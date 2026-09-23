Какой церковный праздник в Украине 30 сентября

Церковный праздник 30 сентября / © pexels.com

Реклама

30 сентября (13 октября), в православном календаре день памяти святого священномученика Григория, епископа Армении. Святой Григорий родился примерно в середине III века и происходил из знатного парфянского рода. Его отец Анак был причастен к убийству армянского царя. После этого семья Анака испытала жестокое возмездие, однако маленького Григория удалось спасти. Его вывезли в Кесарию Каппадокийскую, где он был воспитан в христианской вере.

Достигнув зрелого возраста, Григорий женился и имел двух сыновей. Впоследствии он овдовел и еще больше посвятил свою жизнь служению Господу. Его сыновья также избрали путь служения Церкви: один стал священнослужителем, а другой посвятил себя монашеской жизни.

Реклама

Григорий вернулся в Армению и поступил на службу к царю Тиридату. Он верно исполнял свои обязанности, но не скрывал своей веры во Христа.

Реклама

Когда царь узнал, что Григорий является христианином, он потребовал от него поклонения языческим богам. Святой решительно отказался отречься от Христа.

За это Григория подвергли тяжелым мучениям. Житийная традиция рассказывает о многочисленных пытках, которые он испытал, но никакие страдания не смогли поколебать его веры. Во время мучений он молился и славил Бога.

В конце концов святого бросили в глубокую яму, где, по преданию, были змеи и другие ядовитые животные. Там Григорий провел около четырнадцати лет. Казалось, что выжить в таких условиях невозможно, но Господь сохранил Своего угодника. Благочестивая женщина тайно приносила ему пищу, благодаря чему святой оставался в живых.

Так годы заключения стали для Григория не временем отчаяния, а большим испытанием веры. Он оставался верен Христу, не зная, наступит ли день его освобождения.

Реклама

В это время царь Тиридат начал жестокое преследование христиан. Особенно известным стало мученичество святых дев Рипсимии, Гаянии и их спутниц.

После их гибели царь тяжело заболел. Тогда вспомнили о Григории, который много лет находился в яме. Святого освободили и привели к царю.

Григорий не стал мстить своему мучительнице. Напротив, он молился за него. Святитель призвал царя к покаянию и вере во Христа. По церковному преданию, после молитв Григория Тиридат получил исцеление, раскаялся в своих поступках и принял христианскую веру.

Тот, кто когда-то преследовал Григория за имя Христово, теперь стал христианином.

Реклама

После этих событий начался новый период в жизни святого. Григорий стал проповедовать Евангелие среди армянского народа. Люди оставляли языческие верования и принимали крещение.

Святой отправился в Кесарию Каппадокийскую, где был рукоположен во епископа. Вернувшись в Армению, он продолжил свою миссионерскую работу.

Усилиями святителя строились храмы, основывались монастыри, поставлялись священнослужители и христианское учение. Проповедь Григория оказала настолько большое влияние, что Армения вошла в историю как одно из первых государств, где христианство получило общегосударственное признание.

Именно поэтому Церковь называет святого Григория Просветителем Армении.

Церковный праздник в Украине 30 сентября по старому календарю

По старому календарю 30 сентября в Украине чтили память святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. По церковному преданию, они жили в Риме во II веке, во время правления императора Адриана. Благочестивая вдова София воспитывала трех дочерей в христианской вере и дала им имена в честь главных христианских добродетелей — Вера, Надежда и Любовь.

Когда об их вере стало известно властям, девушек заставляли отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Несмотря на юный возраст, сестры остались непоколебимыми. После тяжких мученических испытаний они погибли, не отрекшись от своей веры. София была вынуждена видеть страдания своих детей. Она похоронила дочерей и через три дня умерла у их могилы. Церковь также прославила ее как мученицу, ведь она перенесла чрезвычайные душевные страдания.

Приметы 30 сентября

Народные приметы 30 сентября / © pexels.com

Дождь 30 сентября — до ранней весны следующего года.

Журавли улетают в теплые края — Покрова ждали мороз.

Гром этого дня — осень будет долгой и теплой, а зима придет позже.

Что нельзя делать 30 сентября

По народным поверьям, не стоит проводить день в безделье — наоборот, его советовали посвятить полезным делам и домашним заботам. Не одобряли также нечистоплотности: грязного или слишком изношенного наряда избегали, поскольку связывали его с возможными недугами.

Что можно делать 30 сентября

По древним народным представлениям, 30 сентября особое внимание уделяли чистоте — как личному, так и в доме. В этот день было принято хорошо вымыться, переодеться в свежую одежду и застелить кровать чистым бельем. Обязательно купали и детей: верили, что такой обряд поможет уберечь малышей от недугов в холодное время года.

Новости партнеров

Новости партнеров