Какой церковный праздник в Украине 4 октября

Церковный праздник 4 октября / © pexels.com

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4 октября (17 октября), в православном календаре день памяти священномученика Еротея, епископа Атенского. По церковному Преданию, Еротей был одним из выдающихся жителей древних Афин. Он отличался мудростью, образованностью и добродетельной жизнью. Его обращение в христианство связывают с проповедью святого апостола Павла в Афинах.

Книга Деяний святых апостолов рассказывает, что Павел прибыл в Афины во время своего второго миссионерского путешествия. Увидев город, полный языческих святынь, апостол стал проповедовать о едином Боге и воскресшем Иисусе Христе. Особенно известна его речь в Ареопаге, после которой часть слушателей уверовала. Среди обращенных Священное Писание называет Дионисия Ареопагита.

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Церковное Предание относит к кругу первых атенских христиан и святого Еротея. Приняв веру Христову, он оставил языческие убеждения и посвятил свою жизнь служению Богу.

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Согласно житийной традиции, апостол Павел поставил Еротея епископом Атенским. На него была возложена ответственность за молодую христианскую общину города, которая на протяжении веков оставалась одним из важнейших центров античной культуры, философии и языческой религии.

Служение христианского епископа в такой среде было непростым. Христианство только начинало распространяться, а последователи его составляли небольшую общину. Еротей проповедовал Христа, утверждал новообращенных в вере и собственной жизнью свидетельствовал о Евангелии.

Церковная традиция также тесно увязывает святителя Еротея со святым Дионисием Ареопагитом. В более позднем христианском предании Еротей предстает как духовно опытный учитель, от которого Дионисий получал наставления в познании христианской веры.

Один из самых известных эпизодов церковного Предания о святом Еротее связан с Успением Пресвятой Богородицы.

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По древней христианской традиции, на завершение земной жизни Божией Матери апостолы и другие ученики Христа чудесным образом собрались вместе, чтобы попрощаться с Ней и принять участие в Ее погребении. Предание причисляет к собравшимся и святителя Еротея.

Особо подчеркивается его глубокая духовная сосредоточенность и любовь к Богу. Церковная традиция рассказывает, что во время погребения Пресвятой Богородицы он прославлял Бога вдохновенными духовными песнопениями. Этот образ святителя подчеркивает не только его пастырское служение, но и глубину его молитвенной жизни.

В то же время важно различать библейские сведения и позже церковное Предание: Священное Писание непосредственно не описывает участие Еротея в этих событиях. Эти сведения происходят из церковной житийной традиции.

Святитель Еротей продолжал проповедовать христианскую веру среди язычников. Его служение пришлось на то время, когда исповедание Христа могло стать причиной преследований и даже смерти.

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По церковному Преданию, святитель принял мученическую кончину за Христа. Именно поэтому Церковь почитает его как священномученика, то есть священнослужителя, который засвидетельствовал свою верность Христу мученической смертью.

Церковный праздник в Украине 4 октября по старому календарю

По старому календарю 4 октября в Украине чтили память святого апостола Кондрата Атенского. Кондрат ревностно обращал язычников в христианство, из-за чего подвергался преследованиям. Особое место в его жизни занимает написанная им «Апология» в защиту христиан, которую он предоставил римскому императору Адриану. В нем святой защищал христиан от несправедливых обвинений и призвал не осуждать их без доказательств.

Приметы 4 октября

Народные приметы 4 октября / © pexels.com

Какая погода стоит 4 октября — такой, по поверью, она будет еще около четырех недель.

Резко похолодало — зима придет рано.

Ясный день и сильный северо-восточный ветер — до холодной зимы.

Что нельзя делать 4 октября

Избегали походов в лес. Верили, что накануне зимнего покоя леший становится особенно беспокойным, бродит своими владениями и может сбить путника с пути так, что тот долго не сможет выбраться из чащи.

Что можно делать 4 октября

В народном календаре этот день известен как Ерофий или Ерофий Лисогин. По древним поверьям, именно в это время нечисть покидает землю и прячется до весны. Особенно опасались ночи на Ерофия: ее считали неблагоприятной для путешествий и прогулок, поэтому люди предпочитали не выходить без нужды из дома и посвящали время домашним хлопотам.

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