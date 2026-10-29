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Какой церковный праздник в Украине 5 ноября
Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
5 ноября (18 ноября), в православном календаре день памяти мучеников Галактиона и Эпистимы. Жизнь Галактиона и Эпистимы пришлась на период, когда христиане в Римской империи подвергались преследованиям. Власть требовала от них соблюдать языческие религиозные обряды и чтить богов империи. Отказ мог привести к заключению, пыткам или смертной казни.
По житию святых, во время гонений за императора Деция Галактиона разоблачили как христианина и арестовали. Его привели на суд, где требовали отречься от веры. Однако он остался непоколебимым и отказался выполнять приказы, противоречащие его религиозным убеждениям.
Когда Эпистима узнала об аресте мужчины, она решила не оставаться в стороне. Она покинула монастырь и отправилась к месту, где содержали Галактиона, чтобы разделить с ним испытания. Ее поступок стал свидетельством преданности Христу и духовному единству супругов.
По церковному преданию, Галактиону и Эпистиму подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить их отречься от христианства. Однако оба выдержали испытание и не отказались от своей веры.
В конце концов, святые приняли мученическую смерть. В христианской традиции их подвиг стал символом верности Богу и мужества перед преследованиями.
Церковный праздник в Украине 5 ноября по старому календарю
По старому календарю 5 ноября в Украине чтили память апостола Иакова. Апостол Иаков проповедовал христианское учение и распространял веру во Христа. По церковному преданию, он подвергся преследованиям за свою проповедническую деятельность, но остался верен Господу.
Приметы 5 ноября
Если идет снег, зима может наступить рано и быть холодной.
Если сильный ветер, в ближайшие дни ожидали похолодания.
Если небо затянуто облаками, погода может оставаться сырой и пасмурной.
Что нельзя делать 5 ноября
Согласно народным верованиям, не следовало браться за важные начинания или тратить значительные суммы на покупки, ведь приобретенные вещи могли быстро испортиться. Не советовали и заключать соглашения или подписывать документы. Люди верили, что в этот день договоренности могут сорваться или потерять силу из-за вмешательства нечистой силы.
Что можно делать 5 ноября
В народном календаре 5 ноября известно как день Галактиона и Эпистимии, или Галактионов день. В этот период приходилось завершение сбора редьки. Наши предки ценили этот корнеплод питательностью и считали его символом крепкого здоровья и долголетия. Из него готовили простые блюда: измельчали редьку, смешивали с луком, добавляли соль и заправляли растительным маслом. По поверьям, такое блюдо на столе 5 ноября обещало домочадцам благополучие, обилие еды и здоровья в течение холодного сезона.