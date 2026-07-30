Какой церковный праздник в Украине 5 августа

Церковный праздник 5 августа / © unsplash.com

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5 августа (18 августа), в православном календаре день памяти святого мученика Евстигния. Святой Евстигний родился в городе Антиохии. С юных лет он избрал военную службу и стал одним из лучших воинов Римской империи. По церковному преданию, он прослужил в армии около 60 лет, находясь на службе во время правления нескольких императоров.

Несмотря на то, что империя долго преследовала христиан, Евстигний оставался верным своей вере. Он стал свидетелем больших исторических перемен: от жестоких гонений до того времени, когда христианство получило свободу после Миланского эдикта 313 года.

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Предание рассказывает, что Евстигний был очевидцем удивительного события, случившегося перед битвой императора Константина Великого. На небе появился сияющий крест с надписью: «Этим победишь». Этот знак укрепил веру многих воинов и стал символом поддержки поддержки христиан.

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После завершения военной службы Евстигний вернулся в Антиохию, где посвятил свою жизнь молитве, добрым делам и служению Богу.

Самым трудным испытанием для святого стал приход к власти императора Юлиана, которого история знает под именем Отступник. Он пытался возродить язычество и всячески ограничивал права христиан.

Однажды Евстигния безосновательно обвинили в неповиновении и привели в суд к самому императору. Во время допроса старец не испугался и открыто разоблачил ложь Юлиана, напомнив ему о подлинной силе христианской веры и о чудесном небесном знаке, который помог Константину Великому одержать победу.

Император требовал, чтобы Евстигний принес жертву языческим богам. Однако святой решительно отказался, заявив, что поклоняется только Иисусу Христу.

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Разгневанный Юлиан приговорил Евстигния к смертной казни. Несмотря на преклонный возраст, святой мужественно принял мученическую смерть, оставшись верным Богу до последнего вздоха. По преданию, к моменту казни ему было более 100 лет.

Его подвиг стал еще одним свидетельством того, что подлинная вера не зависит от возраста, силы или положения человека. Она проявляется в способности оставаться верным своим убеждениям даже перед лицом смерти.

Церковный праздник в Украине 5 августа по старому календарю

По старому церковному календарю 5 августа в Украине чтили память священномучеников Трофима и Феофила и тех, что с ними. По преданию, после жестоких пыток святые остались непоколебимыми в своей преданности Богу. Несмотря на страдания и угрозы, они мужественно свидетельствовали о Христе, за что были приговорены к мученической смерти. Их подвиг стал примером несокрушимой веры, терпения и духовного мужества для последующих поколений христиан.

Приметы 5 августа

Народные приметы 5 августа / © pexels.com

Туман на рассвете — в ясную и солнечную погоду.

Гром этого дня — осень ожидается долгой и теплой.

Сильный ветер — до смены погоды в ближайшие дни.

Что нельзя делать 5 августа

Церковь в этот день призывает верующих хранить чистоту не только поступков, но и слов. Следует избегать ссор, оскорблений, злословия, зависти, алчности, желания отомстить или впадать в уныние. Также не следует отказывать тем, кто обращается за помощью или поддержкой.

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Что можно делать 5 августа

В народном календаре 5 августа известно как Евстигнев день. Издавна эта дата была тесно связана с луком, считавшимся не только полезным овощем, но и природным оберегом. Верили, что если в этот день съесть кусок ржаного хлеба с сырым луком и щепоткой соли, это укрепит здоровье, придаст сил и поможет сохранить красивый вид.

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