Какой церковный праздник в Украине 5 сентября

Церковный праздник 5 сентября / © pexels.com

Реклама

5 сентября (18 сентября), в православном календаре день памяти святого пророка Захарии, отца Иоанна Крестителя. Захария был священником из священнического рода Авии. Его жена Елисавета также происходила из священнического рода — она была родственницей Пресвятой Девы Марии.

Евангелист Лука описывает супругов как людей праведных перед Богом, которые соблюдали Божьи заповеди. Однако у них не было детей. Для тогдашнего иудейского общества бездетность была тяжелым испытанием, поэтому супруги многие годы жили с этой скорбью.

Реклама

Несмотря на это, Захария и Елисавета не оставляли веру и продолжали служить Богу.

Реклама

Однажды Захария совершал свое священническое служение в Иерусалимском храме. Ему довелось войти в святилище и покадить перед Богом. Во время молитвы пред ним явился Ангел Господень.

Ангел сообщил Захарии, что его молитва услышана и что Елисавета родит сына. Ему предстояло дать ребенку имя Иван. Ангел также сказал, что у мальчика будет особое призвание: он станет великим перед Господом и подготовит людей к приходу Мессии.

Захария был удивлен этим известием. Из-за сомнений в словах ангела он получил знамение: ко дню рождения ребенка не мог говорить.

Через некоторое время Елисавета забеременела. Супруги получили то, чего ждали многие годы.

Реклама

Когда родился сын, родственники хотели назвать его Захарией — в честь отца. Однако Елисавета настояла на том, что ребенка нужно назвать Иваном.

Захария попросил дощечку и написал: «Иоанн — имя ему». В тот же миг к нему вернулась способность говорить.

Первыми словами Захарии стало прославление Бога. Вдохновленный Святым Духом, он произнес пророческий гимн, который в христианской традиции называют Бенедиктусом. В нем Захария прославил Господа и пророчествовал о предстоящей миссии своего сына.

Он назвал Иоанна пророком Всевышнего, который пойдет пред Господом, чтобы приготовить Ему путь.

Реклама

Церковный праздник 5 сентября — день памяти преподобной Весы из Калькутты.

Мать Тереза родилась 26 августа 1910 года в Скопье в албанской католической семье. При крещении она получила имя Агнес Гондже Бояджиу. Она была самым молодым ребенком Николы и Дране Бояджиу.

Ее семья была верующей, а мать уделяла много внимания воспитанию детей, обучая их сочувствию бедным и нуждающимся. Когда Агнессу было около восьми лет, ее отец внезапно умер, и семья оказалась в сложном финансовом положении. Значительное влияние на будущее призвание девушки оказала ее мать, которая воспитывала детей в любви, дисциплине и христианской вере.

Еще в юности Агнесса почувствовала желание посвятить свою жизнь Богу и стать миссионеркой. В 18 лет, в сентябре 1928 года, она покинула родной дом и поступила в Институт Пресвятой Девы Марии, известного как Конгрегация сестер Лорето, в Ирландии. Там она получила имя сестра Мария Тереза — в честь святой Терезы из Лизье.

В декабре 1928 года сестра Тереза отправилась в Индию, а 6 января 1929 года прибыла в Калькутту. Там она начала служение в школе сестер Лорето, где преподавала девушкам.

В 1931 году она составила первые монашеские обеты, а 24 мая 1937 года — вечные обеты. С тех пор ее называли Матерью Терезой. В течение многих лет она работала в школе, а потом стала ее директором.

Несмотря на относительно спокойную жизнь в монастыре и школе, Тереза все больше осознавала страдания людей, живших в крайней бедности. Мать Тереза особенно опекала людей, которых общество часто оставляло без внимания: бездомными, тяжелобольными, сиротами, стариками и теми, кто умирал без должной помощи.

После смерти Матери Весы стало известно из ее писем и духовных записей о длительном периоде внутренней тьмы — ощущение удаленности от Бога и духовного одиночества. В то же время она продолжала молиться и служить людям. В церковной биографии этот опыт рассматривается как немаловажная часть ее духовного пути.

Церковный праздник в Украине 5 сентября по старому календарю

По старому календарю 5 сентября в Украине чтили память святого мученика Луппа Солунского. После мученической смерти Димитрия Лупп взял его одежду, пропитанную кровью, и перстень мученика. По преданию, эти святыни помогали ему творить чудеса и исцелять больных. В то же время, Лупп открыто исповедовал христианскую веру и призвал других отказаться от язычества.

Приметы 5 сентября

Народные приметы 5 сентября / © pexels.com

Журавли летят низко над землей — сильных зимних морозов не ожидали.

Раздался гром 5 сентября — по народному поверью, осень будет теплой, а зима — суровой.

Утром появился густой туман — погода в ближайшие дни может быть стабильной.

Что нельзя делать 5 сентября

Людей призывали не давать обещаний, которых они не собираются выполнять, ведь пустые слова, по народным верованиям, могли обернуться неприятностями. Не советовали также ходить в старом, порванном или загрязненном наряде. Считалось, что аккуратность в этот день помогает сохранить здоровье и увести от себя недуги.

Что можно делать 5 сентября

В народном календаре этот день был связан с Захарией и Елизаветой. Считалось, что 5 сентября особое внимание следует уделить чистоте как в доме, так и в теле. Хозяйки пытались навести порядок в доме, а после домашних дел шли в баню. По поверью, парение с березовым веником помогало очиститься от всего недоброго, приносило в дом мир и покой и должно было защищать семью от болезней в течение года.

Новости партнеров

Новости партнеров