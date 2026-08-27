Какой церковный праздник в Украине 3 сентября

Церковный праздник 3 сентября / © unsplash.com

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3 сентября (16 сентября), в православном календаре день памяти святого священномученика Антима, епископа Никомидийского. В конце III века Антим возглавил христианскую общину города Никомидия — одной из столиц Римской империи. В то время город являлся важным политическим центром, где проживало много христиан. Епископ пользовался большим уважением среди верующих благодаря своей мудрости, доброте и искренней заботе о людях.

Антим много проповедовал, помогал нуждающимся, поддерживал тех, кто испытывал трудности и укреплял веру своей паствы.

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В 303 году император Диоклетиан начал одни из самых масштабных гонений на христиан в истории Римской империи. Было приказано разрушать храмы, сжигать Священное Писание и принуждать людей приносить жертвы языческим богам.

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По церковному преданию, в Никомидии во время великого праздника был сожжен храм вместе с тысячами христиан, отказавшихся отречься от своей веры. После этой трагедии епископ Антим был вынужден покинуть город и скрываться, однако даже в тайнике он продолжал руководить Церковью, направляя письма поддержки и укрепляя дух верующих.

Впоследствии место нахождения святителя стало известно властям. В него отправили отряд воинов с приказом арестовать епископа.

По преданию, Антим встретил своих преследователей в качестве дорогих гостей. Не назвав своего имени, он пригласил их к столу, накормил и дал возможность отдохнуть после тяжелой дороги. Только после этого святой открыл, что именно он тот человек, которого они ищут.

Пораженные его добротой, воины предлагали Антиму убежать, но он отказался. Святитель добровольно отправился с ними в Никомидию, желая до конца остаться верным своему призванию.

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Перед судом епископу было предложено отречься от христианской веры и поклониться языческим богам. Антим твердо отказался, заявив, что служит только Христу. За свою непоколебимость он был приговорен к смертной казни из-за усечения мечом. Это произошло около 302-303 годов.

Церковный праздник 3 сентября — день памяти преподобного Теоктиста, исповедника великого Евтимия

Будущий святой стремился к уединенной жизни и оставил светские заботы ради служения Христу. Впоследствии его духовный путь пересекся с преподобным Евтимием Великим. Между двумя подвижниками возникла глубокая духовная дружба, основанная на общей любви к молитве и монашеской жизни.

Сначала они поселились в пустыне, недалеко от Иерусалима, где проводили время в посте и молитве. Подвижники стремились как можно меньше зависеть от земных благ и полностью посвятить себя Богу.

Впоследствии вокруг Теоктиста и Евтимия стали собираться другие монахи, искавшие духовного наставничества. Так постепенно возникла монашеская община.

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Преподобный Теоктист возглавил монастырь, который стал известен как обитель преподобного Теоктиста. Здесь монахи жили по строгим правилам, много молились, работали и помогали нуждающимся.

Именно Теоктист заботился о порядке в монастыре и духовной жизни братии. Он был для монахов не только настоятелем, но и мудрым наставником, который собственным примером показывал, как совмещать молитву, труд и любовь к ближнему.

Несмотря на то, что у Евтимия и Теоктиста были отдельные монастыри, они оставались близкими духовными друзьями. По церковному преданию, они часто встречались, вместе молились и поддерживали друг друга на пути подвижничества.

Евтимий Великий отличался особой любовью к уединению, тогда как Теоктист больше занимался монастырской общиной и духовным наставничеством братии. Их служение дополняло друг друга.

Оба святых стали примером того, что монашеская жизнь может иметь разные формы: одни подвижники стремятся к полному одиночеству, другие служат Богу через заботу о монастырской общине и помощи людям.

Преподобный Теоктист до глубочайшей старости оставался духовным наставником собственной братии. Он продолжал молиться, работать и поддерживать монахов, передавая им многолетний опыт духовной жизни.

Церковный праздник в Украине 3 сентября по старому календарю

По старому календарю 3 сентября в Украине чтили память апостола от 70-ти Фаддея. Один из учеников Иисуса Христа, после Вознесения Спасителя посвятивший свою жизнь распространению христианской веры. По церковному преданию, он проповедовал Евангелие в Месопотамии, Сирии и других восточных землях, обращая людей в христианство. Фаддей был известен своей преданностью Христу, мужеством и ревностью в проповеди. Он основал христианские общины и помогал утвердить новую веру среди язычников.

Приметы 3 сентября

Народные приметы 3 сентября / © pexels.com

Если 3 сентября идет дождь, осень может быть дождливой и сырой.

Солнечный и теплый день — осень ожидала погожа и тепла.

Сильный ветер — к неустойчивой погоде в ближайшие дни.

Что нельзя делать 3 сентября

Не советовали по народным традициям 3 сентября планировать свадьбу или сватовство. День сочли неблагоприятным и для конфликтов с родными. Верили, что возникшая в этот день ссора может надолго испортить отношения, а постоянные переживания и напряжения способны негативно сказаться на самочувствии.

Что можно делать 3 сентября

По народным представлениям, уборка в этот день имеет не только практический, но и символический смысл. Считается, что вместе с ненужными вещами из дома можно вынести накопленный негатив, тревоги и мрачные мысли. Освободившееся пространство якобы открывает дорогу приятным изменениям, а порядок в доме обещает хозяевам благополучие и удачный год. В то же время полезные вещи советуют не выбрасывать — если они еще пригодны для использования, лучше передать их нуждающимся.

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