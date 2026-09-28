Какой церковный праздник в Украине 5 октября

Церковный праздник 5 октября / © pexels.com

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5 октября (18 октября), в православном календаре день памяти мученицы Харитины. Харитина еще в раннем детстве осталась сиротой. Она жила в Амисе — городе Понту на побережье Черного моря. Девочку взял под свою опеку благочестивый и состоятельный мужчина по имени Клавдий. Он воспитал ее и полюбил как родную дочь.

Харитина выросла не только красивой, но и очень доброй и ласковой девушкой. В церковном предании ее описывают как смиренную, здравомыслящую, послушную и чистую сердцем. Она много молилась, изучала слово Божие и решила посвятить свою жизнь Христу.

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Особой чертой Харитины было то, что она не скрывала своей веры. Своей жизнью и словами она помогала другим людям познавать христианство. Именно это привлекло к ней внимание власти.

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Времена, в которые жила Харитина, были чрезвычайно опасны для христиан. В правление императора Диоклетиана начались масштабные гонения на Церковь. Христиан заставляли приносить жертвы языческим богам, а тех, кто отказывался, арестовали, пытали или казнили.

Когда правитель Дометий узнал Харитину и о том, что она приводит других людей к христианской вере, он приказал Клавдию отдать девушку на суд.

Для Клавдия это было большим горем. Он понимал, что Харитину могут ожидать тяжелые страдания. Однако сама девушка оставалась непреклонной. Перед судом она открыто признала себя христианкой и не согласилась отречься от Христа.

По церковному преданию, мучители пытались заставить Харитину отказаться от веры с помощью жестоких пыток.

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Ей остригли волосы, сыпали на голову горячий уголь, наносили раны и подвергали другим мучениям. Впоследствии Харитину бросили в море, но она осталась жива и вернулась на берег. В житийной передаче этот момент приобретает особое духовное значение: Харитина восприняла свое чудесное спасение в воде как своеобразное крещение.

Пытки не заставили ее отречься от Христа.

Тогда мучители решили причинить ей не только физические страдания, но и лишить ее девичьей чистоты. Осознав, что ей угрожает, Харитина обратилась к Богу с молитвой, прося уберечь ее от поругания.

По церковному преданию Господь услышал ее молитву: когда святая стояла на коленях и молилась, ее душа отошла к Богу. Так завершился земной путь молодой мученицы. Ее смерть традиционно датируют примерно 304 годом.

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Церковный праздник в Украине 5 октября по старому календарю

По старому церковному календарю 5 октября в Украине чтили память старого пророка Ионы. Иона получил от Бога повеление идти в Ниневию и призвать ее жителей к покаянию. Сначала пророк пытался избежать этой миссии и отправился по морю в другую сторону. Во время бури его бросили за борт, после чего Иону проглотило большое морское существо. Проведя в ней три дня и три ночи и обратившись к Богу с молитвой, пророк был спасен.

Приметы 5 октября

Народные приметы 5 октября / © pexels.com

Если из березы еще не опали листья — считали, что снег выпадет поздно.

Сильный и холодный ветер предвещал раннее похолодание.

Дождь 5 октября воспринимался как признак влажной и прохладной осени.

Что нельзя делать 5 октября

Считалось, что проводить его в безделье не стоит — наоборот, трудолюбие было одним из главных достоинств этого дня. Не лучшее время Харитину считали и для сватовства: по поверью, начатые в этот день отношения могли оказаться непродолжительными. Также наши предки старались не планировать переездов и дальних путешествий, поскольку верили, что дорога в этот день может доставить неприятности или потери.

Что можно делать 5 октября

В день памяти святой Харитины верующие молятся о крепком здоровье для себя и близких, мире и благополучии в семье, хорошей судьбе для детей и материальном достатке. В народной традиции праздника особенно почитали женщины, которые занимались рукоделием: шитьем, ткачеством и другим ручным трудом.

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