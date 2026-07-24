Какой церковный праздник в Украине 30 июля

Церковный праздник 30 июля / © pexels.com

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30 июля (12 августа), в православном календаре день памяти святых апостолов Силы и Силуана, и тех, кто с ними. Многие исследователи считают, что Сила и Силуан — это один и тот же человек. В книге Деяний апостолов он упоминается под именем Сила, тогда как в посланиях апостола Павла и апостола Петра как Силуан.

Силуан был одним из самых уважаемых членов Иерусалимской Церкви. После Апостольского собора именно он вместе с Иудой Варсавой был отправлен в Антиохию, чтобы передать решение о том, что язычникам, принявшим христианство, не нужно соблюдать все предписания иудейского закона.

Впоследствии Сила стал ближайшим спутником апостола Павла во время его второго миссионерского путешествия.

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Вместе с Павлом Сила проповедовал в Сирии, Киликии, Македонии и Греции. Они посетили города Филиппы, Солунь, Верию, Коринф и многие другие.

Особо известный эпизод произошел в Филиппах. За проповедь Евангелия Павла и Силу несправедливо избили резками и бросили в тюрьму. Однако даже в темнице они не теряли веры: в полночь молились и пели хвалу Богу.

Именно тогда произошло сильное землетрясение, которое открыло дверь тюрьмы и освободило кандалы узников. Пораженный этим событием тюремный сторож уверовал во Христа вместе со своей семьей и принял святое крещение.

После завершения миссионерских путешествий Силуан продолжил проповедовать христианство. В первом послании апостола Петра он упоминается как «верный брат», свидетельствующий о его высоком авторитете среди первых христиан.

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По церковному преданию, Силуан стал епископом и до конца жизни без устали учил людей Христовой вере.

Вместе с Силой и Силуаном Церковь чествует еще нескольких апостолов из семидесяти.

Церковный праздник в Украине 30 июля по старому календарю

По старому календарю 30 июля в Украине чтили память мученицы Маргариты. По преданию, Маргарита испытала тяжкие страдания за свою преданность Христу, но осталась непоколебимой в вере. Ее мужество и духовная сила послужили примером для многих христиан. В конце концов праздник принял мученическую смерть, снискав венец вечной славы.

Приметы 30 июля

Народные приметы 30 июля / © pexels.com

Если день солнечный и жаркий, август будет теплым и сухим.

Дождь 30 июля предвещает влажную и дождливую осень.

Обильная утренняя роса — к ясной и хорошей погоде.

Что нельзя делать 30 июля

Народная мудрость советует 30 июля не отказывать тем, кто обращается за помощью, ведь считалось, что безразличие может обернуться собственными трудностями. Также в этот день избегали лености, излишеств в еде и употреблении алкоголя. Кроме того, по поверьям, дата не считалась удачной для ссуд, крупных покупок или других важных финансовых решений.

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Что можно делать 30 июля

Считалось, что 30 июля нельзя проводить в бездействии. Наоборот, чем больше успеть сделать полезных дел, тем крепче будет здоровье и счастливее — будущий год. Именно поэтому в этот день охотно работали в поле, возились по хозяйству и начинали новые дела.

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