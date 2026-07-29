Какой церковный праздник в Украине 4 августа

Церковный праздник 4 августа / © pexels.com

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4 августа (17 августа), в православном календаре день памяти святых семи отроков в Эфесе. События, связанные со святыми, происходили в III веке в городе Эфес, находившемся на территории современной Турции. В то время Римской империей правил император Деций (249–251 годы), жестоко преследовавший христиан. Все жители империи были обязаны приносить жертвы языческим богам, а отказывавшихся ждали пытки или смерть.

Среди тех, кто открыто признал свою веру в Иисуса Христа, были семь молодых мужчин из богатых и благородных семей. По церковному преданию, их звали:

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Максимилиан;

Ямвлих;

Мартиниан;

Иоанн;

Дионисий;

Экзакустодиан (или Эксакустодиан);

Антонин.

Все они находились на военной службе, однако отказались отречься от христианства.

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Узнав о приказе императора, юноши покинули город и скрылись в пещере на горе Охлон вблизи Эфеса. Они не убегали из-за страха смерти, а стремились посвятить последние дни молитве и подготовиться к мученической кончине.

Когда Децию сообщили, где скрываются христиане, он приказал не убивать их мечом, а замуровать вход в пещеру большими камнями. Император был уверен, что юноши умрут от голода и жажды. Однако Господь распорядился иначе.

По Божьей воле семь отроков не погибли. Они погрузились в чудесный сон, длившийся примерно 180–200 лет.

За это время в Римской империи произошли большие конфигурации. Христианство перестало быть преследуемой религией, а затем стало официальной верой государства.

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В V веке, во время правления императора Феодосия II, возникли споры по поводу воскресения мертвых. Некоторые люди сомневались, что после смерти возможно телесное воскресение. Именно тогда Господь явил миру чудо.

Владелец земельного участка приказал разобрать камни у входа в пещеру, чтобы использовать его для строительства. После этого семь юношей проснулись, считая, что проспали только одну ночь. Они даже не догадывались, что прошло почти два столетия.

Ямвлих отправился в город, чтобы купить хлеб. Однако Эфес уже был совсем другим. На храмах возвышались кресты, люди открыто исповедовали христианство, а древние монеты времен Деция вызывали удивление торговцев.

Юношу привели к местному епископу и правителю города. После рассказа о событиях прошлого все поняли, что стали свидетелями великого чуда Бога.

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Об удивительном событии сообщили императору Феодосию II. Он лично прибыл в пещеру, чтобы увидеть святых.

Отроки показали истинность воскресения мертвых, после чего еще раз прославили Господа. Выполнив свое предназначение, они мирно отошли к Богу.

По преданию, император хотел перенести их мощи в драгоценные саркофаги, однако святые явились ему во сне и попросили оставить их в пещере, где они покоятся.

Церковный праздник 4 августа — день памяти святой преподобномученицы Евдокии

Святая Евдокия жила в конце I — начале II века в городе Илиополь Финикийский (территория современного Ливана). По церковному преданию, она была очень красивой и богатой женщиной. Своё состояние она получила греховным способом, ведя развратную жизнь, и пользовалась большой популярностью среди богатых и влиятельных людей.

Несмотря на внешний успех, ее душа не находила подлинного покоя. Господь уже готовил ее к большому духовному изменению.

Однажды неподалеку от дома Евдокии остановился монах по имени Герман. Ночью он читал отрывки из Священного Писания о Страшном суде, рае, аде и вечной жизни.

Евдокия случайно услышала его слова. Услышанное поразило ее сердце. Осознав, что земное богатство не спасет человека перед Божьим судом, он не мог заснуть до утра.

На другой день женщина нашла монаха и попросила объяснить ей христианское учение. Герман рассказал о любви Божией, покаянии и спасении через Иисуса Христа.

После нескольких дней размышлений Евдокия приняла святое Крещение. С тех пор ее жизнь кардинально изменилась.

После крещения Евдокия раздала огромную часть своего имущества бедным, вдовам, сиротам и нуждающимся. Остальные средства она пожертвовала Церкви.

Оставив светскую жизнь, праздники вступили в женский монастырь, где посвятили себя молитве, посту, труду и служению Богу.

Благодаря смирению, мудрости и искренней любви к Господу сестры избрали ее игуменью монастыря.

Преподобная Евдокия провела много лет в суровом монашеском подвиге. Она почти непрерывно молилась, соблюдала строгий пост и помогала всем, кто приходил к ней за духовным советом.

По преданию, Господь даровал святой дар чудотворения. Ее молитвы приносили исцеление больным, а многих язычников она обратила в христианскую веру.

Жизнь Евдокии стала свидетельством того, что благодать Божия способна полностью обновить даже самого заблудшего человека. Около 114 года по приказу правителя праздника было усечено мечом. Так она завершила свой земной путь и приняла мученический венец за Христа.

Церковный праздник в Украине 4 августа по старому календарю

По старому церковному календарю 4 августа в Украине чтили память святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. Мария Магдалина первой пришла к Гробу Господня утром после субботы и первой увидела воскресшего Христа. Именно ей Спаситель поручил известить апостолов о Свое Воскресении. За это церковь называет ее равноапостольной, ведь она стала первой благовестницей важнейшего события христианской веры.

Приметы 4 августа

Народные приметы 4 августа / © pexels.com

Дождь 4 августа — до затяжной сырой погоды и дождливой осени.

Солнечный и теплый день — осень будет сухой и теплой.

Утренний густой туман — к ясным и погожим дням.

Что нельзя делать 4 августа

Церковь призывает жить по христианским заповедям. Верующим советуют избегать ссор, брани, зависти, алчности и желания отомстить. Не одобряются также сплетни, клевета и осуждение других людей. Вместо этого следует проявлять милосердие, поддерживать тех, кто оказался в беде, и не отказывать в помощи нуждающимся.

Что можно делать 4 августа

В народном календаре 4 августа известно под названиями Евдокия-малиновка и Евдокия-огуречница. Именно в этот период приходится разгар летних заготовок. Хозяйки собирают спелую малину, выкапывают поздние сорта чеснока и завершают уборку огурцов. По народным верованиям, после этого дня огурцы начинают терять свои вкусовые качества, становятся горькими и уже не так полезны.

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