Церковный праздник 5 декабря / © Pixabay

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5 декабря (18 декабря), в православном календаре день памяти преподобного Саввы Освященного. Преподобный Савва родился в 439 году в Каппадокии, в небольшом поселке Муталаска, недалеко от Кесарии. Он происходил из благочестивой христианской семьи. Его отец Иоанн был военным, а мама Софья воспитывала отпрыска в христианской традиции.

В восьмилетнем возрасте Савва решил покинуть мирскую жизнь и поступил в монастырь святой Флавианы. Там он учился читать, изучал Священное Писание, участвовал в богослужениях и исполнял монастырские послушания.

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После десяти лет пребывания в монастыре Савва отправился в Иерусалим. Он стремился к более глубокому духовному опыту и хотел научиться монашескому подвигу у тех, кто уже много лет жил в пустыне.

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В Палестине юноша познакомился с преподобным Евфимием Великим — известным подвижником, обладающим большим авторитетом среди монахов. Евфимий заметил духовное ревность Саввы и направил его в монастырь аввы Феоктиста.

Впоследствии Савва получил благословение на уединенную жизнь. Он поселился в пещере, где много времени проводил в молитве. Питался скромно, занимался плетением корзин и пытался свести к минимуму общение с людьми.

После смерти преподобного Евфимия Великого Савва отошел в пустыню близ Иерусалима. Там он поселился в пещере, где продолжил молитвенный подвиг. Вскоре к нему стали приходить люди, которые хотели посвятить свою жизнь Богу и учиться монашеству под его руководством.

Савва был не только основателем монастыря, но и его духовным руководителем. Он устанавливал правила жизни братии, следил за соблюдением дисциплины, помогал монахам преодолевать трудности и разрешать конфликты. Его авторитет основывался на личном примере, а не на стремлении к власти.

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Церковный праздник в Украине 5 декабря по старому календарю

По старому календарю 5 декабря в Украине чтили память святого мученика Прокопия Кесарийского. По церковному преданию, Прокопий был чтецом и переводчиком Священного Писания, а также проповедником христианства. Он отказался поклоняться языческим богам и открыто исповедовал свою веру, за что его арестовали и подвергли жестоким пыткам.

Приметы 5 декабря

Народные приметы 5 декабря / © pexels.com

Если 5 декабря тепло — зима будет долгой, морозной и снежной.

Вороны и галки собираются большими стаями — вскоре выпадет снег.

Птицы сидят на верхушках деревьев и громко каркают — ждите вьюгу и мороз.

Что нельзя делать 5 декабря

По традиции, 5 декабря пытались провести дома, в кругу семьи. Поездки в гости откладывались, за новые начинания не брались, опасаясь, что они не принесут желаемого результата. Женщинам советовали воздержаться от шитья, вышивания и прочего рукоделия. Также пытались не отправляться в дальний путь, если путешествие можно было перенести.

Что можно делать 5 декабря

В народном календаре 5 декабря называют Савиным днем или просто Саввой. Этот праздник относится к зимнему циклу народных празднований, известному под названием «Варвары, Саввы и Николая». Издревле верили, что этот день особенно удачен для сватовства. Считалось, что пары, которые договорятся о браке на Савву, будут иметь крепкую семью и будут жить в согласии. Существовало и поверье, связанное с благополучием: монету, положенную под подушку в канун праздника, якобы должны были принести в дом достаток и защитить от денежных проблем.

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