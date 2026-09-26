Какой церковный праздник в Украине 3 октября

Церковный праздник 3 октября / © unsplash.com

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3 октября (16 октября), в православном календаре день памяти священномученика Дионисия Ареопатига. О Дионисии вспоминает книга Деяний святых апостолов. Во время пребывания в Афинах апостол Павел увидел город, полный языческих святынь. Беседуя с афинянами, он проповедовал им Бога, сотворившего мир и все, что в нем, и призывал людей к покаянию.

Особо известной стала речь апостола в Ареопаге. Павел обратил внимание на жертвенник с надписью «Неизвестному Богу» и сказал, что именно Того, Кого афиняне, не зная, чтят, он им проповедует.

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Церковная передача рассказывает, что после своего обращения Дионисий стал учеником апостола Павла. Впоследствии он был поставлен епископом Афин и стал проповедовать христианскую веру своим соотечественникам.

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Его жизненный путь стал примером того, что подлинная мудрость не противоречит вере. Дионисий был человеком знаний, но встреча с Евангелием открыла перед ним другое измерение познания — познание Бога не только разумом, но всей жизнью.

В церковной передаче сохранился также рассказ о пребывании Дионисия в Иерусалиме и его встрече с Пресвятой Богородицей. Более поздние жития связывают его и с чудесным собранием апостолов во время Успения Божией Матери. Эти сведения относятся именно к церковной традиции, а не к свидетельству книги Деяний.

Предание связывает последние годы его жизни с Галлией, где святой продолжал обращать людей в христианство. За проповедь Христа он подвергся преследованиям и принял мученическую смерть.

В то же время в жизнеописании святого необходимо различать библейское свидетельство и позднейшую традицию. В западном христианстве Дионисия Ареопагита в течение длительного времени отождествлялась со святым Дионисием Парижским, или Сен-Дени, мучеником Галлии. Современные исторические исследования в основном рассматривают их как разных лиц. Поэтому подробности миссионерской деятельности и мученичества Дионисия Ареопагита известны прежде всего из церковного предания.

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Церковный праздник в Украине 3 октября по старому календарю

По старому календарю 3 октября в Украине чтили память великомученика Евстафия Плакиды. По церковному преданию, Евстафий жил во II веке и до принятия христианства был римским военачальником по имени Плакида. Во время охоты он увидел между рогами оленя образ распятого Христа и услышал Божественный голос. После этого Плакида уверовал во Христа, крестился вместе с семьей и получил имя Евстафий.

Святой пережил тяжелые испытания: потерял имущество, был разведен с женой и детьми, но не отрекся от веры. Впоследствии семья удивительным образом воссоединилась. Когда Евстафий отказался принести жертву языческим богам, его вместе с женой и сыновьями приговорили к смерти. По житию, они приняли мученическую кончину, оставшись верными Христу.

Приметы 3 октября

Народные приметы 3 октября / © pexels.com

Северный ветер — к похолоданию и приближению морозов.

Южный — до тепла и погожих дней.

Западный — к дождям и сырой погоде.

Что нельзя делать 3 октября

Наши предки не оставляли надолго открытыми окна. Существовало поверье, что вместе с холодным осенним ветром в дом могут попасть болезни. Не спешили также подбирать найденные на улице монеты или купюры — верили, что такая находка способна обернуться финансовыми потерями.

Что можно делать 3 октября

В народном календаре этот день называется Денис Зимний. Такое название связывали с приближением холодного времени: в начале октября осеннее тепло постепенно отступает, а приближение зимы становится все более заметным. Наши предки верили, что в этот день особенно активными становятся так называемые осенние лихорадки — нечистые силы, которым приписывали способность приносить людям разные недуги.

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