смерти.

Святой мученик Филумен жил в III веке в городе Анкира (ныне Анкара, Турция). По преданию он занимался торговлей хлебом. Его жизнь пришлась во времена правления императора Аврелиана (270–275), когда христиане снова подвергались преследованиям в Римской империи.

Филумен открыто исповедовал христианскую веру и не скрывал своих религиозных убеждений. Поэтому недоброжелатели донесли на него местному правителю Феликсу. Святого арестовали и привели на суд, где требовали отречься от Христа и исполнить языческие обряды.

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Однако Филумэн отказался выполнять требования преследователей. За это его подвергли жестоким пыткам. По церковному преданию, мучители вбивали гвозди в его руки, ноги и голову, а затем заставляли ходить. Несмотря на мучительную боль, святой не отказался от своей веры.

От полученных ран и значительной потери крови Филумен умер, оставшись верным христианским убеждением до последнего вздоха. Его подвиг стал частью церковной памяти о первых христианских мучениках, принявших смерть за веру во Христа.

Церковный праздник в Украине 29 ноября по старому календарю

По старому календарю 29 ноября в Украине чтили память святого апостола и евангелиста Левия Матфея. До встречи с Христом он работал мытарем — сборщиком налогов в Капернауме. В те времена мытарей часто презирали, поскольку они собирали налоги для римских властей. Однажды Иисус увидел Матфея у таможни и призвал его следовать за Собою. Он оставил свою работу и стал учеником Христа.

Приметы 29 ноября

Народные приметы 29 ноября / © pexels.com

Теплый и дождливый день обещает мягкую и относительно теплую зиму.

Низкие тучи на небе — к быстрому похолоданию.

Если снег выпал 29 ноября, по поверьям, он может пролежать до весеннего половодья.

Что нельзя делать 29 ноября

Хозяевам не советовали выносить мусор, поскольку вместе с ним, по поверьям, можно избавиться от семейного благополучия. Также старались не рассказывать другим о своих замыслах и будущих планах, чтобы не отпугнуть удачу и не помешать их осуществлению. Кроме того, 29 ноября избегали переездов, дорогостоящих приобретений и необдуманных расходов.

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Что можно делать 29 ноября

В народном календаре этот день называли Паромоновым. С ним связывали обычай выпекать песни и булочки, ведь верили, что домашняя выпечка помогает привлечь к семье финансовое благополучие. Существовало и интересное поверье: 29 ноября советовали что-нибудь одолжить у соседей или знакомых. Для этого годился даже пустяк — горсть муки, немного соли, яйцо или несколько гривен. Считалось, что такой маленький заем принесет человеку везение, а в следующем году в доме будет достаточно денег.

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