Какой церковный праздник в Украине 31 июля

Церковный праздник 31 июля / © pexels.com

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31 июля (13 августа), в православном календаре день памяти святого и праведного Евдокима. Святой Евдоким родился в IX веке в Каппадокии — исторической области Малой Азии, подарившей христианству многих великих святых. Его родители были богатыми, благородными и глубоко верующими людьми. Они воспитали сына в страхе Божием, привив ему любовь к молитве, милосердию и справедливости.

Еще с детства Евдоким отличался кротким нравом, скромностью и необычайной духовной зрелостью. Он избегал тщеславия, не стремился к богатству или высокому положению ради собственной славы, а все свои силы направлял на служение Богу и людям.

Благодаря своей честности, мудрости и безупречной репутации, Евдоким был назначен правителем области Харсианон во времена византийского императора Феофила.

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Несмотря на высокий государственный пост, он оставался чрезвычайно скромным человеком. Праведник строго соблюдал заповеди Божии и никогда не использовал власть для собственной выгоды. Он все равно относился как к богатым, так и к бедным, внимательно выслушивал всех, кто приходил к нему за помощью, и справедливо разрешал любые споры.

Евдоким особенно заботился о нуждающихся. Он поддерживал сирот, помогал вдовам, защищал несправедливо обиженных и щедро раздавал подаяние. Для него государственная служба была не средством самоутверждения, а возможностью исполнять Божью волю через добрые дела.

Одной из известнейших черт святого была его исключительное целомудрие. Чтобы избежать любых соблазнов, Евдоким дал обет сохранять чистоту и избегал частного общения с женщинами. Исключение составляла только его мать.

Такое решение не было проявлением пренебрежения или отчуждения, а сознательным стремлением полностью посвятить свою жизнь Богу, хранить чистоту сердца и не позволять никаким страстям отвлечь себя от духовного пути.

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В повседневной жизни святой объединял молитву, труд и служение людям. Он много времени проводил в молитве, регулярно посещал богослужения и строго соблюдал церковные посты.

Евдоким не искал человеческого признания. Он старался делать добро тихо, не выставляя свои поступки напоказ. Именно эта внутренняя скромность стала одной из главных причин, по которой его жизнь оставила глубокий след в памяти Церкви.

Святой Евдоким прожил всего около 33 лет. Несмотря на молодой возраст, он достиг высокой духовной зрелости.

Перед смертью праведник попросил, чтобы его похоронили в простой одежде, без всякого великолепия или особых почестей. Он желал остаться таким же смиренным и после завершения земной жизни.

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Церковный праздник в Украине 31 июля по старому календарю

По старому календарю 31 июля в Украине чтили память мученика Эмилиана. Он жил в IV веке в городе Доростол (ныне территория Болгарии) во времена жестоких гонений на христиан. Он был рабом местного правителя, но искренне исповедовал христианскую веру. Не желая поклоняться языческим богам, Эмилиан открыто показал свою преданность Христу. По преданию он разрушил языческое капище, чем вызвал гнев власти. После жестоких пыток святой не отрекся от веры и мужественно принял мученическую смерть — его сожгли заживо.

Приметы 31 июля

Народные приметы 31 июля / © pexels.com

Если утром много росы — день будет жарким и ясным.

Облака быстро плывут по небу — вскоре изменится погода.

Гром в этот день считается признаком продолжительных дождей.

Что нельзя делать 31 июля

Считалось нежелательным переедать, чрезмерно употреблять алкоголь или браться за генеральную уборку. Также в этот день пытались не отправляться в далекие путешествия, ведь, по народным поверьям, поездка, начатая на задохновение Евдокима, могла принести неожиданные трудности или неудачи в пути.

Что можно делать 31 июля

В народном календаре этот день известен как Евдокимов день или Евдокимово завещание, ведь уже на следующий день, 1 августа по новому церковному календарю, начинается Успенский пост. По давней традиции именно в этот день завершают период скоромной еды, поэтому на праздничном столе могут быть мясные и рыбные блюда, домашняя выпечка, соленья и другие любимые блюда.

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